Tko će profitirati novim zakonom za podjelu zemlje?

Hrvatska bi do 2030. poljoprivrednu proizvodnju trebala povećati za jednu trećinu, s lanjskih 19,2 na 30 milijardi kuna, produktivnost rada za 60%, tov domaćih svinja za 35, goveda za 20%, navodnjavanje za 25.000 hektara, udjel prehrambene industrije u BDP-u za 20%..., predviđanja su nove strategije poljoprivrede koja je u postupku donošenja. No bez zemlje su sve to prazne riječi na papiru, kažu poljoprivrednici koji već godinama čekaju Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji će ići naruku ozbiljnim proizvođačima, koji potpore (što im je i svrha) ulažu u dalju proizvodnju i pune državni proračun, dok bi se “neto primateljima potpora” trebala baviti socijalna politika.