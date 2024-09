Za kupnju pametnog telefona nije presudna marka već tehničke mogućnosti

Cijena pametnog mobitela, očekivano, važan je faktor pri odabiru uređaja, a to je potvrdilo i jučer predstavljeno istraživanje Telemacha Hrvatska o preferencijama korisnika pri odabiru uređaja. Naime, 52 posto ispitanika ankete koju je na nacionalnoj razini i reprezentativnom uzorku proveo Ipsos, navelo je cijenu kao ključnu stavku pri odabiru, istaknuo je Mislav Galler, član uprave i glavni komercijalni direktor Telemacha.

Nadalje, za 65 posto ispitanika ključne su tehničke specifikacije koje prate potrebe i životni stil korisnika, za 74 posto korisnika najvažnija je dugotrajna baterija i brzo punjenje, dok je s visokih 59 posto količina memorije također stavka koja čini prevagu. Za kupnju novog mobitela oko 50 posto ispitanika važna je kvaliteta kamere, dok je za njih 30 posto brend manje važna stavka pri odabiru smartfona.

“Od dolaska na hrvatsko tržište, fokus Telemacha je da vrhunsku tehnologiju učinimo široko dostupnom. Ovo istraživanje potvrdilo je da su vrijednosti na koje stavljamo naglasak ključne i samim korisnicima od kojih bi, prema istraživanju, nešto više od polovice (55 posto) kupilo mobilni uređaj proizvođača od kojeg inače ne kupuju, pod uvjetom da je kvalitetan i cjenovno prihvatljiv te da ima karakteristike koje im odgovaraju”, naglasio je Mislav Galler.

S obzirom na to da je istraživanje pokazalo da marka uređaja nije presudna, već tehničke performanse upakirane u cjenovno prihvatljiv mobitel, u Telemachu su odlučili osmisliti vlastiti portfelj uređaja. Tako su jučer predstavili i svoje nove uzdanice – Telemach 5G Pro telefon, Kids watch pametni sat za djecu i Buds bežične slušalice.

“U Telemachu vjerujemo da korisnici ne bi trebali birati između vrhunske tehnologije i cijene, pa najnovijom ponudom uređaja osiguravamo oboje. Novi Telemach 5G Pro pametni telefon predstavlja najbolji omjer cijene i kvalitete te je po mnogočemu usporediv s mnogo skupljim brendovima, a od nekih ima i bolje karakteristike”, uvjeren je Damir Vrsajković, član Uprave i glavni direktor za razvoj proizvoda koji je pritom ustvrdio kako ovim portfeljom osiguravaju najkonkurentniju ponudu na tržištu i zaokružuju cjelovit 5G sustav.

A upravo zahvaljujući ovakvim ponudama koje počivaju na nacionalno dostupnoj 5G mreži, Telemach potiče korisnike na snažnije korištenje digitalnih usluga, smatra Adrian Ježina, predsjednik Uprave Telemacha. Dodao je da i “izvješća Europske komisije ukazuju na to, da je postotak korištenja mreža nove generacije nizak, unatoč ulaganjima operatora i napretku pokrivenosti 5G mreža”.