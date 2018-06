Prepolovili kamatu, ušteda i 50.000 kuna

Addiko banka uvela je – rasprodaju kredita! U petak 15. lipnja gotovinske nenamjenske kredite odobravat će po 50 posto nižoj kamati od aktualne, a ponuda vrijedi i za postojeće klijente koji već otplaćuju kredit, i za klijente drugih banaka koji bi htjeli refinancirati svoj skuplji kredit.

Trgovački slogan

Borba za klijente dobila je ovim potezom potpuno novu dimenziju jer je za hrvatske prilike potez prilično revolucionaran, no otvorila je i logično pitanje: ako se krediti mogu uz takvu kamatu odobravati jedan dan, mogu li i ostalih 364 dana u godini? I koliko zapravo hrvatski građani preplaćuju svoje kredite? Slične ponude još nije bilo na tržištu, no Sberbank je lani, primjerice, uveo “Hit” gotovinski nenamjenski kredit čija se kamata, teoretski, uz urednu otplatu može spustiti do – nula posto!

No, da se vratimo na “Addiko Red Friday”, koji i nazivom akciju izjednačava s trgovačkim sloganom: prepolovljene će se kamate, koje će vrijediti za sve kreditne zahtjeve predane 15. lipnja, odobri li ih banka, primjenjivati do kraja otplate. I to kao fiksne kamate. Primjerice, za brze “Blic” kredite umjesto standardnih 8,20 posto, kamata će iznositi od 4,10 posto (efektivno 4,18 posto) za kune, a za kredit s valutnom klauzulom u euru umjesto osam posto, kamata će 15. lipnja iznositi četiri posto (efektivno 4,07 posto).

Nema ni naknada

Po tom principu, kamata za standardni gotovinski kredit spustila bi se sa 6,20 na 3,10 posto za kredite u euru, a prema našoj računici, za kredit od 35 tisuća eura na deset godina otplate ukupna bi ušteda bila čak 46.510 kuna. Za kredit od 200 tisuća kuna u kunama klijent bi otplatio 40.896 kuna manje, a nisu zanemarivi ni iznosi koji bi se uštedjeli na manjim kreditima: kod “Blic” kredita od 50.000 kuna klijent bi otplatio 5820 kuna manje. Banka u ovoj akciji neće zaračunavati dodatne troškove kredita, ni naknade, niti troškove javnog bilježnika.

Za kredite do iznosa od 50.000 kuna ili 7000 eura nije nužno ni prebacivanje plaće u Addiko i korisnik kredita može ostati u svojoj matičnoj banci, no za veće iznose ipak traže prebacivanje primanja. Što se tiče dokumentacije, trebat će priložiti standardne dokumente za dokazivanje kreditne sposobnosti koji su trenutačno nešto izdašniji zbog nefunkcioniranja HROK-a. Neslužbeno saznajemo da nije isključeno, pokaže li se akcija uspješnom, uvođenje redovne prakse da jednom u godini na ovaj način “počaste” klijente. Čeka se reakcija konkurencije!

