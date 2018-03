Moody’s za bolji rejting traži reforme

Zbog nedostatka reformi i usporavanja BDP-a na kraju godine, jedna od tri najveće bonitetne kuće u svijetu Moody’s nije poboljšala ocjenu kreditnog rejtinga Hrvatske pa smo i dalje u skupini zemalja s neinvesticijskim rejtingom, čime se sugerira ulagačima doza opreznosti pri plasmanu kapitala.

Potrošnja raste 41. mjesec

Dvije smo ocjene niže od investicijskog rejtinga koji bi valjalo dostići prije nego se Europska središnja banka odluči na podizanje referentne kamatne stope kako bi ublažili udar na rast cijena kredita građana i poduzetnika. Ipak, boljem rejtingu nećemo se približiti prije srpnja, kada će Moody’s ponovno revidirati rejting. Prema nekim informacijama, i Standard&Poor’s, koji treba revidirati ocjenu 23. ožujka, mogao bi se odlučiti na zadržavanje postojećeg rejtinga.

Makroekonomist Željko Lovrinčević uvjeren je ipak da ćemo se približiti na korak do investicijskog rejtinga do jeseni.

– Poprilično sam uvjeren da će pri idućoj reviziji doći do poboljšanja rejtinga Hrvatske. Moody’s je sada odlučivao na temelju izvještaja Europske komisije koji je bio negativno intoniran te na temelju podataka o usporavanju rasta ekonomije, a do srpnja će dobiti podatke o dobrom punjenju proračuna i o rastu ekonomije – kazao je Lovrinčević komentirajući izvještaj bonitetne kuće. U njemu Moody’s hvali Hrvatsku zbog pada udjela javnog duga u BDP-u ispod 80 posto i ističu da je izgledno da ćemo imati niski deficit proračuna. Unatoč krizi u Agrokoru, koju ocjenjuju kao izvor nestabilnosti ekonomije, očekuju da će BDP rasti po stopi od 2,5 posto tijekom ove godine, ali prije svega na optimizmu potrošača i konstantnom rastu potrošnje. I zaista, jučer je Državni zavod za statistiku potvrdio novi rast trgovine na malo. To je 41. mjesec zaredom da se bilježi veća potrošnja građana, ovaj put za siječanj, kada je bila čak 6,1 posto veća u odnosu na sezonski prilagođene podatke o siječnju 2017. Istovremeno bilježimo stagnaciju industrijske proizvodnje i godišnji pad broja zaposlenih u industriji, što je jasan znak da se troši uvezena roba, što nije podloga za zdrav rast. A upravo zbog sumnje u zdrav i održiv rast, Moody’s želi naznake reformi na tržištu rada i u javnoj upravi prije nego se odluče Hrvatsku svrstati među zemlje koje preporučuju investitorima kao sigurne plasmane. Zato u izvješću naglašavaju da je potencijal rasta BDP-a Hrvatske nizak u srednjem roku, a da rast ekonomije dodatno usporava sporost Vlade pri donošenju strukturnih promjena i njihovoj implementaciji. Upozoravaju nas i da nedovoljno koristimo potencijale europskog novca, odnosno da slabo povlačimo novac iz EU fondova.

Rumunjski BDP rastao 7%

– To je ono što već godinama upozoravam. Bez provođenja strukturnih reformi teško je očekivati da potencijalna stopa rasta hrvatskog gospodarstva bude zadovoljavajuća, što onda utječe i na perspektivu ulaska u eurozonu – izjavio je guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić ističući da ga nije iznenadila ocjena Moody’sa.

Oni naglašavaju da će o reformama ovisiti dugoročni performans domaće ekonomije pa tako, ako se reforme ubrzaju, može doći i do osjetno boljih rezultata u svim sektorima pa na kraju i kroz BDP. S druge strane, ako se reforme budu i dalje odgađale, kažu, javni dug će ubrzo narasti, a BDP će dodatno usporiti odvajajući Hrvatsku od brzorastućih ekonomija. Valja podsjetiti da je Slovenija u posljednjem kvartalu zabilježila rast od 6 posto, a Rumunjska oko 7 posto. Zasad je samo Fitch Ratings poboljšao ocjenu kreditnog rejtinga Hrvatske na jednu razinu ispod investicijske razine, a prema raspoloženju agencija, može se naslutiti da će do kraja godine to učiniti i ostale dvije.