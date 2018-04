Svjetski stručnjaci okupljaju se na hrvatskom otoku

Od 8. – 10.05. u Hrvatskoj će se održati međunarodna konferencija Adriatic Innovation Island. Na otoku Sveta Katarina pored Rovinja okupit će se poznati svjetski stručnjaci koji će raspravljati o inovacijama u sektoru ljudskih potencijala i digitalnih tehnologija u sklopu dvije paralelne konferencije pod nazivom „Innovate HR“ i „Innovate Digital“.

Ljudi kao izvor konkurentske prednosti

HR industrija se rapidno mijenja pod utjecajem tehnologije, a moderne tehnologije donose neke nove trendove u poduzeća koja uvode nove alate za poboljšanje motivacije zaposlenika, fleksibilno radno vrijeme, nove tehnike privlačenja talenata i benefite za talente te nove komunikacijske alate za komunikaciju unutar poduzeća. Kao neki od predavača koji će se baviti ovim važnim temama ističu se: Katarzyna Rusek, Direktorica HR-a za Poljsku multinacionalne kompanije SAP, Courtney Abraham, Direktorica razvoja talenata u Adecco grupi, te Lindsy Szilvasi iz poznatog nizozemskog inovacijskog studija Why.

Motivacija tima i rješavanje izazova su ključni u poslovanju

Poznata svjetska predavačica i autorica Cathy O’Dowd također dolazi na Innovation Island. Cathy, poznata i kao prva žena koja se popela na Mt. Everest s obje strane vodila je različite timove u brojnim ekspedicijama. Veliko iskustvo u vodstvu i motivaciji timova stečeno tijekom tih ekspedicija primjenjuje u treninzima brojnih zaposlenika u različitim kompanijama. Na Adriatic Innovation Islandu održat će keynote predavanje „Reaching New Heights! - Challenging your team to go further than ever before“.

Foto: Promo

Digitalne agencije i poduzeća mijenjaju poslovanje

U sklopu Innovate Digital konferencije pričat će se o aktualnim trendovima u industriji. Ivan Hernandez, voditelj za Internet of Things savjetovanje u poznatoj konzultantskoj kući Erns&Young pokazat će kako se brzorastuće tehnologije mogu kombinirati s Internet of Thingsom. Iz SAD-a dolazi Ethan Pierse, Venture Partner u novom Silicon Valley fondu koji se fokusira na AI i DeepTech te osnivač CryptoAssets instituta koji se fokusira na Blockchain tehnologije.

Velike korporacije u Digitalu predstavljati će Erik Meijer, menadžer u inovacijama Deutsche Telekoma koji će u svom predavanju staviti naglasak na veoma važnu digitalnu transformaciju poduzeća. Indijac Rudradeb Mitra, stručnjak u umjetnoj inteligenciji s čak šest uspješnih poduzeća u tom području pokazat će primjere kako poduzeća mogu iskoristiti moć umjetne inteligencije u svom poslovanju.

Poslovni networking

Adriatic Innovation Island donosi i unikatno okruženje, budući da je cijeli otok zatvoren samo za sudionike konferencije, pa će se u sklopu konferencije održati i brojni poslovni sastanci. Prijave za konferenciju za sudionike iz Hrvatske otvorene su do 5.5.2018. a prijavu je moguće izvršiti na web stranici www.innovation-island.co.