Croatia Airlines i Ina u rekordnim gubicima, Janaf u plusu

Croatia Airlines u prvih devet mjeseci ove godine ostvario je neto gubitak od 243,5 milijuna kuna. To je, navode u CA, povećanje neto gubitka za 195,1 milijun kuna u odnosu na isto razdoblje lani te je izravna posljedica smanjenje potražnje za uslugom zračnog prijevoza u uvjetima globalne pandemije koronavirusa. A to je kompaniji od travnja do rujna 2020. izravno smanjilo prihode za 70 posto. U CA kažu da je posljedično došlo do smanjenja naleta za 11.709 letova i pada broja prevezenih putnika od 69 posto, odnosno za 1,168.190 putnika.

Ina pak zbog pandemije koronavirusa bilježi još veće gubitke u prvih devet mjeseci – 1,05 milijardi kuna. U istom razdoblju lani ta kompanija ostvarila je dobit od 681 milijun kuna. Inini prihodi od ugovora s kupcima u prvih devet mjeseci pali su za 32 posto, na 11,2 milijarde kuna, a prihodi iz osnovne djelatnosti za 33 posto, na 11,5 milijardi kuna. U Ininom komentaru rezultata poslovanja za prva tri kvartala ove godine navodi se među ostalim da se tržište nafte djelomično stabiliziralo, ali je cjenovno okruženje i dalje daleko od razina prije krize.

S druge strane Janaf, tvrtka koja se našla u središtu zadnje najveće afere u Hrvatskoj, u prvih devet mjeseci ove godine ostvario je neto dobit u iznosu od 233,4 milijuna kuna, što je nešto manje u odnosu na dobit iz istog razdoblja lani od 241,8 milijuna kuna. U Janafu navode da bilježe rast u poslovanju te su ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 582,6 milijuna kuna koji su veći 4,4 posto od ostvarenih u prethodnoj godini, dok prihodi od temeljne djelatnosti društva – transporta nafte i skladištenja nafte i naftnih derivata – iznose 572 milijuna kuna i veći su za 15,7 posto od prošlogodišnjih.