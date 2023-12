UŽIVO IZ ESPLANADE Pratite proglašenje gospodarstvenika i gospodarskog događaja godine

U Smaragdnoj dvorani zagrebačkog hotela Esplanade večeras će biti proglašeni najbolji gospodarstvenici i najznačajniji gospodarski događaji godine. Finale je to osmog po redu izbora kojeg tradicionalno organiziraju Večernji list i Poslovni dnevnik, a u kojem najbolje biraju stručni žiri i naši čitatelji.

Među gospodarstvenicima ove su godine nominirani Martina Dalić, predsjednica Uprave Podravke, vodeće prehrambeno-prerađivačke kompanije, osnivač i predsjednik Nadzornog odbora najveće privatne energetske i logističke kompanije ENNA grupe Pavao Vujnovac, Gordan Kolak, predsjednik Uprave vodeće domaće industrijske korporacije Končar elektroindustrije, Albert Gajšak, inovator, osnivač i direktor tvrtke za proizvodnju STEM igračaka CircuitMess te Vjekoslav Majetić, osnivač i predsjednik Uprave kompanije DOK-ING, vodećeg proizvođača robotskih i autonomnih sustava.

Od gospodarskih događaja godine žiri je najviše bodova dao ulasku Hrvatske u eurozonu i prelasku na monetarni sustav eura, najavljenoj investiciji Knaufa kod Novog Marofa vrijednoj 120 milijuna eura, dovršetku 53 milijuna eura vrijednog projekta INTEGRA riječke farmaceutske kompanije Jadran – galenski laboratorij, povratku Končar elektroindustrije na iračko tržište te snažnom rastu dionica koprivničke Podravke čija je tržišna vrijednost prvi put prešla milijardu eura.

Tijek događaja:

20:23 - Krenulo je službeno proglašenje dobitnika, a predstavljeni su i svi nominirani.

20:00 - Znanstvenik i psiholog Boris Jokić održao je izlaganje na temu: ''The Final Countdown! – Hoće li umjetna inteligencija i razvoj digitalnih tehnologija uništiti formalni sustav obrazovanja i učiniti ljudski rad suvišnim?''.

- Razvoj umjetne inteligencije i tehnologije mijenja sve što danas poznajemo. Danas su najčešće školska igrališta prazna, a mijenjaju se i obiteljski odnosi. Mijenjaju se romantične veze i način na koji mladi stupaju u seksualne odnose. Mijenja se i obrazovanje, a posebice rad. Sve se to događa uz još jedan fenomen, a to je fenomen opće polarizacije. U toj situaciji postavlja se pitanje jesmo li na rubu propasti ili u zlatnom dobu? 2023. se čini znatno složenijom - objasnio je u izlaganju.

Pitao se i može li postojeći model obrazovanja odgovoriti na izazove koji su pred nama.

- Kao što je obrazovanje znalo podbaciti, tako je znala i tehnologija. Mislio sam kao klinac da će 2023. biti potpuno drugačija, da ćemo letjeti od Črnomerca do Dubrave, da će ljudi naći brojne stvari uz energiju... Međutim, mi danas nemamo robota koji govori ili večeru u nekoj piluli. Ovaj obrazovni model u svijetu koji imamo ukazuje na to da kao takav u doba ChatGPT-a ne može odgovoriti na ove izazove. Model je takav da je linearan - od djeteta se očekuje da uči, no ne i kako se uči. Hrvatski sustav je također predmetno usmjeren, a kasnije tim ljudima kada dođu u svijet rada izrazito nedostaje integracija. Satovi i dalje traju 45 minuta, a škole karakteriziraju činjenice. U trenucima napredne inteligencije to nema smisla - poručio je.

Boris Jokić je osim toga iznio i rezultate istraživanja na srednjoškolcima o korištenju digitalne tehnologije. Unatoč rezultatima koji su pokazali kako i sama djeca osjećaju negativne posljedice korištenja tehnologija, Jokić je kazao kako bi odustajanje od digitalnog bila velika greška, već je potrebna promjena.

Foto: Večernji list

- Kako je raditi s ljudskim potencijalom koji može odgovoriti na te izazove? Zamislite da su ljudi u vašim tvrtkama takvi da ih škola uči kako se uči. Da su ti ljudi kreativni, a istovremeno i kritički nastrojeni. Zamislite radnike i učenike koji su takvi da znaju upravljati sobom i svojim profesionalnim putem. E, to je sustav koji može odgovoriti na te izazove, tu je čovjek još važniji - poručio je.

19:53 - Potom je nekoliko prigodnih riječi uputio glavni urednik Dražen Klarić koji je pozdravio okupljene.

- Vi ste oni koji ste 2023. učinili zanimljivom i izvjesnijom za iduću godinu. Kinezi kažu da će 2024. godina biti godina zmaja, to će nam dati snagu i ustrajnost. Nakon dvije godine sukoba, u Ukrajini i Izraelu koji su poremetili gospodarska kretanja, gospodarstvo se pokazalo otpornim. Novinari su imali ozbiljnog posla kako izabrati dobitnike, ali zaslužuju pljesak i svi oni koji su nominirani. Osam godina već biramo dobitnike i stječe se dojam da ono što dolazi iz Vlade kreira gospodarsku situaciju, što nije ništa čudno. Hrvatska je ulazila u eurozonu i Schengen, ali ja bih volio istaknuti da imamo kompanije koje su preživjele i 90-e, stasale su, ali i kompanije start-upove zbog kojih se možemo veseliti 2024. godini - poručio je.

19:48 - Službeno je i krenuo program! Proglašenje je otvorila poznata pjevačica Zdenka Kovačiček.

19:30 - Zamjenik glavnog urednika Mislav Šimatović osvrnuo se također na značaj ove nagrade u Hrvatskoj, kao i kakvi su bili kriteriji za finaliste.

- Bliži nam se veliko finale osmog po redu Gospodarstvenika i Gospodarskog događaja godine. Ovo je malo šira nagrada, to je i nagrada javnosti jer ih nominiraju predstavnici gotovo svih relevantnih medija i udruga, kao i četiri sveučilišta. Kriteriji su uvijek bili jasni, to je izvrsnost u poslovanju, dobri poslovni rezultati, dobre investicije i otvaranje radnih mjesta... - objasnio je.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

19:25 - Uoči početka, par riječi je uputio glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić.

- Mi se volimo hvaliti kako u jugoistočnoj Europi imamo najveću biznis rubriku, a ja bih rekao da smo prepoznali trendove u proteklih osam godina. Vidjet ćete i večeras kako smo uistinu prepoznavali sve te promjene koje se događaju u gospodarstvu, ali i gospodarstvenike koji će obilježiti sljedećih nekoliko godina - poručio je.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

19:03 - U tijeku je okupljanje uzvanika, nakon čega proglašenje i dodjela kreće uz pozdravni govor glavnog urednika Dražena Klarića.

