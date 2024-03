VIDEO Češki Passat: Zadržali su limuzinu, ali i dizelaše. Evo koje sve inovacije donosi novi Superb

Nova generacija Škode Superb u Hrvatskoj se očekuje potkraj svibnja. Cijene još nisu poznate, no zna se da će češki Passat - za razliku od Volkswagenovog modela iz istog segmenta, na tržište i kao limuzina i kao karavan. Karavansku, Combi inačicu isprobali smo na cestama Lisabona i okolice, i to s dizelskom ergelom. Već nakon prvih prijeđenih kilometara oduševljava uglađenošću i udobnošću, a tihim radom dvolitreni dizelaš djeluje poput benzinca - s nižom potrošnjom. Usprkos impresivnim gabaritima - Superb Combi dug je 490,2 cm te je 184,9 cm širok - dizelaš sa 150 konjskih snaga i 360 Nm startan je i agilan. Do stotke stiže za 9,3 sekunde te postiže maksimalnih 222 km/h. Na raskošne vanjske dimenzije nadovezuje se 284,1 cm razmaka među osovinama, što osigurava obilje prostora u interijeru. Ergonomski oblikovana sjedala prostrana su, udobna, a dovoljno je mjesta i na stražnjima. Prtljažnik u osnovi prima 690 litara, 30 više nego u prethodnoj generaciji. U prtljažniku, kao i po čitavom automobilu, uočavamo pametne, Simply Clever značajke. Novi ih Superb donosi 28, valja spomenuti pokrov prtljažnika s električnim upravljanjem (prvi put u Škodi), čistač zaslona u ladici Jumbo Boxa i klizni središnji stražnji naslon za ruke. Klasici poput strugalice za led i kišobrana u vozačevim vratima sada su izrađeni od održivih materijala.

Foto: Sandra Mikulčić

Škoda je dotjerala dizajn svog vodećeg ICE modela i iznova interpretirala prepoznatljive elemente dizajna, poput rešetke hladnjaka. U prednju su masku ugrađeni i novi nano radarski senzori za naprednije i preciznije sustave potpore za vozača. Svidio nam se i element koji asocira na prednju rešetku, a u interijeru krasi dio armature ispred suvozača. Zanimljivi su okrugli elementi na centralnoj konzoli, ispod dodirnog infotainment zaslona veličine do 13 inča, preko kojih se jednostavnije, bez pipkanja po ekranu, dolazi do bitnih funkcija automobila. Ti Škoda Smart Dials kombiniraju dodirne i digitalne elemente za brže, lakše i intuitivnije upravljanje vozilom. Prvi put 10-inčni virtualni cockpit može se dopuniti s dodatnim head-up zaslonom. Ručica serijskog DSG automatskog mjenjača s dvije spojke premještena je na stup upravljača. Novi Phone Box, koji je dio serijske ponude srednje razine opreme Selection, sada omogućuje brzo indukcijsko punjenje smartphonea s 15 W i ventilira ga tijekom punjenja. Svi tekstili, uključujući i krovnu oblogu, sadrže reciklirane materijale. Novi Superb Combi također dolazi s drugom generacijom LED Matrix glavnih svjetala s tipičnim kristalnim elementima marke koji krase i nova, tanja LED stražnja svjetla. Preinake na karoseriji, kao što su strmije postavljeno vjetrobransko staklo i aerodinamičnija linija krova, poboljšale su aerodinamiku za 15% u odnosu na prethodnika. Uz koeficijent otpora zraka od cd 0,25, novi Superb Combi najaerodinamičniji je karavan koji je Škoda ikada razvila. Nastavno na to, adaptivna regulacija voznog postroja DCC Plus nudi izvanrednu kombinaciju povećanog komfora i poboljšanog dinamičkog ponašanja u vožnji.

Superb je opremljen brojnim novim sustavima. Ovisno o razini opreme, ima, primjerice, potporu pri skretanju, potporu za raskrižja, sustav potpore za izbjegavanje sudara i upozorenje pri izlasku. S novim inteligentnim sustavom potpore pri parkiranju (Park Assist), Superb Combi karavan može automatski parkirati na okomitim i paralelnim parkirnim mjestima. Funkcija sada ne kontrolira samo upravljanje već i brzinu. Vozilo se također zaustavlja samo ako sustav prepozna prepreku. Uvježbano parkiranje na daljinu omogućit će vozačima da započnu prethodno izvedeni i spremljeni manevar parkiranja izvan vozila putem aplikacije MyŠkoda na svom smartphoneu. Uz značajku parkiranja na daljinu, mogu upotrebljavati aplikaciju MyŠkoda na svom mobilnom telefonu unutar četiri metra od vozila. Ta značajka im omogućuje da automatski parkiraju Superb Combi karavan u niz vozila parkiranih paralelno ili okomito na cestu i ponovno ga izvezu iz takvog parkirnog mjesta. Nadalje, novi Superb će kasnije ove godine integrirati softver ChatGPT temeljen na umjetnoj inteligenciji u svoj infotainment sustav i značajno proširiti funkcionalnost digitalne glasovne asistentice Laure.

Pogonski sustavi obuhvaćaju šest učinkovitih motora, premijeru tehnologije djelomičnog hibrida, poboljšani plug-in hibrid s dosegom na električni pogon većim od 100 kilometara. Uz spomenuti dizelski agregat od 150 konja, drugi 2,0 TDI stroj ima 193 KS. Osnovni 1,5 TSI benzinski motor prvi je u seriji modela s tehnologijom djelomičnog hibrida sa zatvorenim sustavom koji se sastoji od 48 V starter-generatora s remenom i 48 V litij-ionske baterije. Također, ima mogućnost isključiti dva cilindra kada njihova snaga nije potrebna. Putnici to ne primjećuju, a smanjuje potrošnju goriva. Preostala dva benzinca imaju 204 i 265 KS. Top dizelski i top benzinski motor serijski su opremljeni pogonom na sve kotače. Plug-in hibrid 1,5 TSI iV ima 204 KS. U drugoj generaciji plug-in hibridnog pogona, Škoda kombinira električni motor s 1,5 TSI benzinskim motorom sa snagom od 150 konja za zajedničku snagu sustava od navedenih 204 KS. Ta se snaga na prednje kotače prenosi putem 6-stupanjskog mjenjača s dvije spojke DSG. Još jedna nova značajka je visokonaponska baterija s bruto kapacitetom od 25,7 kWh, otprilike dvostruko većim nego u prethodnom modelu. Kao rezultat toga, doseg vozila na potpuno električni pogon povećava se za 40 kilometara, na više od 100 kilometara prema ciklusu WLTP. Baterija se može napuniti od 10 do 80% u 2,5 sata s maksimalnom brzinom punjenja od 11 kW u wallboxima za kućanstva i AC stanicama za punjenje. Za punjenje istosmjernom strujom maksimalna brzina punjenja iznosi 50 kW. Punjenje baterije od 10 do 80% tada traje samo 25 minuta. Spremnik goriva PHEV vozila za benzinski motor ima kapacitet od 45 litara.