Pad zdravstvenog sektora pritisnuo Wall Street

Na Wall Streetu su u srijedu burzovni indeksi blago pali zbog pritiska na dionice u zdravstvenom sektoru, no podršku tržištu pružili su dobri gospodarski pokazatelji i bolji nego što se očekivalo poslovni rezultati kompanija.

Dow Jones oslabio je 3 boda ili 0,01 posto, na 26.449 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,23 posto, na 2.900 bodova, a Nasdaq indeks 0,05 posto, na 7.996 bodova.

Od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa u šest su jučer cijene dionica porasle, a najviše su pale u zdravstvenom sektoru, za 2,9 posto.

Posljedica je to zabrinutosti ulagača zbog moguće nove regulacije u zdravstvenom sektoru. Cijene dionica UnitedHealtha, Pfizera, Mercka i Abbott Laboratories pale su između 1,9 i 4,7 posto.

„Kompanije su zabrinute jer prijedlog 'Medicare for all' senatora Bernija Sandersa privlači pažnju. Neke su kompanije izvijestile o boljim poslovnim rezultatima nego što se očekivalo ili povećale procjene, no cijene njihovih dionica ipak su pale zbog moguće nove regulacije“, kaže Jim Bell, predsjednik u tvrtki Bell Investment Advisors.

S druge strane, podršku tržištu pružio je podatak o rastu kineskog gospodarstva u prvom tromjesečju za 6,4 posto, što je ista stopa rasta kao u prethodnom kvartalu i malo iznad procjena analitičara. To podržava nadu ulagača da se rast drugog po veličini svjetskog gospodarstva stabilizira nakon duljeg razdoblja usporavanja rasta.

Podršku tržištu pružaju i bolji nego što se očekivalo poslovni rezultati većine kompanija. Od 54 kompanije iz sastava S&P 500 indeksa, koje su dosad objavile kvartalne rezultate, njih gotovo 80 posto nadmašilo je očekivanja analitičara po pitanju zarada.

Stoga su u anketi Reutersa analitičari malo poboljšali očekivanja, pa sada procjenjuju da će zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u prvom tromjesečju biti za 1,8 posto manje nego u istom lanjskom razdoblju, dok su na početku sezone objava poslovnih rezultata očekivali pad od 2,5 posto.

Ipak, pokažu li se te procjene točne, bio bi to prvi pad zarada od 2016. godine, što je ponajviše posljedica usporavanja rasta globalnog gospodarstva.

A na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,02 posto, na 7.471 bod, dok je frankfurtski DAX porastao 0,43 posto, na 12.153 boda, a pariški CAC 0,62 posto, na 5.563 boda.