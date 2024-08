U gastro oazi Špancirfesta nude se burgeri od mesa divljači, kroasani sa sladoledom i Passionfruit Mojito

Jeste li za sočni "Crispy kapula" burger s potpisom chefa Ivana Pažanina, ćevape napravljene od mesa divljači ili osvježavajući Passionfruit Mojito? Mali je ovo dio ponude koju ovih dana možete pronaći na popularnom Burger Festivalu koji se sa svojim trećim izdanjem, u sklopu varaždinskog Špancirfesta, smjestio na tamošnji Kapucinski trg. Zamamni mirisi većinom mesnih specijaliteta šire se iz šest kućica među kojima je i ona pod nazivom Grof Lovski gdje se specijaliteti od mesa divljači spremaju prema receptima vlasnika Marka Lušića. Premijerno se predstavljaju na festivalu, a u ponudu su, među ostalim, uvrstili "Lovski burger" s pljeskavicom od mesa divljači s dodatkom ljubičastog umaka, sira, pancete i rikole. Platit ćete ga devet eura, a 50 centi manje stoje ćevapi u duguljastom somunu s dodatkom luka, a birati možete želite li okuse nadopuniti kajmakom ili ajvarom.

VEZANI ČLANCI:

"Crispy kapula" specijalitet je kućice Chef’s burger by Ivan Pažanin, a prema receptu popularnog chefa pravi se od 100 posto juneće pljeskavice, brioche peciva s dodatkom senfa s medom, rikule, džema od luka, Jalapeño papričica i prženog luka. Cijena mu je 9,50 eura, a euro manje platit ćete sočni i pomalo klasični "Original Cheese" s dodatkom burger umaka, zelene salate, rajčice i kiselih krastavaca. A dodate li 4,50 eura guštati možete i u hrskavim krumpirićima s umakom od majoneze od tartufa i Grana Padana. Među doajenima festivala je i chef Mate Janković sa svojim Institutom za burgere gdje se, među ostalim, po cijeni od 9,50 eura, nudi Bacon Jalapeño s pljeskavicom od junetine iz lokalnog uzgoja u brioche pecivu s dodatkom senfa s medom, rikule, ljubičastog luka, hrskave pancete i Jalapeño papričica. Tražen je ondje i Pepper Jack u kojemu okus pljeskavice nadopunjuju pikantna majoneza, zelena salata, reliš od paprike i prženi luk, a cijena mu je devet eura.

Veterani Špancir Burger Festivala, veseli Međimurci iz Škartoca ljubavi predvođeni Ivicom Šipušem ovog su puta u ponudu uvrstili pet verzija burgera među kojima je i onaj pod nazivom "Fanko čuča 2.0". Kao što sam naziv govori, odlikuje ga hrskava piletina s BBQ majonezom, relišem od rajčice, celera, luka i peršina s dodatkom zelene salate i prženog luka. Platit ćete ga osam eura, a za euro i pol više možete kušati i Šumskog fakina, odnosno burger s mesom od mladog bika, umakom od krem sireva, salatom, rajčicom te karameliziranim gljivama i lukom.

Foto: Špancir Burger Fest

– Konzistencija mesa mladog bika je između junetine i teletine, malo je suše, nema toliko masnoće i odlično se nadopunjava sa sirevima, umacima i ostalim sastojcima koje koristimo. Usto trudimo se u ovom dijelu Hrvatske biti drugačiji i prepoznatljivi – ističe Šipuš.

Ljubitelji egzotike guštat će pak u delicijama koje se nude na kućici Thai Thai Streetfood. U duhu festivala nudi se ondje Pad Thai Beef burger koji se pravi od sočne juneće pljeskavice u brioche pecivu s dodatkom Pad Thai umaka s kikirikijem, Cheddar sira, coleslaw salate, ukiseljenog luka i kikirikija. Cijena mu je deset eura, a toliko ćete platiti i Pad Thai od piletine i rižinih rezanaca s dodatkom jaja, klica mungo graha, tofua, mladog luka, korijandera i kikirikija u Pad Thai umaku. Sladokusce će oduševiti kućica "Ice Crone" gdje mogu kušati kroasane punjene sladoledom.

VEZANI ČLANCI:

– Riječ je o kombinaciji hrskavog toplog kroasana, sladoleda, umaka i preljeva po želji, a u ponudi su četiri verzije. Ljetni je hit Pistachio dream, odnosno kroasan punjen kremom i sladoledom od vanilije s preljevom i komadićima orašastog ploda – kaže voditelj Igor Misirača. Na jelovniku je i kombinacija lješnjaka i karamele, ali i čokoladna bomba s Nutellom i komadima mljevenih lješnjaka, a stoje šest eura.

Osvježenje pak možete potražiti u kućici Ginglebells koji u ponudi ima čak 23 verzije šarenih koktela među kojima su i njihovi ljetni specijali Basil Smash i Yuzu Collins koji stoje sedam eura te Passionfruit Mojito koji stoji osam. Centralni je bar kao i svake godine izvrsno opremljen ledenim Panom, vrhunskim vinima, domaćim rakijama, kao i bogatim izborom bezalkoholnih pića. Najmlađi posjetitelji, i to pod budnim okom animatora, uživati pak mogu u Zagi Kids zoni gdje su se smjestili klasični ali i bungee trampolini, napuhanci te bazen s dječjim pedalinama. Za dodatno podizanje atmosfere na festivalu zadužena su brojna DJ imena, a posjetiti ga možete do nedjelje, svakog dana od 16 do jedan sat iza ponoći.