Plaće i do 15 tisuća kuna: 'Da nam ovog trenutka dođe i 100 vozača, za sve njih bilo bi posla'

Imamo 265 registriranih voznih jedinica, a da nam ovog trenutka dođe i 100 vozača, za sve njih bilo bi posla. Samo to vam je dovoljan pokazatelj kakav problem imamo, kazao je Milan Vrdoljak, vlasnik i predsjednik Uprave tvrtke Ricardo čije je sjedište u Dardi.

Tvrtka je niz godina u vrhu domaćih tvrtki u sektoru cestovnog prometa, no muku muče s nedostatkom radne snage.

- To nije problem koji je nastao preko noći, niti se preko noći može riješiti, no mi držimo da moramo biti društveno odgovorni i vidjeti što mi kao poduzetnici možemo pridonijeti da društvu pružimo ruku i kažemo što mi trebamo napraviti da ljude koji su nezaposleni, da ih napravimo zapošljivim. Znam da oko zanimanja vozača vlada fama da kad sjednu u kabinu nema ih doma mjesec dana, ali nama nedostaju i vozači koji obavljaju loko dostavu, s radnim vremenom od 7 do 15 sati. A mislim pritom da su u ovoj grani korektne plaće, u našoj tvrtki su u rasponu od sedam, pa i više od 15 tisuća kuna - kazao je Vrdoljak, piše Glas Slavonije.

- Jasno vam je da se iz našeg razgovora kao glavni problem iskristalizirao nedostatak kvalificirane radne snage te da već od samog upisa u srednju školu treba usmjeravati mlade ljude prema sigurnim radnim mjestima koja su kvalitetno i dobro plaćena, i koja su ovdje na području Slavonije i Baranje. Bitno je te osobe osvijestiti kako i na koji način odlučiti se za zanimanja koja u budućnosti postaju deficitarna. Ona nam čine problem, jer domaće tvrtke koje bi se mogle jače gospodarski i tržišno pozicionirati ne uspijevaju, jer nemaju dovoljan broj radnika za određene poslove. Uvozimo radnu snagu, dok s druge strane na našem županijskom Zavodu za zapošljavanje imamo 14 tisuća nezaposlenih koji ili nemaju kvalifikaciju ili nisu zainteresirani za prekvalifikaciju - kazao je osječko-baranjski župan Ivan Anušić koji je bio u posjeti tvrtki Ricardo upravo zbog problema nedostatka radne snage.