Vodeće građevinske tvrtke bez štita od poskupljenja materijala

Vodstva najvećih građevinski tvrtki uspjela su, među ostalim investicijama u nabavu strateških materijala prije poskupljenja, izbjeći negativnu konotaciju rasta cijena na troškove poslovanja i ukupan rezultat, pa se u podvlačenju crte pod 2021. preliminarno pokazuje da su tvrtke iz vrha ove industrije ostvarile rast ukupnih prihoda te je zadržan trend pozitivnog poslovanja (po nižim stopama), ali ne jednoznačno.

Ukupni prihodi Kamgrada u 2021. su povećani u odnosu na 2020. te je tvrtka poslovala s dobiti, otkriva vlasnik i osnivač Kamgrada Dragutin Kamenski. I Strabagu su ukupni prihodi lani narasli, no dobit je smanjena u odnosu na preklani.

Vrhunac problema

U križevačkom Radniku iskazana je dobit za 2021. u iznosu oko 35 milijuna kuna, što znači manje nego preklani, dok su prihodi 20-ak posto niži u odnosu na 2020.

"Pozitivni smo zahvaljujući odgovornom vođenju poslovanja. Usto, dio troškova projekata u 2021., a iskazuje se u okončanim situacijama podizvoditelja i kooperanta još nije do kraja reguliran, pa i to doprinosi pozitivnom rezultatu 2021., no osjetit će se u ovoj godini", kaže Mirko Habijanec, većinski vlasnik Radnika. Vrhunac problema s povećanjem cijena građevinski sektor očekuje kroz nove ugovore.

Da je problem došao do ruba pokazatelj su pojedini projekti investitora Grada Zagreba gdje se pripremaju sporazumni raskidi ugovora što je, kaže Habijanec, najblaže rješenje kad se naručitelj nije spreman suočiti s povećanjem cijena. Po njemu dogovor je jeftinije rješenje u odnosu na raskid ugovora, jer ako se krene u nove natječaje projekti će biti toliko skuplji da se mnogi neće niti napraviti u bližoj budućnosti.

Svaki dan cijene rastu i neizvjesnost je velika, pa i Kamenski pojašnjava kako je kod dijela zagrebačkih projekata, poput škola, došlo do zastoja, a s obzirom na prekoračenje koje je veće od 30 posto koliko dopušta Zakon o javnoj nabavi, bit će raskida ugovora.

- Ove godine je problem eskalirao ne samo zbog rasta cijena, već i dostupnosti materijala, a mi zasad nemamo nijedan ugovor s promjenjivom cijenom - ističe Kamenski.

Sve je provjerljivo

Bilance građevinara za prošlu godinu očito dodatno dobivaju na važnosti kao vrsta posebnog revizorskog traga glede proknjiženih stavki iz kojih je jasno koliko je iznosilo povećanje cijena građevinskih materijala u odnosu na ponuđene cijene iz ugovora. Sve je transparentno i provjerljivo, tvrde poznavatelji što znači da će se obećano rješenje kroz priznanje porasta cijena iznad 10 posto na teret naručitelja u javnim projektima izvođačima preliti na poslovanje u ovoj godini.

Očekuje se rast likvidnosti u sektoru, kao i razvoj održivog poslovanja, pa Habijanec ističe očekivanja od javnih naručitelja da se čim prije riješi pitanje povećanja cijena ugrađenih materijala s revizijskim tragom. Svi računi po kojima je skuplje kupovan materijal evidentirani su, kaže, u bilancama.

- U ugovorima u javnoj nabavi u budućnosti bi trebalo ugovoriti i stavku da je sposoban ponuditelj onaj koji poštuje isplatu plaća u skladu s Kolektivnim ugovorom u graditeljstvu. Zatim da su za odnose javnog naručitelja i izvođača mjerodavne nove uzance o građenju koje su donesene na kraju 2021. Cijene trebaju biti ugovorene kao promjenjive od 2 do 3% u skladu s uzancama, ovisno o tome je li posrijedi jedinična ili ukupna cijena - kaže Habijanec.