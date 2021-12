Napredovat ćete ako stječete iskustvo na osnovi znanja i rada

U četvrtom izdanju projekta "Mentorstvo kao oblik networkinga među ženama", koji za cilj ima podići svijest o važnosti suradnje među ženama, mentoriranju ali i međusobnom ohrabrivanju na putu do poslovnog uspjeha, sudjeluje i Adrijana Vinter, predsjednica uprave u Fidelti.

Kako se dogodi da doktorica znanosti u području medicinske kemije poželi nastaviti karijeru u poslovnom svijetu?

Nakon diplome stečene na Zavodu za organsku kemiju PMF-a u Zagrebu, počela sam raditi kao znanstvenica u Plivinu Istraživačkom institutu, što je bio izuzetno zanimljiv i kreativan posao. Na istom sam fakultetu kasnije stekla i doktorat znanosti iz područja novih antiinfektivnih lijekova. Nakon deset godina provedenih u laboratoriju znala sam da želim nešto drugačije, ali opet i dalje razvijati svoju karijeru unutar farmaceutske industrije. U tom trenutku je dosadašnja kompanija odlučila promijeniti strategiju razvoja te se usmjeriti prema pružanju usluga pretkliničkog istraživanja lijekova farmaceutskoj i biotehnološkoj industriji. Nakon što sam stekla MBA titulu na Cotrugli poslovnoj školi, posvetila sam se dijelu razvoja poslovanja u novo uspostavljenoj Fidelti te sam nakon dvije godine počela i voditi taj odjel. Nakon nekoliko godina predanog truda i rada, 2017. godine ponuđena mi je pozicija predsjednice uprave koju sam s oduševljenjem prihvatila. Kada se u mislima vratim na početke svoje karijere, sjećam se samo lijepih događaja. Naravno da svaki posao, kao i sve u životu, ima svoje bolje i lošije dane, ali moram priznati da sam imala sreću biti okružena super kolegama i šefovima, od kojih sam učila, te izvrsnim projektima, koji su me oblikovali. Mislim da svi u počecima svoje karijere nailaze na slične izazove, od onog hoću li moći odraditi ono što se od mene očekuje, jesam li dorasla zadacima, hoću li se uklopiti u okruženje i slično. Ono što je meni nekako bila uvijek misao vodilja je da, ako se uloži dovoljno truda, ako postoji volja i ambicija, sve je moguće odraditi. Nikad mi se nije činilo da je prepreka koja se postavlja ispred mene problem, nego više motivacija da je preskočim i postavim sljedeću još malo više. S obzirom na to da me posao koji sam radila veselio i ispunjavao, sve se nekako činilo laganije, pa čak i kad sam već bila umorna, elana mi nikad nije nedostajalo. Znate, otkad sam bila dijete imala sam silnu želju pomagati bolesnim ljudima pa je odabir karijere u istraživanju lijekova, kojem je konačni cilj dovesti novi lijek na tržište, u potpunosti ispunio moje ambicije te je prilagođen mojoj osobnosti.

Je li normalno, pa čak i poželjno, okušavati se u različitim područjima rada i graditi različite karijere?

Mogućnosti razvoja karijere u farmaceutskoj industriji su beskonačne, a vjerujem da je tako i u ostalim industrijama. Kada si u glavi posložite što biste željeli raditi u životu, bilo bi dobro imati nekakav plan. Međutim, tog plana ne morate se slijepo držati. Nekad se morate opustiti i pustiti životu i prilikama da vas vode jer možda ćete znati kamo želite doći, ali sigurna sam da nećete znati kojim ćete putem tamo stići. Naravno, neki će ljudi biti zadovoljni ostati cijeli radni vijek u istom području, neki će mijenjati poslove unutar područja, dok će ga treći možda čak i potpuno promijeniti. Nema pravila koje kaže što je najbolji put. Vrlo je bitno da budete iskreni sami sa sobom i dozvolite si istraživati dok ne nađete ono što vas zaista ispunjava. Osobno smatram da je dobro, što god radili, ostati nekoliko godina u istom području pa ga tek onda promijeniti. Na taj način ćete više naučiti, dublje istražiti jedan segment pa, ako i kada se odlučite na promjenu, nosit ćete već dragocjeno iskustvo dalje te kvalitetnije nadograđivati i razvijati karijeru.

Potrebno je biti svjestan svojih vrlina, ali koliko je važno osvijestiti i svoje mane ako želimo napredovati u poslovnom svijetu?

Morate biti svjesni svojih prednosti, a osobito mana da biste mogli poraditi na njima i riješiti sve prepreke. Neki ljudi puno rade na sebi i proučavaju sebe pa se mogu objektivnije sagledati, dok drugi nemaju tu sposobnost te su možda više subjektivni i nesvjesni svojih mana i vrlina. Zato je bitno da si dozvolite primiti povratnu informaciju od svoje okoline, kolega, nadređenih, a po mogućnosti i stručnjaka u području HR procjene. Čini mi se da kod nas ljudi teže prihvaćaju kritiku, uzimajući je osobno, a to je pogrešno. Svaka pohvala i kritika samo će vam pomoći da budete bolji, ukazati vam na stvari koje radite dobro i na one na kojima morate više raditi da biste bili uspješniji.

Prvi ste put mentorica u ovom projektu, što očekujete, kako od sebe tako i od kandidatkinja?

Jako se veselim sudjelovanju u projektu jer mi i inače čini veliko zadovoljstvo raditi s mlađim kolegama, čak i sa studentima kojima volim prenositi svoja iskustva. Naravno da ono što je moje iskustvo ne mora biti ispravno za svakog, ali ako bar jednoj osobi bude od koristi, bit ću zadovoljna. Meni su kroz život različiti ljudi bili mentori i savjetnici te sam od svakog nešto naučila i ugradila u osobni i poslovni razvoj. Bitno je da ste okruženi iskusnijim ljudima koji će vam postavljati izazove svojim načinom rada i razmišljanja. To će svakako pozitivno utjecati na razvoj karijere svakog pojedinca. Od sebe očekujem da budem motivacija onima koje ću mentorirati, a od njih posvećenost i trud te želju za zajedničkim diskusijama i rješavanjem postavljenih zadataka. Smatram da projekt otvara sudionicama neka nova vrata i oduševljena sam samim konceptom.

Koliko je važno da žena tijekom karijere ima mentora?

Za svakog je važno da ima mentora. Mentor će pomoći svojim znanjem i savjetom da brže dođete do odgovora koje tražite, da ponekad preskočite učenje na vlastitim pogreškama. Često ženama, iz različitih razloga, bude izazovnije graditi karijeru. Mentori će sigurno, dijeleći dobre prakse, osigurati da svakoj sljedećoj generaciji bude laganije ostvariti željene ciljeve. Pomoći će da iz drugačijeg kuta sagledate sebe i svoju karijeru, možda i ukazati na neki potencijal koji u sebi još niste otkrili.

Koji bi bio vaš zlatni savjet za sve žene koje žele uspjeti u poslovnom svijetu?

Ako vjerujete u sebe i stječete iskustvo iza kojeg stoje znanje i rad, sigurno ćete napredovati. Osim toga, morate imati viziju, ideju i motivaciju te dobro poznavati tržište na kojem poslujete. Svakako bih istaknula važnost privatnog života jer pretjerana posvećenost poslu nikada ne rezultira uspjehom. Morate se regenerirati, imati vrijeme za odmor i zabavu. Trebate biti zadovoljni i privatno kako biste uspjeli u poslu.