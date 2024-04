Večernji list i Poslovni dnevnik osmi put zaredom biraju najboljeg gospodarstvenika i gospodarski događaj!

Biti promotor izvrsnosti, inovacija i uspješnih poslovnih pothvata u okružju globalnih političkih nestabilnosti, snažnog rasta cijena materijala i inflacije, pravi je izazov. No, unatoč nepovoljnim tržišnim okolnostima, Hrvatska ima brojne pozitivne primjere koji su zaslužili da ih se istakne i predstavi općoj javnosti.

Važnosti uloge gospodarstvenika za društvo itekako su svjesni Večernji list i Poslovni dnevnik, kao najrelevantniji i najutjecajniji medijski brendovi s dugogodišnjom tradicijom, koji i u 2024. nastavljaju s projektom Gospodarstvenik godine u sklopu kojeg biraju najboljeg gospodarstvenika i gospodarski događaj godine.

Isticanjem pozitivnih primjera, kao što su izvrsnost u poslovanju, izvozni uspjeh, otvaranje novih pogona, pa tako i radnih mjesta, pokazujemo da Hrvatska itekako ima što ponuditi Europi i svijetu, ali i mladima koje želimo zadržati u našoj zemlji.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Stručni žiri, sastavljen od vodećih hrvatskih novinara i urednika koji prate gospodarstvo, kao i predstavnika stručne i zdravstvene javnosti, jamac je izvrsnosti i snage ovog izbora. Titula prošlogodišnjega gospodarstvenika godine pripala je, prema izboru čitatelja, predsjedniku DOK-ING-a Vjekoslavu Majetiću, dok je stručni žiri tu nagradu odlučio dodijeliti predsjednici Uprave Podravke Martini Dalić. Kada je u pitanju gospodarski događaj godine, čitatelji su najviše glasova dali dovršetku 53 milijuna eura vrijednog projekta INTEGRA, riječke farmaceutske kompanije Jadran – galenski laboratorij. Stručni je žiri odlučio kako će titula događaja godine ipak pripasti ulasku Hrvatske u eurozonu i prelasku na monetarni sustav eura.

– Lijepo je biti nominiran jer to znači da ljudi iz okruženja prepoznaju to što radite. Godina je dugačka, ispunjena je nekim lijepim, ali i onima manje lijepim trenucima, a potrebno je donijeti i brojne odluke. Ljudi iz firme i Podravke, ali i oni iz moje okoline, zadovoljni su i čestitaju već i na nominaciji, a posebno na osvajanju ove nagrade. Meni je iznimno drago da prepoznaju to što radimo – kazala je Martina Dalić. Na upit kako vidi razvoj Podravke u idućih godinu dana, odgovorila je kako u 2024. očekuje da će se sve promjene i širenje na tržišta još bolje vidjeti u njihovim rezultatima i načinu na koji se Podravka prezentira potrošačima te da će se još više očitovati u povjerenju koje potrošači iskazuju kompaniji.

Foto: Slavko Midžor/Pixsell

Glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić rekao je kako su svi nominirani učinili 2024. godinu izvjesnijom i sigurnijom.

– Ispred nas je, kažu Kinezi, godina Zmaja koja daje snagu, sigurnost i prosperitet. Među nominiranima imamo kompanije koje su preživjele devedesete godine i u posljednja dva do tri desetljeća stasale u stupove domaćeg gospodarstva, ali i nove startupove koji imaju odlične gospodarske rezultate, Upravo taj miks nam pokazuje da s optimizmom možemo gledati prema 2024. godini – optimistično je zaključio Klarić sedmi izbor najboljega gospodarstvenika godine i najznačajnijega gospodarskog događaja u 2023. godini, koji se odvio u Smaragdnoj dvorani zagrebačkog hotela Esplanade.