VIDEO 'Bešte ljudi, ide robotaksi': Je li Rimac upravo objavio datum predstavljanja velikog projekta?

Mate Rimac, osnivač Rimac Automobila i Project 3 Mobilityja, u četvrtak je na Facebooku, prema svemu sudeći, najavio predstavljanje prototipa robotaksija. "Bešte, ljudi - ide robotaxi! Unveil 26. 6. 2024.", napisao je Rimac uz video koji je objavio na Facebooku.

Inače, Project 3 Mobility hrvatska je tvrtka pokrenuta 2019. godine. Poznata je u javnosti po razvoju taksija bez vozača, za što im je u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osigurano 180 milijuna eura bespovratnih sredstava. Pritom ih je do sada isplaćeno 89 milijuna eura, a zagrebačka tvrtka nedavno se pohvalila i da je prikupila 100 milijuna eura stranih investicija. Tvrtka je do sada nekoliko puta prekoračila rokove, pa je tako rok za realizaciju projekta s 2024. pomaknut na 2026. godinu. Također, do sada nisu predstavljena ni testna vozila.

Podsjetimo, prva faza testiranja robotaksija, koje je ranije najavio Mate Rimac, službeno kreće, najavljeno je ranije ovoga mjeseca iz tvrtke Project 3 Mobility, a glavni zadatak stručnjaka u idućem razdoblju bit će prikupiti sve relevantne prometne podatke, i to uz pomoć standardnih vozila koja su opremljena tehnologijom kojom će se mapirati prometnice. Kako je objavljeno iz tvrtke, osim mapiranja u idućim će se mjesecima provesti i druga testiranja.

Prve aktivnosti započet će na području Novog Zagreba, a u ovoj fazi proći će se cijeli Zagreb - od Podsljemena do Novog Zagreba, od Podsuseda - Vrapča do Dubrave. Nakon ove aktivnosti, Project 3 Mobility pokrenut će još jednu aktivnost u ovoj fazi testiranja tehnologije autonomne vožnje. Za to će se koristiti drugačija testna vozila od onih za mapiranje te će i njima upravljati vozači, a cilj je demonstracija i testiranje sustava autonomne vožnje na ulicama, objavila je tvrtka.

"U P3 smo potpuno fokusirani na pokretanje usluge urbane mobilnosti koju razvijamo, i to u Zagrebu kao prvom gradu. Kako bismo to ostvarili, u iduće dvije godine provest ćemo različita testiranja tehnologije i naše buduće usluge na zagrebačkim cestama, uvijek na vrlo siguran i kontroliran način. To je kompleksan i zahtjevan proces koji se sastoji od više faza. Prikupljanje podataka i mapiranje ulica je samo jedna od njih. Sve te aktivnosti su uobičajene i potrebne kako bi naša usluga urbane mobilnosti bila sigurna za buduće korisnike i sve građane. U ovoj fazi testiranja vozila neće prometovati autonomno niti je to njihov cilj. Vozila su namijenjena isključivo za prikupljanje podataka o prometnom okruženju i infrastrukturi, uz poštivanje najviših standarda zaštite privatnosti sudionika u prometu", izjavio je ranije Marko Pejković, glavni izvršni direktor Project 3 Mobilityja.

U fazi prikupljanja podataka vozilima će upravljati kvalificirani testni vozači koje je angažirao Project 3 Mobility, objavila je tvrtka. "Naš je zadatak vrlo jasan. Upravljamo vozilom za prikupljanje podataka kao i svakim drugim vozilom na našim cestama. Sustav se koristi isključivo za potrebe sakupljanja podataka", kaže Dario Šamec, jedan od kvalificiranih testnih vozača i inženjera za prikupljanje podataka.

Inače, kompanija Project 3 Mobility ranije ove godine zaključila je investicijsku rundu te time zaokružila dosadašnje financiranje od strane privatnih investitora na iznos od 100 milijuna eura, objavila je tvrtka, a o svemu se oglasio i sam Rimac. U ovaj projekt tvrtke koja razvija novi ekosustav urbane mobilnosti, navode, investirao je jedan od najvećih investicijskih fondova na svijetu - Public Investment Fund (PIF) iz Saudijske Arabije, a njima je to prva investicija u Hrvatskoj.

Ranije je u Project 3 Mobility uložio i jedan od najvećih južnokorejskih proizvođača automobila Kia. Osim toga, u Project 3 Mobility je također investirala vodeća bugarska softverska tvrtka SiteGround, hrvatska IT kompanija Infinum, Rimac Grupa te drugi ključni investitori poput investicijske kompanije specijalizirane za napredne tehnologije - Neurone i katarske kompanije Elaf Auto, navodi se u priopćenju.

