Još jedan potpuno ništetan ugovor u švicarcu – preplaćeno 302 tisuće kuna

Još jedan ugovor s valutnom klauzulom u švicarskom franku proglašen je ništetnim; nepravomoćnu je presudu donio Općinski sud u Splitu, a posrijedi je kredit za koji je 2011. provedena konverzija u euro. U postupku je sudio Mislav Polić, a presudu je izborio splitski odvjetnik Srđan Kalebota koji je dobio i prvu i zasad jedinu pravomoćnu presudu za ništetnost dvaju ugovora o kreditima u CHF na Županijskom sudu u Varaždinu.

Sudac smatra da su, zbog ništetnosti ključnih ugovornih odredaba koje su bitni sastojci ugovora – ništetan cijeli ugovor o kreditu.

U novoj presudi, osim ništetnosti ugovora i aneksa ugovora, utvrđen je i dio preplaćenih kamata i tečaja u iznosu 302 tisuće kuna, dok će preostalu razliku tužitelj tražiti nakon pravomoćnosti presude za ništetnost ugovora. Kredit je iznosio 1,2 milijuna kuna (250.000 CHF), a sudac je u presudi utvrdio sljedeće:

1. U kolektivnom postupku utvrđena je ništetnost valutne klauzule CHF i promjenjive kamatne stope koja vrijedi i za konkretni ugovor o kreditu.

2. Kod ocjene ništetnosti, ugovor se sagledava kao cjelina te se nepoštene odredbe sagledavaju kumulativno, kako je to predviđeno Direktivom 93/13 i presudom Suda EU C-377/14.

3. Ključne ugovorne odredbe o valuti (glavnom predmetu) i kamatnoj stopi (cijeni) ništetne su, a one su još opterećene anuitetnom otplatom koja dodatno usporava smanjivanje glavnice kredita.

4. Budući da su sve te odredbe bitni sastojci ugovora koji čine predmet, cijenu, i vrijeme vraćanja kredita, i svi su ti sastojci ništetni, to znači da ugovor ne može opstati bez tih bitnih sastojaka.

5. Da se radi o bitnim sastojcima ugovora već je prije utvrdio Vrhovni sud RH revizijom Rev-907/02, zatim Županijski sud u Varaždinu, Stalna služba u Koprivnici presudom Gž-115/20 te Sud EU u presudama C-186/16, C-118/17 i

C-260/18.

6. Održavanje na snazi takvog ugovora bilo bi suprotno ciljevima Direktive 93/13, a glavni ciljevi su obeštećenje potrošača i odvraćanje banke od takvog ponašanja ubuduće.

7. Osim toga, s aspekta obveznog prava radi se o ugovaranju nerazmjerne koristi za banku, što je u skladu s presudom Ustavnog suda U-III-380/01 također temelj za utvrđenje ništetnosti ugovora.

8. Budući da je ništetan temeljni ugovor, ništetan je i dodatak kojim je provedena konverzija, što je u skladu s revizijom Vrhovnog suda RH Rev-2868/18, kojom je jasno i nedvojbeno utvrđeno da naknadnim uklanjanjem ništetnih odredaba ništetan ugovor ne postaje valjan, jer je on ništetan od početka.

- Iznimno nam je drago što sve više sudaca prihvaća pravo Europske unije te u skladu s njim presuđuje ugovore u švicarskim francima kao nepoštene i ništetne iako moramo naglasiti da ništetnost ugovora s valutnom klauzulom CHF još uvijek nije riješeno pravno pitanje pravnim shvaćanjem Vrhovnog suda RH te očekujemo da se to pravno pitanje razriješi na VSRH po potrebi i

slanjem prethodnoga pitanja na Sud EU – komentirali su u Udruzi Franak koja je i izvijestila o presudi.

U skladu sa svim presudama koje su dosad donesene, predlažu da svi oni tužitelji koji imaju namjeru tužiti banku zbog ništetnosti CHF ugovora to naprave na način da postave deklaratorni zahtjev ništetnosti ugovora u svojim tužbama te kumulativno zahtjev za isplatu preplaćenih anuiteta.

Napominju da se tužba, ako je već podignuta, može mijenjati sve do zaključenja prethodnog postupka ako se za to odluče, no

upozoravaju i na rizike jer je još nepoznato stajalište Vrhovnog suda.

Šuška se o rastu povijesno niskih ključnih kamata središnjih banaka. Što bi to značilo za ekonomiju?