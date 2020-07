Gotovini, Cromarisu i Postiri radimo opremu za uzgoj ribe

Kutinu u Hrvatskoj uglavnom prepoznaju po Petrokemiji, no da se upravo u Kutini razvio jedan od vodećih proizvođača opreme za uzgoj ribe u Jadranu i rijekama, ne zna vjerojatno ni većina samih Kutinčana. U ovom je gradu tako izrađeno do sada i 50-ak nepotopivih plastičnih čamaca, specijaliziranih za tunogojilišta i drugi kavezni uzgoj riba, kilometri pontona za kaveze i mnogo druge slične opreme... A Montažer Smola d.o.o. u ovaj je posao ušao sasvim slučajno 1999. godine, a danas su vodeći hrvatski proizvođač opreme za marikulturu, koji izvozi i u Norvešku, Škotsku, Alžir, Tunis...

Preseljenje u poduzetničku zonu

Gotovo sva potrebna proizvodnja opreme za hrvatsku marikulturu proizvodi se tako danas u ovom moslavačkom gradu.

– Počeli smo prvo s proizvodnjom plastičnih cijevi za kanalizaciju i vodovod, a 1999. za jedne montaže na Jadranu došli u doticaj s uzgajalištima riba na otvorenom. Čovjek koji uzgaja ribe u kavezima nam je prišao, pitao možemo li to napraviti, mi smo se nećkali, no on je bio uporan, pokazao nam što treba i mi smo mu to napravili. Tako smo počeli, a danas radimo gotovo svu opremu za uzgoj ribe, kaveze, pontone, radne brodice, pomoćna sredstva za uzgoj ribe. Radimo i sa svim hrvatskim uzgajivačima ribe. Cromaris će uskoro biti vodeći proizvođač ribe u Europskoj uniji, tu je i Postira Brač, Pelagos Ante Gotovine i mnogi drugi. Svi su oni krajem 90-ih bili u začetku uzgoja, i otad se s njima razvijamo i mi – kazuje nam mladi 34-godišnji Josip Smola, vlasnik tvrtke.

Ovaj se samozatajni poduzetnik prije tri godine preselio u kutinsku poduzetničku zonu na oko 10.000 kvadrata površine. Kaže kako su sada mirni barem idućih pet godina s investicijama, no da posla imaju toliko “da ne stignu sve napraviti”.

– Hrvatska nam donosi 80 posto prihoda koji nam godišnje iznosi između 10 i 15 milijuna kuna – dodaje Josip, koji zapošljava 15 radnika i čiji proizvodi završavaju i u svim zemljama okruženja, Italiji, Turskoj, na Balatonu, u Africi... Iako je prije desetak godina marikultura činila manji dio proizvodnje, sada mu to donosi 70 posto ukupnog prometa.

Uzgoj riba u kavezima u Hrvatskoj je relativno nov, počelo se potkraj 80-ih godina u improvizacijskoj opremi poput bačava i slično. Krajem 90-ih se ova grana ribarstva počinje razvijati, no sva se oprema tada uvozila, dok se u to tržište nije uvukla Montažer Smola.

– Osluškivali smo proizvođače, radili da im bude što jednostavnije, a reklamirati se nikada nismo trebali. Posao je donosio posao, iskustvo kupaca je bilo najveće jamstvo kvalitete i od tada samo radimo i radimo – dodaje mladi Kutinčanin.

Sami obučavaju ljude

Iako to nije prevladavajući proizvod ove tvrtke zasigurno najviše pažnje privlače specijalizirani čamci, koji služe kao pomoćna plovila tunolovcima ili za obilazak uzgajališta.

– Traju 100, 200 godina, koliko i sama plastika. A i njih smo počeli raditi slučajno. Iz Australije je sličan čamac donio uzgajivač s Ugljana i mi smo ga malo promatrali, i projektirali svoj. Sličan je gumenjaku, samo što koristimo plastične cijevi punjene stiroporom kako unutra ne bi ušla voda u slučaju havarije. Lakši je čamac od vode pa je praktički nepotopiv, ima dobre manevarske sposobnosti, atestiran je i spreman za izvanbrodske motore do 90 konjskih snaga – objašnjava performanse čamca Josip Smola. Čamci dolaze u veličini od pet do devet metara, cijena im je 5000 eura za najmanji, koji kutinski majstori naprave za sedam dana.

Takve efikasne majstore Josip stoga želi zadržati jer ih na tržištu rada, kaže, nema.

– Nemate gotove majstore kakve mi trebamo. Stoga mi sami obučavamo ljude. To traje do šest mjeseci i normalno da, kad uložimo toliko u nekoga, ne želimo ga pustiti da ode. Stoga mislim i da su plaće u našoj tvrtki dobre. Jer nam radnici ne odlaze – kazuje mladi poduzetnik, koji ističe kako je ovo što rade profitabilan posao.