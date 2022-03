Umjesto ruskog u cijelu Fortenovu ulazi zapadni kapital

Najveća ruska komercijalna banka Sberbank uskoro bi trebala prestati biti suvlasnik u hrvatskoj Fortenova grupi. Udio Sberbanka od 44 posto suvlasništva preuzet će, prema svemu sudeći, Indotek grupa iza koje stoji američko-mađarski kapital. Većinski vlasnik Indotek grupe je Dániel Jellinek, koji prema časopisu Forbes zauzima deveto mjesto na listi najbogatijih Mađara. Prema informacijama Večernjeg lista, proces dubinskog snimanja je započeo, a upućeni očekuju da će se transakcija zaključiti unutar nekoliko tjedana. S hrvatskog gospodarskog aspekta važno je to što je Indotek poslovno i kapitalno povezan s američkim poslovnim konglomeratom Bohemian grupom, koja je u vlasništvu moćne i bogate američke obitelji Stryker.

Nekretnine ‘core’ biznis

Bohemian grupa je do nedavno bila drugi najveći pojedinačni vlasnik Indoteka nakon Jellineka, s vlasničkim udjelom od 33 posto, a danas i dalje sa svojim kapitalom sudjeluje u različitim projektima Indoteka. Indotek grupa je jedna od vodećih kompanija za upravljanje ulaganjima u srednjoistočnoj Europi. Osnovna djelatnost grupe je stjecanje nekretnina i korporativnih potraživanja, a ulagački portfelj čini je jednim od najvažnijih igrača u regiji srednje i istočne Europe.

Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe, preksinoć je na Novu TV kazao kako on prisutnost manjinskog dijela ruskog kapitala u Fortenova grupi ne bi gledao s pozicije sankcija od strane EU, Velike Britanije i SAD-a, već kako se u Europi trenutačno ruski kapital ne osjeća ugodno i traži način da se povuče. Promatra li se u tom kontekstu Fortenova, treba razumjeti da je ruski kapital ovdje ušao igrom slučaja a ne nekom strateškom odlukom te čitavo ovo vrijeme traži način da izađe, objasnio je. Vrijeme tog izlaska trebalo se dogoditi iduće godine ili 2024. kad vrijednost kompanije naraste dovoljno visoko. No u sadašnjem je kontekstu taj proces ubrzan, a na menadžmentu Fortenove je da suvlasnici Sberbanci, koja je najveći pojedinačni dioničar pomognu u tom procesu, napomenuo je Peruško, ističući kako je to dobro za kompaniju koja djeluje u EU.

Očekuje se kako će nakon dubinskog snimanja prodaja udjela Sberbanka u bivšem Agrokoru Ivice Todorića, koji je 2017. upao u krizu zbog prezaduženosti, biti gotova u roku od četiri do osam tjedana. Cijena jednog od najznačajnih poslovnih preuzimanja u Hrvatskoj zasad nije poznata.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL Fabris Peruško

Iz Fortenove su nam jučer i službeno potvrdili da je započeo proces dubinske analize vezan uz moguću prodaju dijela udjela kompanije, “ali ne mogu komentirati nikakve detalje vezane uz potencijalnu prodaju odnosno kupnju vlasničkih udjela”.

Jedan od dugoročnih benefita transkacije, ukoliko se realizira partnerstvo s Indotek grupom, proizlazi iz činjenice da se s dolaskom Jellineka kao potencijalni operativni partner Fortenove, pa tako i Konzuma, u zajedničkoj nabavi međunarodnih brendova i otvaranju novih tržišta u budućnosti spominje francuski maloprodajni div Auchan, s kojim Indotek pregovara o strateškoj suradnji i vlasničkom povezivanju.

Dániel Jellinek rođen je 1976. u Budimpešti. Indotek grupu osnovao je 1997. godine. Glavna aktivnost Indoteka je upravljanje nekretninskim fondovima i leasingom nekretnina. Indotek grupa trenutno posjeduje više od 1,86 milijuna četvornih metara izgrađenih i iznajmljenih nekretnina. Tijekom proteklih godina imali su nekoliko zapaženih transakcija, uključujući akviziciju tvrtke za upravljanje investicijama Diófa Asset Management, kupnju 24% udjela u tvrtki za upravljanje imovinom Appeninn Nyrt koja kotira na budimpeštanskoj burzi, a s MId Europa Partners dogovorili su se i oko prodaje 24% udjela u mađarskom cestovnom prijevozniku Wabererʼs International Trevelin Holdingu, jedinici Indoteka. Tvrtka trenutačno ima 25,99 % udjela u Wabererʼs Internationalu.

Grupa je trenutno tržišni lider na mađarskom tržištu komercijalnih nekretnina klase A, B i C, s više od 460 zaposlenika i više od 300 nekretnina pod upravljanjem. Ukupna površina koja je u izgradnji i dostupna za najam prelazi 1,86 milijuna četvornih metara, koju dijeli više od 3500 stanara. Portfelj nekretnina Indotek grupe uključuje, između ostalog, više od 30 poslovnih zgrada i 37 trgovačkih centara u Budimpešti i ruralnim dijelovima. Osim toga, Indotek grupa posjeduje i niz hotela, skladišta i industrijskih lokacija, a aktivna je i na tržištu stambenih nekretnina s nekoliko stambenih projekata koje je razvila.

Auchan Group Holding ušao je u ekskluzivne pregovore s Indotek grupom o strateškom partnerstvu s ELO-ovim mađarskim podružnicama (Auchan Retail Hungary i Ceetrus Hungary) s ciljem iskorištavanja sinergije između strana za daljnje jačanje njihove dugoročne gospodarske pozicije na mađarskom tržištu. U okviru partnerstva, Indotek grupa bi stekla 47 posto udjela u Auchanu.

Francuska multinacionalka sa sjedištem u Croixu rangirana je kao 11. najveći maloprodajni lanac hrane u svijetu i jedan od najinternacionalnijih, s obzirom da s tržišta 13 zemalja u kojima posluje u 1985 trgovina, od Europe do Azije i Afrike, ostvaruje 65% prihoda. Osnovana 1961., u vlasništvu je obitelji Mulliez, jedne od najbogatijih u Europi, koja ima 95% udjela u tvrtki. U 2020. kompanija je, kako stoji na njezinim stranicama, imala 32 milijarde eura prihoda (od toga je 1,5 milijarde uprihodovao Ceetrus koji razvija održive i pametne stambene i šoping zone), 1,6 milijardi EBITDA i s gotovo 180 tisuća radnika 35. je najveći poslodavac u svijetu. Na svojim internetskim stranicama navode kako kako s brendovima popularnim među potrošačima drže jake pozicije na svim tržištima na kojima posluju. Prije nekoliko godina iz tvrtke su na poziv HGK imali izravne kontakte s nekim hrvatskim tvrtkama s ciljem izravnog povezivanja s potencijalnim hrvatskim dobavljačima neprehrambenih proizvoda, obuće, tektilnih proizvoda, plasitičnih proizvoda za kućanstvo, proizvoda za čišćenje, kozmetike, kišobrana... no nema povratne informacije je li nakon toga došlo do nekih partenstava.

Stalno šire portfelj

U siječnju 2022. Grupa je stekla i 11 poslovnih zgrada u pet poslovnih parkova u Beogradu od Globe Trade Center S.A., što je bila jedna od najvećih transakcija na tržištu nekretnina srednje i istočne Europe posljednjih godina. Među većim transakcijama, Indotek grupa je 2019. godine kupila i Sofitel Hotel Chain Bridge s 360 soba u Budimpešti i Danubius Hotel Gellért s 234 sobe. U okviru svojih inicijativa društvene odgovornosti, Indotek grupa pretežno nastoji surađivati s organizacijama aktivnim u promicanju bolje budućnosti mladih, sigurnosti obitelji, zdravstva ili obrazovanja. Osim obrazovanja djece, tvrtka, tvrdi se na njezinim stranicama, ima za cilj osnažiti žene i muškarce pojedinačno i društveno.

Kao ‘profesionalni dugoročni ulagač’, Indotek grupa neprestano proširuje svoj portfelj dobivanjem nekretnina u uredskoj, stambenoj, hotelskoj, maloprodajnoj i skladišnoj industriji, kao i industrijskim nekretninama i jedan je od najznačajnijih igrača na mađarskom tržištu.