Dvije nove mjere potpora za djelatnosti sa smanjenom gospodarskom aktivnošću

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) donijelo je odluku o dvije nove mjere potpora i to za program zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za siječanj i veljaču, priopćio je HZZ u ponedjeljak.

Na sjednici Upravnog vijeća odlučeno je da će se u sklopu "Programa zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za siječanj 2022." odobravati isplata mjesečnih troškova plaće za siječanj 2022. godine za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 2. do zaključno 24. veljače.

Potporu za siječanj mogu ostvariti svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i prijavili se u sustav osiguranika HZMO-a do 31. ožujka 2021. godine.

Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu za siječanj uz uvjet da su registrirali djelatnosti i prijavili se u sustav osiguranika HZMO-a do 31. ožujka 2021. godine te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu. Potpora za siječanj može se ostvariti za radnike zaposlene najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

U sklopu "Programa zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za veljaču 2022." odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za veljaču 2022. godine za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 28. veljače 2022. godine do zaključno 24. ožujka 2022., stoji u priopćenju HZZ-a

Potporu za veljaču tako mogu ostvariti svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 31. ožujka 2021. godine. Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu za veljaču uz uvjet da su registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do dana 31. ožujka 2021. godine, te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu. Potpora za veljaču može se ostvariti za radnike zaposlene najkasnije do 31. siječnja 2022. godine.

Svi i kriteriji dodjele potpore dostupni su, inače, na web stranicama: https://mjera-zrm.hzz.hr/.