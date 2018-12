Novosti iz pravosuđa koje nas očekuju u sljedećoj godini

Unatrag 10-ak godina, zagrebački Županijski sud, kao najveći sud u zemlji, postao je i “omiljeno” mjesto nekadašnje političko-ekonomske elite. Svi ti VIP-ovci na sud ne dolaze zato što hoće, nego zato što moraju pod teretom teških optužbi za gospodarski kriminal epskih razmjera. Stoga se ni 2019. neće bitno razlikovati od prethodnih godina, a najveće “zvijezde” i dalje će biti zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, bivši premijer Ivo Sanader, bivši šef HGK Nadan Vidošević, bivši zadarski gradonačelnik Božidar Kalmeta, virovitički gradonačelnik Ivica Kirin, bivša SDP-ova županica Marina Lovrić Merzel, bivši HNS-ovi ministri kulture Andrea Zlatar Violić i Berislav Šipuš...

To šaroliko političko društvo, medijski je u potpunosti zasjenilo sve drugo što se događa na najvećem sudu u zemlji, pa se u javnosti stječe dojam da se na zagrebačkom Županijskom sudu sudi samo političarima. To, naravno, nije istina, no tijekom 2019. neki od medijski razvikanih postupaka trebali bi konačno, barem nepravomoćno biti okončani. Realno je očekivati da će do ljeta nepravomoćne presude biti izrečene Kalmeti, Vidoševiću, Nadi Čavlović Smiljanec te vjerojatno i Kirinu. Sanaderu bi mogao biti okončan i posljednji njegov postupak, onaj za Ina-MOL, ako ga raznima opstrukcijama ne odvede do zastare. Za nadati je se da će Vrhovni sud konačno odlučiti barem o jednoj od Sanaderove tri nepravomoćne presude (Planinska, Hypo i HEP-DIOKI), a što se tiče Bandića, njegovo suđenje za aferu Agram vjerojatno će potrajati ne samo cijelu 2019. već i 2020.

U sljedećoj godini trebalo bi konačno početi i suđenje Tomislavu Sauchi, SDP-ovu čovjeku koji je spasio i spašava Vladu Andreja Plenkovića. Kada je riječ o kompleksnim predmetima, a njih će biti i u 2019., poučak iz ranijih sličnih situacija kaže da je teško očekivati da suđenje u takvim slučajevima mogu početi bez legalnih opstrukcija obrane. Da bi se te stvari spriječile, trebao bi se promijeniti postojeći zakonski okvir.

U tom smjeru idu najave prvo izmjena ZKP-a, a zatim i izrade kompletno novog zakona, no teško je očekivati da će kompletno novi ZKP svjetlo dana ugledati tijekom 2019., jer je riječ o vrlo kompleksnom poslu. No zato bi trebao zaživjeti novi Zakon o sigurnosti prometa na cestama, koji će, prema najavama, biti znatno rigorozniji prema svima onima koji ne poštuju propise, a hoće li te zakonske izmjene smanjiti i broj poginulih na cestama, tek treba vidjeti.