Sve veće cijene goriva: Provjerite nakon koliko se kilometara isplati plinska instalacija u automobilu

Usprkos vladinim mjerama koje već skoro dvije godine fiksiraju cijene goriva mijenjajući ih svaka dva tjedna i realno smanjuju cijenu naftnih derivata koja bi bila veća da je prepuštena slobodnom tržištu, posljednjih 20 dana cijene su značajnije veće. Nakon dva posljednja poskupljenja dizel je skuplji za 10 centi po litri (s 1,38 eura/l na 1,48 eura/l), a benzin 7 centi po litri (s 1,38 na 1,45 eura/l). Dakle, za spremnik od 50 litara dizela danas treba izdvojiti 5 eura više nego 29. siječnja, dok za 50 litara benzina treba izdvojiti 3,5 eura više. Ako se ovakav trend nastavi, s pravom se mnogi pribojavaju novih poskupljenja roba i usluga, no mnogi razmišljaju i o vožnji na autoplin (LPG). Cijena autoplina je trenutačno 0,73 eura po litri i već se dulje vrijeme održava na otprilike pola cijene eurosupera. Nekad je autoplin bio nešto skuplji od trećine cijene benzina, ali ta su vremena daleka prošlost.

VEZANI ČLANCI:



U Hrvatskoj je lani ukupno registrirano 58.074 osobnih automobila na autoplin od ukupno 1,860.096 registriranih automobila, što je samo 3,12 posto. Upravo je 3 posto udio LPG vozila u ukupnoj prodaji novih osobnih automobila u Hrvatskoj u 2023. godini. Tvornički plin ili uz lokalnu ugradnju prije isporuke novog vozila trenutno nude samo tri proizvođača u Hrvatskoj, po LPG modelima daleko najpopularnija Dacia te Renault i Fiat. Dacia je najpopularnija i udio njihovih LPG verzija u ukupnoj prodaji je 39 posto.

Koliko je isplativo, dakle, kupiti automobil na autoplin, odnosno u podesni automobil s benzinskim pogonom ugraditi plinsku instalaciju? Cijena ugradnje plinske instalacije danas u Hrvatskoj za automobile s četiri cilindra koji čine veliku većinu našeg voznog parka iznosi od 670 eura naviše. Doplata za LPG verziju najpopularnijeg novog automobila koji se u Hrvatskoj može kupiti s plinskom instalacijom Dacije Sandero iznosi 700 eura. Sandero 1,0 Tce 90 Essential stoji 14.400 eura, a Sandero 1,0 Eco-G 100 Essential košta 15.100 eura. Izračunat ćemo, prema tvorničkim WLTP podacima o potrošnji goriva, za koliko se kilometara isplati ulaganje od 700 eura pri kupnji Dacije Sandero s plinskom instalacijom.

Foto: Robert Anić/Pixsell



Mješovita potrošnja autoplina prema WLTP-u Sandera 1,0 Eco-G 100 jest 7,1 l/100 km, dok je mješovita potrošnja prema WLTP-u Sandera 1,0 Tce 90 5,3 l/100 km benzina. Za prelazak 1000 km a plinskom verzijom potrebno je, dakle, 71 litra plina za što bi prema današnjim cijenama autoplina (0,73 eura po litri) stajalo 51,83 eura. Za prelazak 1000 km s benzinskim pogonom je, pak, potrebno 53 litre benzina za što bi prema današnjim cijenama benzina (1,45 eura po litri) koštalo 76,85 eura. Dakle, na svakih 1000 km štedi se 25 eura, pa stoga dolazimo do izračuna da će se ulaganje od 700 eura za skuplju LPG verziju isplatiti nakon 28.000 km. Ako pridodamo dodatak od 73 eura koji se plaća za godišnju cestarinu za vozila na autoplin prilikom godišnje registracije dolazimo do isplativosti nakon 30.000 km. To znači da ćete idućih 30.000 km uštedjeti 700 eura, umanjeno za dodatni godišnji servis plinske instalacije. I tako svakih daljnjih 30.000 km.

Za one koji se voze mnogo i rade godišnje mnogo kilometara plinska instalacija može biti značajna ušteda i oni će brzo početi isplaćivati ulaganje u LPG verziju. No, i oni koji godišnje prelaze u Hrvatskoj prosječnih 12.000 km godišnje plinsku će instalaciju isplatiti za manje od tri godine. Kod naknadnih ugradnja plinske instalacije bitno je ugradnja izvršena u ovlaštenom servisu jer bez računa nije moguća registracija vozila. Nakon ugradnje u Stanici za tehnički pregled potrebno je obaviti ispitivanje plinske instalacije, a cijena ispitivanja jest 125 eura.