Upitna sudbina tvornice tekstila Orljava, sindikat upire prstom u Vladu

Želi li Vlada RH nastavak proizvodnje u jednoj od posljednjih tvornica tekstila u Hrvatskoj? Pitanje je to koje su na današnjoj (srijeda) konferenciji za medije postavili predstavnici sindikata i Radničkog vijeća te djelatnice požeške tvornice Orljava, koji tvrde da je zbog odbijanja komunikacije od strane Vlade dovedena u pitanje daljnja proizvodnja ove tekstilne tvrtke za njemački brend Olymp.

- Zabrinuti smo za sudbinu radnika Orljave, s obzirom da je to tvornica koja je do početka Covid krize zapošljavala nešto više od 300 radnika, pretežno žena. Početkom Covid krize zbog bitnog smanjenja narudžbi njemačkog strateškog i najvažnijeg kupca Orljave u zadnjih 50 godina, Olympa, došlo je do smanjenja broja radnika na 180. Nadali smo se da je to samo privremeno, da će kriza brzo prestati i da će se te žene vratiti u Orljavu, no sada vidimo da će se to teško dogoditi - rekao je predsjednik Novog sindikata Mario Iveković.

Iz sindikata ističu kako ih još više zabrinjava to što im je na nedavnom sastanku Radničkog vijeća obznanjeno da njemački partner namjerava prekinuti suradnju s Orljavom. Bio je to znak da je lampica za alarm upaljena, pa su odlučili pokrenuti zajedničku inicijativu prema svim relevantnim faktorima, prvenstveno prema Vladi, ali i prema Olympu, od kojeg su tražili objašnjenje zašto više ne žele surađivati s Orljavom te osiguranje sredstava za naknadu štete radnicima ukoliko se povlače iz Orljave. Međutim, u razgovoru s Nijemcima doznali su da su oni voljni nastaviti proizvodnju u Požegi, ali žele jasno očitovanje i partnerski odnos vlasnika, odnosno države.

- Od predstavnika Olympa dobili smo informaciju da oni prekidaju suradnju najviše zbog nesigurnosti, odnosno zbog toga što ne znaju što će se desiti s Orljavom. Iskazali su zabrinutost i rekli su da ne mogu planirati. Oni su iskazali želju da nastave proizvoditi u Hrvatskoj, čak i s ovim radnicima, ali da očekuju da se sredi vlasnička struktura u Orljavi kako bi oni bili sigurni da će se ovdje sigurno dobro i kvalitetno proizvoditi, kao što se to i događalo 50 godina unatrag. Nažalost, nama se od vlasnika, Vlade RH, nitko nije javio – istaknuo je Iveković.

Mandica Bek, članica Nadzornog odbora Orljave d.o.o., napomenula je kako je tvrtka od 2009. godine opterećena dugom koji raste iz mjeseca u mjesec i koji se sada već popeo na 30 milijuna kuna. S prestankom covid mjera, svih 180 preostalih radnika moglo bi ostati bez posla.