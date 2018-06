HEP u sunčanu elektranu na Cresu ulaže 45 milijuna kuna

Primorsko-goranska županija (PGŽ), Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca Samostan sv. Frane – Cres i Hrvatska elektroprivreda (HP) jučer su u Zagrebu sklopili Sporazum o suradnji na projektu Sunčana elektrana (SE) Orlec Trinket na otoku Cresu. Sporazum su potpisali, zamjenica župana Primorsko-goranske županije Marina Medarić, gvardijan Samostana sv. Frane – Cres Zdravko Tuba i predsjednik Uprave HEP-a Frane Barbarić.

Neintegrirana elektrana

SE Orlec Trinket snage 6,5 MW bit će prva neintegrirana sunčana elektrana u sustavu HEP-a koji trenutačno ima devet integriranih sunčanih elektrana koje su postavljene na zgrade te tvrtke. SE Orlec Trinket će biti i najveća sunčana elektrana u Hrvatskoj, trenutačno su najveće sunčane elektrane snage 1 MW, te će prosječno proizvoditi oko 8,5 GWh (milijuna kilovatsati) godišnje, što odgovara potrošnji oko 2000 kućanstava.

– Posebno mi je drago što će ova elektrana dati svoj doprinos jačanju infrastrukture u funkciji razvoja turizma na Cresu i Lošinju, jer će električnu energiju najviše proizvoditi onda kad je najpotrebnija – u razdobljima povećane potrošnje tijekom turističke sezone – izjavio je predsjednik uprave HEP-a Frane Barbarić i naglasio da je HEP, iako elektrana nije u sustavu poticaja, projekt ocijenio isplativim i odlučio ga preuzeti te je time dao pozitivan primjer i poticaj i drugim potencijalnim investitorima u sunčane elektrane. SE Orlec Trinket Istok izgradit će se na lokaciji površine 17 hektara kod naselja Orlec na otoku Cresu. Ukupni investicijski troškovi na realizaciji tog projekta procijenjeni su na oko 45 milijuna kuna. Samostan se pak obvezao zemljište u svom vlasništvu, na kojem će se graditi elektrane, dati u zakup HEP-u na 25 godina. PGŽ ustupit će HEP-u lokacijsku dozvolu za izgradnju elektrane, čime HEP postaje nositelj projekta. SE Orlec Trinket trebala bi biti puštena u rad 2020.

Strategija razvoja

A to je prvi HEP-ov projekt u sklopu planiranog ciklusa samostalnog razvoja ili akvizicije projekata izgradnje neintegriranih solarnih elektrana. U toj tvrtki navode da je razvoj sunčanih elektrana, ali i elektrana koje koriste ostale obnovljive izvore energije, prije svega vjetroelektrana, dio Strategije razvoja HEP-a, u kojoj je planirano povećanje udjela obnovljivih izvora energije u proizvodnji električne energije HEP grupe na 50 posto do 2030., odnosno 70 posto do 2050.