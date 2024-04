FOTO Nissan Qashqai još nikad nije ovako odvažno izgledao. Sviđa li vam se?

Nissan je redizajnirao treću generaciju Qashqaija, svog kompaktnog crossovera, koji je pionir tog segmenta u Europi. Najveće novosti su još smjeliji vanjski dizajn, novo uređenje unutrašnjosti, cjelovito ažuriranje multimedijskog sustava i povezanih usluga i nova iznimno privlačna inačica N-Design. Prednja maska u potpunosti je izmijenjena, nadahnuta je metalnim ljuskama drevnih japanskih viteških oklopa. Bočne strane odbojnika u boji su karoserije, a od podnožja registarske oznake do donjih kutova odbojnika proteže se sjajno crni umetak. Ispod maske hladnjaka nalazi se tanki umetak u boji karoserije koji dodatno definira prednji kraj. Nova, oštrija prednja svjetla djeluju učinkovito te usmjeravaju pozornost na vozilo. Sada su opremljena modulom za prilagodbu dugih svjetala te nizom manjih jedinica koje osiguravaju širu distribucija svjetlosnog snopa.

Odbojnik je preoblikovan i obojen u ujednačenu boju – sjajno crnu u višim inačicama ili boju karoserije u novoj inačici N-Design. Promatrane s boka, više inačice novog Qashqaija ističu se novom, sjajno crnom završnom obradom karoserije u podnožju vrata i na lukovima kotača.



Jednako tako, novi 18-inčni aluminijski naplatci dijamantne obrade od sada su serijski dostupni u srednjoj razini opreme. Kupcima viših inačica na raspolaganju su novi 19-inčni aluminijski naplatci te novi 20-inčni aluminijski naplatci dijamantne obrade.

Paleta boja za Qashqai sada je bogatija za tri nove nijanse. Nova bijela boja Pearl ima čišći pigment koji vozilu, pod pravim osvjetljenjem, daje nježan sjaj. Dosadašnju crnu boju u ponudi zamijenila je snažnije pigmentirana crna boja Pearl koja oštro definira Qashqaijevu geometriju. Na raspolaganju je i privlačna boja Deep Ocean koja se mijenja ovisno o osvjetljenju te se može svrstati negdje između tamno plave i metalik plavo-zelene. Svakako nema sumnje da će privlačiti pozornost prolaznika i poticati na raspravu: "Je li ovaj Qashqai što je upravo prošao plave ili zelene boje?" Za još upečatljiviji izgled, pet boja karoserije (bijela Pearl, Deep Ocean, crvena Fuji, plava Magnetic i siva Ceramic) dostupno je u dvobojnoj kombinaciji s crnim krovom.

Inačica N-Design novo je pojačanje u ponudi modela Qashqai. Osmišljena je za kupce koji cijene odvažan dizajn, zbog čega obiluje jedinstvenim profinjenim detaljima. Podnožje vrata i lukovi kotača te inačice izvedeni su u boji karoserije, a tu su i jedinstveni novi 20-inčni aluminijski naplatci koji naglašavaju Qashqaijev stav na cesti.

Armaturna ploča, umetci na vratima, nasloni za ruke u vratima, poklopac središnje konzole i oslonci za koljena viših inačica prevučeni su Alcantarom, čime je postignut kvalitetniji dojam u unutrašnjosti. Za naglašeno premium dojam, u trima višim inačicama Qashqaija dostupne su nove presvlake sjedala. Posebno se ističu djelomično prošivene premium presvlake od crne kože, dostupne u najbolje opremljenoj inačici. Jedna od najkorištenijih značajki modela Qashqai uvelike je poboljšana. Riječ je o Around View Monitoru (AVM), prepoznatljivoj Nissanovoj tehnologiji koja je u primjeni još od 2007.



Odabirom stupnja za vožnju unatrag, na zaslonu u vozilu prikazuje se snimka četiriju vanjskih kamera koje pružaju pogled na vozilo iz ptičje perspektive te vam omogućuju da parkirate jednostavnije i potpuno samouvjereno. Nova unaprijeđena tehnologija Around View Monitora uključuje četiri kamere koje pružaju savršeno jasan prikaz, bez obzira na uvjete osvjetljenja.

Novi Around View Monitor proširen je 3D funkcijom koja širi pogled na vozilo. Grafika sučelja TFT zaslona za vozača također je donekle izmijenjena. Instrumenti na zaslonu poprimaju crvenu boju kada je aktiviran način rada Sport, zelenu kada je aktiviran način rada Eco ili svijetlo sivu u standardnom načinu rada – bez obzira na to upotrebljava li se standardni ili napredni prikaz.

Novi Qashqai prvo je vozilo u Nissanovoj ponudi za europsko tržište koje dolazi opremljeno Google uslugama, čime jamči gotovo savršenu povezanost digitalnog života kupaca i njihova vozila.

U novom je Qashqaiju dostupna usluga Google Maps: nakon što se prijave sa svojim korisničkim podacima za Google, kupci mogu pristupiti omiljenim odredištima i znamenitostima. Na taj je način smanjena potreba za upotrebom pametnog telefona u vožnji i ovisnost o mobilnoj mreži. Funkcija bežičnog ažuriranja stavlja vam na raspolaganje najnovije kartografske informacije, a usluga Google Assistant omogućuje vam da, služeći se glasovnim naredbama, zatražite pomoć tijekom vožnje.

Nissan kao svoju perjanicu motorizacije navodi inovativni ePower hibridni motor koji je predstavljen 2022. godine. Tajna jedinstvenog i inovativnog pogonskog sklopa tehnologije e-POWER leži u odsustvu mjenjača, pri čemu kotače pokreće isključivo električni motor, dok je benzinac zadužen za punjenje baterije. Činjenica da 100 % električni motor pokreće kotače znači da je odziv motora trenutačan i linearan, a okretni moment visok. Napredni trocilindarski motor s turbopunjačem i tehnologijom varijabilnog kompresijskog omjera služi isključivo za proizvodnju električne energije koja se uz pomoć invertera prenosi električnom motoru snage 140 kW i/ili bateriji kapaciteta 1,8 kWh (ovisno o uvjetima vožnje). Osvježeni Qashqai sada se proizvodi u Nissanovoj tvornici u Sunderlandu u Velikoj Britaniji, gdje je od predstavljanja originalnog modela 2007. konstruirano više od 1,3 milijuna primjeraka.