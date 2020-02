Nakon jahte Mirakul 40, brodogradilište Grginić će u svijet s gumenjakom Shark 38

Iako nije morska “grdosija” koja će privući pogled svakog namjernika, nova brodica Shark 38 zagrebačkog brodogradilišta Jahte Grginić je uzdanica s kojom Grginići imaju ozbiljnih planova za europsko i svjetsko tržište.

Radi se o gumenjaku dužine 11 metara koji je premijerno prikazan jučer na otvaranju 29. zagrebačkog sajma nautike na Zagrebačkom velesajmu, a čija cijena se kreće od 155 tisuća eura naviše, ovisno o opremi i, naravno, motorima.

Kako pojašnjava Klaudio Grginić, vlasnik brodogradilišta koje se nalazi u zagrebačkom Markuševcu podno Sljemena, ovo je brod kojeg su projektirali dvije godine, a imao je bazu u puno manjem i “standardnijem” gumenjaku od sedam metara.

“U Europi postoje svega dvije ili tri tvrtke koje imaju gumene glisere dulje od 10 metara. Kako smo uvidjeli da se zadnjih godinu dvije jako povećala potražnja upravo za ovakvom vrstom brodova, uvidjeli smo da imamo tehnologiju i znanje s kojim možemo postati ozbiljni igrači na europskom brodograđevnoj sceni”, kaže Grginić.

Dodaje da su gumenjaci stabilniji i sigurniji za plovidbu od standardnih kompozitnih brodova, a njihova “robusnost” posebno dolazi do izražaja u sve pretrpanijim marinama, gdje se s njima puno lakše manevrira, a i otporniji su na oštećenja.

Proizveli 200 brodova

Izloženi model na Zagrebačkom velesajmu, koji još nema kupca, ima cijenu s PDV-om od 220 tisuća eura, može primiti 10 ljudi na višednevnu plovidbu, a njegova dva motora od po 250 KS ga mogu gurnuti do brzine od 80 km/h. Uz premijerni Shark 38, Grgnić je na Nautici izložio i svoju već dobro poznatu premium jahtu Mirakul 40, brod dug 12 metara i četiri metara širine koji može na krstarenje primiti 12 putnika.

Pogonjena je s dva motora snage 260-420 KS, ovisno o željama kupca, a cijena joj starta od 255 tisuća eura – izložbeni model košta oko 450 tisuća eura. Do sada ih je u Markuševcu izrađeno 30-ak, a plove gotovo svim morima svijeta, najviše u Jadranu, ali ih ima preko Mediterana i Atlantika do Crnog mora i Perzijskog zaljeva.

Iako ovdje nije bio izložen, njihov najpoznatiji model je Mirakul 30, jahtica od devet metara dužine čija cijena starta od 100-tinjak tisuća eura, a do sada ih je isporučeno više od 100 kupcima u Hrvatskoj i svijetu. Jahte Grginić je obiteljska tvrtka koju danas vodi Klaudio Grginić, a jahtama se bave od 2004.

“U ovom biznisu smo se našli sasvim slučajno. Djed je otvorio davnih 1960-ih strojobravarski obrt, a otac ga je proširio s proizvodnjom pogrebničke opreme. Početkom 2000-ih odlučio sam s prijateljem izgraditi dvije jahte, za svakog po jednu u vlastitom aranžmanu. No, on je u jednom trenutku odustao te sam se našao u dilemi što sad raditi jer o plovilima, a posebno o njihovoj izgradnji, nisam imao puno saznanja.

Sreća u nesreći je bila da je upravo u to doba propala u Zaboku jedna tvrtka koja se bavila izradom brodica te smo angažirali nekoliko ključnih ljudi koji su tamo radili, a žive u našem susjedstvu”, prisjeća se početka ovog biznisa Grginić.

Dodaje, sa smijehom, da iako to tada nije znao, kasnije je uvidio da je i jedna od najpoznatijih globalnih tvornica jahti, talijanski Ferretti, nastao na isti način kao i Jahte Grginić, da je pogrebnički biznis imao ekspanziju u jahte. Nakon što je malo razvio posao, došla je gospodarska kriza 2009. koja je dobrano uzdrmala kompaniju, a spasio ih je segment konstantne proizvodnje pogrebničke opreme.

Čarter flota

No, to je bila i prilika da se jače okrenu izvozu te su preko specijaliziranih sajmova došli do kupaca u Njemačkoj, Austriji, Italiji i Švicarskoj te Mirakuli danas plove tamošnjim morima, rijekama i jezerima.

Grupa Grginić danas zapošljava 20-ak ljudi, a za potrebe svojevrsnog showrooma je u Biogradu osnovana i bazirana njihova čarterska flota koja danas broji sedam brodova iz vlastite proizvodnje.