VIDEO Plenković: Ulazak u europodručje zajednički je projekt niza institucija, aktera i stručnjaka

U Smaragdnoj dvorani zagrebačkog hotela Esplanade večeras su proglašeni najbolji gospodarstvenici i najznačajniji gospodarski događaji godine! Gospodarski događaj godine po izboru žirija je ulazak u eurozonu. Nagradu je preuzeo premijer Andrej Plenković koji se uvodno zahvalio članovima žirija te čestitao svim dobitnicima.

"Projekt ulaska Hrvatske u europodručje zajednički je projekt niza institucija, aktera i stručnjaka. Formalno smo ga vodili mi kao Vlada, uz veliku ulogu HNB-a pa zahvaljujem guverneru Vujčiću, ministru Primorcu, ministru Mariću, bivšoj potpredsjednici Vlade Martini Dalić, potpredsjedniku Vlade Butkoviću, ali i svima drugima koji su pridonijeli da ostvarimo strateški cilj koji smo zacrtali 2017. godine", ističe premijer.

"Ovo je nagrada možda za ovu godinu, ali vi dajete ovu nagradu od 2016., taman koliko mi trajemo kao Vlada. Ovo je projekt koji je trajao nekoliko godina, koji je plod političkoga odabira naše Vlade odmah na početku, a to je da želimo Hrvatsku u europodručju, u Schengenu, kao članicu OECD-a. Sve te tri ključne odluke dogodile su se odmah u prvim mjesecima naše Vlade. Dvije smo realizirali, ovu treću ćemo, prema mojoj prognozi, početkom 2026. godine", dodaje.

"Sve ove ciljeve ostvarili smo na temelju nekoliko bitnih faktora. Prvi i glavni je da smo kao zemlja zadržali političku stabilnost. Svijet je u vremenu velikih kriza, sukoba, unutarnjih podjela, velikih društvenih i tehnoloških promjena koje nisu uvijek nužno na bolje, ali da bi se ostvarili strateški ciljevi, morate imati politički stabilne institucije, čvrsto povjerenje partnera koji čine parlamentarnu većinu, a onda samim time i učinkovitu izvršnu vlast.

Zamjena kune eurom prošla je, kako je Plenković istaknuo, bez ikakvih problema. "Imali smo malo sreće s kalendarom, ali zahvala ovdje i bankama, Fini, Pošti, HNB-u i svima. To je bilo briljantno, ja sam imao dojam kao da smo u tehničkom smislu perfektni. Pritom, politički smo osigurali da kao jedina zemlja u povijesti EU uđemo istoga dana i u Schengen i u euro. To je na kraju ispalo kao da je nešto normalno u hrvatskom javnom prostoru. Meni su se mnogi kolege dobronamjerno čudili kao 'kako vi to tako škrto slavite, to što ste vi napravili nitko nikada nije uspio'", opisao je premijer Plenković.

"Za razliku od poduzetnika, Vlada ima jednu drugu zadaću, a to je da sačuva socijalnu koheziju. Socijalna kohezija znači da prođemo kroz krize, jer bilo ih je nekoliko, svi skupa, a ne da neki budu dobitnici, a da puno njih budu gubitnici. Ovo je osjetljivo vrijeme koje zahtjeva društveno odgovorno ponašanje svih aktera.

