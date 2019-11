Lino Lada najbolji na svijetu: 'Trebalo nam je nekoliko pokušaja, a onda smo postigli savršeni okus'

International Ice Cream Consortium međunarodna je udruga proizvođača sladoleda koji godišnje ukupno proizvedu milijardu i pol litara jednog od najpopularnijih svjetskih slatkiša. U toj ekipi gdje su, primjerice, i talijanska Sammontana, kanadski Chapman’s ili norveški Diplom Is i naš je Ledo. Ta udruga dodjeljuje i nagrade za najbolji sladoled na svijetu.

Ove godine to je Lino Lada Duo, sladoled nastao na ne sasvim uobičajen način, suradnjom dvaju velikih tradicionalnih hrvatskih brendova, Podravke i Leda. Nagrađen je, stoji u obrazloženju, zbog jedinstvenog okusa i izgleda. I više nego dobar razlog za obilazak pogona u Čavićevoj ulici u Zagrebu gdje se ledeni slatkiš, uz druge proizvode, pravi još od 1958. godine.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Taj prvi sladoled, koji je nastao od viška mlijeka s kojim u susjednoj Zagrebačkoj mljekari nisu znali što bi, i danas se prodaje. Zove se Snjeguljica i apsolutni je hrvatski rekorder, vjerojatno ne samo među sladoledima, a vjerojatno i ne samo hrvatski.

Naprosto – odličan sladoled

No, Lino Lada Duo nešto je drugo. Podravka i Ledo istinski su hrvatski überbrandovi, nemoguće je bilo odrastanje proteklih pet-šest desetljeća a da se niste, ne jednom tjedno, nego jednom dnevno susreli s nekim njihovim proizvodom. I sada je tu Lino Lada koja je zajednički osmišljeni – sladoled.

Samo ovog ljeta bio je to najprodavaniji novi sladoled koji je nadmašio sve planove prodaje, prodano ga je tri milijuna štapića, a prodaje se u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, nešto i na Kosovu. Normalno, apsolutni je rekorder sezone. A planirano je 800.000 komada. A tek je na početku. Lino Lada Duo naprosto je odličan sladoled, iako ovaj autor nije redoviti uživatelj takvih slatkiša, ipak zna što je dobro. I ovo to jest.

Sasvim nalik na popularan Podravkin proizvod, sa svim osobinama odličnog sladoleda. Kod Leda to znači da je postojan i nakon što ga se izvadi iz škrinje, da se s njime lako prepustiti užicima jer u konzumaciji uživate bez ikakvog napora, pruža čak i odabir – gristi ga sasvim hladnog ili ga ostaviti da malo omekša pa u njemu uživati kao u istoimenom namazu koji krišom ukradete iz teglice. Doista jest tako. Tehnologiju može nabaviti svatko, no njome se ne kupuje i znanje. U Ledu se primjerice, proizvodi sladoled s dvije smjese između kojih ostaje ‘jezerce’ mekanog sadržaja, kao što je u Kingu, kaže nam Josip Škoro, direktor proizvodnje u Ledu ističući ponosno kako su tehnologiju proizvodnje sladoleda koji odavde izlaze osmislili sami. Gospodin Škoro jedan je od tek nekoliko ljudi koji potpisuju najbolji sladoled na svijetu.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

– Kako je Lino Lada sa širokom paletom okusa postala omiljeni brand kremnih namaza, pokazala se potreba za širenjem tog jedinstvenog okusa i na druge, srodne kategorije poput sladoleda. Početkom 2018. godine došli smo na ideju za ovakvu suradnju. Lino Lada Duo najprodavaniji je kremni namaz u Hrvatskoj, a i šire. Za implementaciju ideje potreban je idealan partner koji odgovara brendu poput nas, a idealan partner za suradnju bio je Ledo, vodeći proizvođač sladoleda na tržištu Hrvatske. Lino Lada sladoled je jednostavno morao biti vrhunski – kaže Vesna Višnić, direktorica Poslovnog programa Dječja hrana, slastice i snack iz Podravke, te nastavila:

– Ideja je bila da se potpuno prenese okus Lino Lade u oblik sladoleda na štapiću i da, ako ne dobijemo takav savršeni proizvod u tom obliku, onda ne idemo u taj proces. Nismo ga dobili od prve, trebalo nam je nekoliko pokušaja i degustacija koje nam, doduše, nisu teško pale. Ali, morao je to biti proizvod koji će dati isti odličan osjećaj kao kada pojedeš žlicu Lino Lade. Uspjeli smo.

Inovacija – mekani preljev

Takve suradnje u svijetu nisu rijetkost, no ono raritetno kod Lino Lada sladoleda nešto je drugo.

– Slični proizvodi s europskog i svjetskog tržišta uglavnom ne dočaravaju potpuno identičan doživljaj proizvoda koji se prenosi na sladoled. To se ovdje nije smjelo dogoditi – opisuje osnovni izazov Maja Pospišil, pomoćnica direktora marketinga i razvoja u Ledu. Tehnološki je izazov kako dočarati proizvod poput Lino Lade u proizvodu koji je – hladan. – Napravili smo to kombinacijom recepture za sladolednu smjesu koja je kremaste, mousse strukture u kombinaciji s dvostrukim mekanim preljevima. Mekani su preljevi inovacija jer do sada smo koristili i koristimo hrskave čokolade, primjerice na sladoledima King, no ovdje to nije bila opcija jer Lino Lada je kremasti proizvod koji se maže. I zato je kombinacija kremaste sladoledne mase okus Lino Lade Duo s mekanim preljevima dala tu zlatnu medalju – objašnjava nam Martina Dolenec, voditeljica projekata grupe sladoled u Razvoju u Ledu. Svakoga dana, kaže, znao se doručak, Lino Lada u teglici pa Lino Lada u sladoledu, dok se nije dobio pravi okus. Nikako drugačije to se ne može postići nego upornim testiranjem, metodom pokušaja i pogreške. Osim što je trebalo do u decimalu pogoditi okus Lino Lade Duo, mekani preljevi bili su dodatni izazov jer se trebalo riješiti problem da se oni ne lijepe za ambalažu. A takav je sladoled Lino Lada Duo morao ostati i neko vrijeme nakon vađenja iz škrinje.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

– Sladoled se proizvodi tako da se prvo umoči u jedan preljev, to je brz i kontroliran proces, a onda je potrebno brzo osigurati da je sladoled dovoljno hladan, tvrd da možemo nanijeti drugi preljev. A to postižemo tako da svježe premazani sladoled uđe u tekući dušik, gdje je temperatura -196 Celzija, zadržavanje u njemu traje jednu do dvije sekunde. Nakon toga možete nanijet drugi preljev, kaže nam Ledov direktor proizvodnje pokazujući nam stroj koji zauzima cijelu jednu prostoriju. Iz ovog stroja koji je sada na ‘godišnjem odmoru’ jer sezona je sladoleda, dakako, ljeto, svakoga sata izađe 7.200 sladoleda, Kingova, Lino Lada Duo… Ukupno na vrhuncu sezone u Ledu u Čavićevoj radi 580 ljudi na 12 proizvodnih linija, a izvan sezone 120. Sada je za “ledaše” izvan sezona, uskoro cijeli pogon ide na opće godišnje održavanje. Nakon toga u proizvodnju se uključuje potpuno automatizirani stroj za pakiranje kutija na kojem se proizvodi Lino Lada. Jedno od najnovijih investicija u Ledu je stroj za pakiranje koji u satu spakira 150.000 sladoleda. Sami smo se uvjerili u higijenske standarde, u pogon se Leda ulazi nakon temeljitog čišćenja i odijevanja u sanitarnu odoru.

– Stalno imamo ponude, osnovne i srednje škole, fakulteti, ne biste vjerovali koliko je molbi za proslave rođendana. Na žalost, standardi su takvi da to nije moguće. No, jednom je bio cijeli drugi razred osnovne škole, i to je bilo nevjerojatno koliko je to veselje bilo – kaže Tanja Dinić, direktorica osiguranja kvalitete proizvoda u Ledu. Ledo je s nama više od 60 godina. Tko bi ovdje bio s najduljim stažem?

– Još malo pa navršavam 43 godine radnog vijeka u Ledu, nisam nikada nigdje drugdje radio, samo ovdje – kaže nam Petar Želimir, gospodin koji će, dakle, svoju mirovinu u cijelosti ostvariti u staroj hrvatskoj tvrtki.

– Uskoro ću imati uvjete, ali ne žurim se. Prošao sam sve odjele, ali najbolje mi je gdje sam i najdulje, u pasterizaciji, tamo i sada radim. Najbolji sladoled? Pa, mogu reći kako je Snjeguljica favorit, ali ovaj novi, Lino Lada je stvarno sjajan – kaže nam simpatični Ledov veteran. Ljudi poput gospodina Petra čine tvrtke poput Leda, ako njima neki proizvod “sjedne”, onda znate da je to to.

– Bilo je to svima nešto novo, naravno, puno ljudi ljubiteljima je Lino Lade pa im je bilo dodatno zanimljivo. A možete s prilično sigurnošću tvrditi da ste uspjeli ako ljudi na liniji počnu kontinuirano konzumirati novi sladoled – kažu naši sugovornici. Lino Lada sladoled doista jest velik iskorak za brend Lino ladu.

– Nestrpljivo smo čekali poziv iz Leda da dođemo na degustaciju. Isprobavali smo nekoliko prijedloga sve dok se nismo jednoglasno složili da je to taj okus. Kada smo ga dobili, rekli smo „idemo“, nismo trebali fokus grupe. Lino Lada uvijek nastoji iznenaditi potrošače i ponuditi nešto novo. Svaki naš novi okus namaza potrošači su prihvatili. Bili smo sigurni da će tako biti i sa sladoledom.

Moram naglasiti da osim odličnog okusa Lino Lada sladoled karakterizira i jedinstveni oblik i dizajn. Oblik sladoleda je oblik staklenke Lino Lade, koji je posebno izrađen u Ledu za ovaj sladoled, a dizajn je prepoznatljive žute boje kao što je i staklenka Lino Lada duo. Tako je, uz okus kojim su zadovoljni i oni brojni ljubitelji koji vole okuse Lino Lade duo, dojam da je ovo doista Lino Lada upotpunjen, kaže Vesna Višnić. Prva objava na društvenim mrežama postigla je da – iznadprosječnu reakciju potrošača kako na Podravkinim tako i na Ledo stranicama. Jedini negativni komentari bili su oni o tome kako Lino Lada sladoleda više nigdje nema.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

– I za Podravku je to značilo promjena planova proizvodnje. Jer, izrazito velika potražnja i odlična reakcija potrošača, znači pojačanu proizvodnju te pojačanu koordinaciju između dviju kompanija – govori Podravkina direktorica. Proizvod koji je odmah uspio i na tržištu odabran je da bude Ledov predstavnik na konferenciji IICC-a. No, koliko god Podravka i Ledo bile velike hrvatske etikete, objasniti nekome iz Kanade, Norveške, Španjolske ili drugdje u svijetu što je Lino Lada bio je izazov.

Štapić najbolje rješenje

– Ponijela sam sa sobom i teglicu i sladoled i svakome objasnila o čemu se radi. Riječ je o velikim proizvođačima koji su svejedno bili iznenađeni sličnošću dvaju proizvoda. Osjetila sam da bismo možda nešto mogli dobiti, no nakon degustacije i tajnog glasovanja, Lino Lada je bila pobjednik – kaže Maja Pospišil.

Ovo, dakako, i nije prva velika nagrada koju je Ledo dobio za svoje sladoled i druge proizvode 2013. godine. Torta na štapiću od borovnice i bijele čokolade također je bio najbolji na svijetu, projekt Hešteg bio je najbolje komercijalno rješenje 2016. godine, da spomenemo samo neke u nizu priznanja. Lino Lada je, dakle, ovogodišnji rekorder, a nitko ne sumnja da će tako biti i dalje. Kontrola kvalitete je očito jedna od ključnih aktivnosti. Kada govorimo o količinama u kojima se prodaje sladoled Lino Lada, očito je da se mora raditi o širokom krugu dobavljača. Prva faza je njihov odabir, kada smo dobar izvor pronašli, slijedi ulazna kontrola svih sirovina, a onda i gotovih proizvoda. Svaki se sladoled unutar proizvodnje kontrolira i u pogonskom laboratoriju svaka dva sata prema specifičnim parametrima tako da je tijek procesa uvijek pod nadzorom – govori Tanja Dinić.

Primjerice, za preljeve koji se rade u suradnji s vodećim europskim proizvođačima sirovine se biraju u početnoj fazi, one, dakako, moraju biti kvalitetne prema svim važećim standardima i certifikatima koje posjeduje i Ledo. Lino Ladu Duo sladoled i dalje ćete jesti na štapiću.

– Iz našeg dugogodišnjeg iskustva, štapić je bio najbolje rješenje za prenošenje identičnog doživljaja Lino Lada namaza našim potrošačima, a na kraju je i tako zaista i ispalo – kaže Ledova Maja Pospišil. Sladoled od Lino Lade jako je hladan, nakon deset minuta je to Lino Lada na štapiću, otprilike je to taj dojam.

Novi sladoled nije tražio nikakva dodatna ulaganja, korištene su sve tehnologije i sva znanja koja postoje u Ledu. Nov je samo alat kojim se trebao dobiti oblik Lino Ladine teglice.

Novim sladoledom napravljenim s Podravkom Ledo ostaje tvornica snova. No, tako je jer se pogoni u Čavićevoj čuvaju ljubomorno. Kao i znanje pravljenje najboljih sladoleda na svijetu.