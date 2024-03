Znate li tko je on i čime je zadužio svijet? Rođen je na današnji dan

"Život Henryja Roycea imao je zaista izvanrednu putanju. Siromašnog podrijetla i uz minimalno formalno obrazovanje, postao je div inženjerstva i inovacija 20. stoljeća, odgovoran za dizajne i tehnologiju koji su pomogli oblikovati svijet u kojem sada živimo. Ali ova klasična priča o dolasku od sirotinjskih prnja do bogatstva podcjenjuje mnoge izazove s kojima se suočio tijekom svog života. Nakon 120 godina, njegov utjecaj na marku čiji je suosnivač i dalje je snažan i sveprisutan; on nas je doslovno učinio onim što smo danas." Kazao je to Andrew Ball, voditelj korporativnih komunikacija i baštine Rolls-Royce automobila, povodom obilježavanja današnjeg rođendana jednog od utemeljitelja te luksuzne marke.

Frederick Henry Royce rođen je 27. ožujka 1863. u Alwaltonu, u blizini Peterborougha. Bio je najmlađe od petero djece u obitelji s teškim financijskim problemima: Henryjev otac je bankrotirao te je, prema tadašnjem zakonu, zatvoren. Rano siromaštvo i teškoće utjecali su na Royceov karakter i zdravlje. Sa samo 10 godina, Royce je počeo raditi u Londonu, najprije kao prodavač novina, a kasnije kao dostavljač telegrama. Potom je 1877. godine, uz financijsku potporu svoje tete, krenuo na naukovanje na radionicama Velike sjeverne željeznice (GNR) u Peterboroughu. Njegova prirodna sklonost dizajnu i radu rukama odmah je bila očita. Set od troja minijaturna kolica koja je napravio u mjedi pokazao je zahtjevne standarde koje će postaviti sebi i drugima tijekom svoje karijere. No, dvije godine kasnije, zbog financijskih problema, njegova mu teta nije mogla platiti godišnju naknadu za naukovanje. Royce se vratio u London i 1881. počeo raditi u novonastaloj tvrtki za proizvodnju električne rasvjete i električne energije (EL&PG). To je tada još bilo novo područje, u njemu još nije bilo stručnih institucija, pa stoga ni formalnih ispita ili kvalifikacija za upis. Za Roycea, koji je imao samo najosnovnije školovanje, to je bila prednost. Njegova fascinacija tim područjem, radna etika i predanost napredovanju (pohađao je večernju nastavu engleskog jezika i matematike nakon posla) dovele su do toga da ga je 1882. godine EL&PG, preimenovan u Maxim-Weston Electric Company, poslao da upravlja instalacijom ulične i kazališne rasvjete u Liverpoolu. Kad je tvrtka naglo propala, Royce je s 19 godina ponovno bio nezaposlen, ali ne zadugo. Krajem 1884. osnovao je F H Royce & Co u Manchesteru. U početku proizvodeći male predmete kao što su zvona na baterije, za vrata, tvrtka je napredovala u izradi dizalica, željezničke i druge industrijske opreme. Do 1901., godine prekomjernog rada i teških uvjeta života ozbiljno su utjecale na njegovo zdravlje, trajno oslabljeno i oskudicom iz djetinjstva. Stvari su se pogoršale sljedeće godine kada je tvrtka zapala u financijske probleme zbog priljeva jeftinijih uvezenih električnih strojeva. Uvijek perfekcionist, Royce nije bio spreman ugroziti kvalitetu svojih proizvoda, a sve mu je to dodatno urušilo zdravlje. Royceovi liječnici nagovorili su ga da ode na 10-tjedni odmor kod obitelji svoje supruge u Južnoj Africi. Na tom dugom putovanju pročitao je knjigu 'Automobil – njegova konstrukcija i upravljanje'. Ono što je naučio promijenit će njegov život – i na kraju, svijet.

Po povratku u Englesku, Royce je nabavio svoj prvi motorni automobil, francuski 10 HP Decauville. Priča kaže da je ovaj prvi automobil bio toliko loše napravljen i nepouzdan da je Royce odlučio da može bolje. Zapravo, već ga je čitanje tijekom odmora usmjerilo prema proizvodnji vlastitog automobila. Odabrao je Decauville upravo zato što je to bio jedan od najboljih automobila koji su mu bili dostupni, kako bi ga rastavio, a zatim i doradio, u svojoj najpoznatijoj frazi 'uzmite najbolje što postoji i učinite ga boljim“. Započeo je izgradnjom tri dvocilindrična automobila od 10 HP, na temelju Decauvillea. Na njima je demonstrirao analitički pristup, pažnju prema detaljima i težnju izvrsnosti u dizajnu i proizvodnji koji su bili obilježja njegova života. Njegov prijatelj i poslovni suradnik, Henry Edmunds, posudio je jedan od ovih originalnih Royce 10 HP automobila kako bi završio 1000 milja dug reli Slide Slip Trials koji je u travnju 1904. organizirao Automobilski klub Velike Britanije i Irske (kasnije Kraljevski automobilski klub ili RAC). Edmunds je bio impresioniran, zaključio je da je to upravo kvalitetan model britanske proizvodnje kakav je njegov prijatelj i kolega, član kluba tražio za svoj novi londonski autosalon. Taj prijatelj bio je, naravno, Charles Stewart Rolls. Royce je bio tehnički mozak novog partnerstva. Od osnutka tvrtke 1904. do njegove smrti 22. travnja 1933. godine, osobno je stvorio početni koncept za svaki mehanički predmet u svakom Rolls-Royce automobilu. Instinktivni, intuitivni inženjer, imao je nevjerojatnu sposobnost procjene komponenti golim okom. Čvrsto je vjerovao da ako nešto izgleda ispravno, vjerojatno to i jest – što se gotovo uvijek pokazalo točnim. Još uvijek nadahnjuje tvrtku koja i 120 godina kasnije nosi njegovo ime.