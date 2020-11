Nanobit, tvrtka koja je počela s fitness aplikacijom, prodana za milijardu kuna

Prodaja Nanobita švedskoj Stillfront grupi za gotovo milijardu kuna u konkurenciji je gospodarskog pothvata 2020. godine, odnosno akvizicija godine. Nanobit su dvojica njegovih osnivača Alan Sumina i Zoran Vučinić gradili punih 12 godina ne bi li došli do trenutka kada je valjalo odlučiti treba li ga prodati ili ne. Podsjetimo, počeli su s aplikacijom za fitness, da bi potom spazili prostor u dijelu igara.

Deset milijuna igrača

Gaming je do tada bio rezerviran za profesionalce, a ono što su oni spoznali jest da igrati žele i svi ostali, neobavezno, za zabavu. Upravo su taj segment odlučili pokriti. Jer “casual” igara za razbibrigu bilo je malo i bile su loše napravljene. Tako je Nanobit izrastao u prestižnu tvrtku na tržištu mobilnih igara.

U 12 godina Nanobit je narastao na 125 visokoobrazovanih zaposlenika, njihove igre ukupno su preuzete više od 145 milijuna puta, a na mjesečnoj razini igra ih više od 10 milijuna aktivnih igrača diljem svijeta. A ono što je okrunilo njihov uspjeh jest iznimno uspješna prodaja, i to za gotovo milijardu kuna švedskoj Stillfront grupi.

Naime, švedski Stillfront, čije je sjedište u Stockholmu i koji je javno izlistan na Nasdaq First North Premier Growth Marketu, u prvoj će tranši platiti sto milijuna dolara za 78 posto dionica Nanobita, a nakon dvije godine kupit će ostatak udjela u Nanobitu po cijeni koja će ovisiti o kretanju dobiti prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) Nanobita u financijskim godinama 2021. i 2022. Ukupan iznos koji će Stillfront platiti na kraju transakcije bit će do 148 milijuna dolara, prilagođeno za stanje gotovine. Kompanija koja je osnovana 2010. imala je do sada 14 studija za igre u Njemačkoj, Malti, Irskoj, Švedskoj, Rumunjskoj, Kanadi, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bugarskoj, SAD-u, Austriji, Vijetnamu, a sada i u Hrvatskoj. Njihov aktivni portfelj obuhvaća 40 igara, ponajviše iz tri područja, strategija, simulacija i akcijskog role playa.

Na pitanje zašto su se odlučili na prodaju, a ne na daljnji samostalan razvoj, Alan i Zoran odgovaraju: – Industrija u kojoj poslujemo vrlo je oštra kad je riječ o konkurenciji i doista se na globalnom tržištu odvija prava borba. Trenutačno se ubrzano konsolidira i izbor je bio pripojiti se onima koji će razvijati tvrtku ili ostati sam protiv svih – kažu Alan i Zoran. Vjerujemo da je ovo bilo najbolje što smo mogli učiniti i u pravom tajmingu, a situacija s koronakrizom pridonijela je ovom potezu. Nanobitovci kažu da nisu “pali” na prvu ponudu i da su svake godine imali bar nekoliko ponuđača. Ono što im je bilo gotovo presudno jest to da tvrtka ostane u Hrvatskoj i da ima visoku autonomiju pri odlučivanju. To su i postigli.

Pridruživanjem Stillfront grupi Nanobit će dobiti dodatan zamah koji će im omogućiti nastavak rasta, razvoj novih ambicioznih planova i projekata. Vesele se suradnji s ostalim uspješnim studijima u sastavu Stillfronta, što će, kažu, dodatno ubrzati razvoj i Nanobita i Stillfront grupe, a zaposlenici Nanobita imat će priliku surađivati s najboljima iz svijeta – ističu Alan Sumina i Zoran Vučinić.

Vrijeme je za znanje

Kad kažu surađivati, misle na to da zaposleni imaju mogućnosti rasti i razvijati se, jer oko 95 posto zaposlenih u Nanobitu tu su od prvog dana te su usporedno učili i sve što znaju svladali u Nanobitu.

Sada je vrijeme da možda brže dolaze do znanja, kažu Alan i Zoran.

Budući da je pet posto dionica Nanobita u rukama zaposlenih, još 20 zaposlenih nanobitovaca ovom transakcijom i potezom osnivača Nanobita postat će bogatiji za pozamašan novčani iznos. Oni su realizirali svoje opcije na ugovore i prodali svoje udjele te će, uvjetno rečeno, i neki od njih postati milijunaši ili će to biti kroz dvije godine, kada kupnja cijelog Nanobita bude dovršena.

Nanobit je, kada je riječ o prihodima, na trećem mjestu izvoznika softvera, prema podacima Bisnodea, iza Infobipa i Spana, s rastom u 2019. u odnosu na 2018. godinu od čak 43,04 posto, na 193,6 milijuna kuna. U pet godina prosječno su rasli 32,37 posto.

Inače, kako su objavili novi švedski vlasnici, Nanobit je u prvoj polovici 2020. godine zabilježio strelovit rast prihoda, na 236 milijuna kuna uz operativnu dobit od 44 milijuna kuna. Do kraja godine, navode, hrvatski studio cilja na prihod od oko 460 milijuna kuna.