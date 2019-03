Superheroina, kiborg-umjetnica i najveći prankster današnjice čekaju vas na Danima komunikacija

Prvih dana proljeća hrvatska industrija tržišnih komunikacija seli se u Rovinj na Dane komunikacija. Nakon velike najave najveće zvijezde, Sir Martina Sorrella, na festival dolazi još dvoje jedinstvenih predavača – najpoznatiji prankster Oobah Butler i prva kiborg-umjetnica i aktivistica na svijetu Moon Ribas.

“Ono što je Banksy za modernu umjetnost, to je, prema poznatom BBC-u, Oobah Butler za današnje novinarstvo”, izjavila je Dunja Ivana Ballon, direktorica programa festivala te dodala: “On je najpoznatiji prankster današnjice i uspješan novinar kojeg želimo na Danima komunikacija. Ispituje, ali ujedno i pomiče granice. Svojim pothvatima uspio je zavarati pola svijeta i prikupiti milijunsku publiku; njegov restoran The Shed bio je najugledniji restoran na TripAdvisoru – sve dok se nije otkrilo da on zapravo ne postoji.”

Najpoznatiji prankster Oobah Butler Ljudi generalno vole primati nagrade za svoj rad i trud, ali i ovdje se Butler pokazao unikatnim. Nagradu časopisa The Drum “Content Creator of the Year for Online Media” preuzeo je ni više ni manje nego njegov dvojnik. A da je zavaravanje javnosti postala njegova specijalnost pokazao je i kada je lansirao lažni premium brend traperica Georgio Peviani s kojim je došao sve do Paris Fashion Weeka.

Njegova tri kratka filma o ovim ekscentričnim pothvatima na VICE-u su pogledana više od 130 milijuna puta, a ako sve to zvuči previše čudno da bi bilo istinito, to je zato što je Butler to tako i osmislio.

Ovaj je prankster odnedavno i autor knjige slikovitog naziva, “How I Bulls*hited my Way To Number 1“, a na pitanje zašto radi to što radi Butler je izjavio: “Oduvijek želim činiti neočekivano, unositi kaos u staloženu atmosferu i prelaziti granice apsurda.“ A hoće li nas u Rovinju iznenaditi ili možda šokirati, morat ćete otkriti sami.

Moon Ribas Dok je Oobah Butler pomicao granice tradicionalnog novinarstva, svijet je brzinom munje dobio svoju prvu superheroinu, Moon Ribas. Ova španjolska kiborg-umjetnica i aktivistica postala je svjetski poznata zbog svoje jedinstvene supermoći – ona naime uz pomoć ugrađenog online seizmičkog senzora u stvarnom vremenu može doživjeti vibracije i potrese koji se odvijaju bilo gdje na planetu.

Ribas ohrabruje umjetnike diljem svijeta da pomoću tehnologije unaprijede svoj kreativni rad i otkriju nove načine izražavanja i komuniciranja svojih osjećaja. Na Danima komunikacija, kroz razgovor s Davorom Bruketom, saznat ćemo kako ona koristi tehnologiju u svrhu kreativnosti i umjetnosti te što savjetuje kolegama umjetnicima.

Davor Bruketa ususret spomenutom razgovoru izjavio je: “Gledajući u Moon Ribas gledamo u budućnost. Vrlo je vjerojatno da ćemo na neki način doživjeti značajniju integraciju tehnologije u vlastita tijela. Postoji puno skepse oko toga, ali to je evolucijska prilika da zaista postanemo novi oblik života.”