KVIZ Koliko znate o održavanju automobila? Pripremili smo vam deset pitanja

Automobil vam već ima više godina, no i dalje radi 'kao urica', a za to zasluge pripisujete činjenici da ga dobro održavate? Ili ste, pak, u drugom taboru, onome koji za neprestane probleme s automobilom krivi proizvođača i lošu sreću koja vam je u ruke stavila jedan baš takav primjerak? Da, loše sreće ima, u to ne sumnjamo, ali ipak je istina više na strani vozača kojega će automobil više godina uredno služiti jer ga redovno održava po smjernicama proizvođača. Ulje, filtri, kočione pločice... Sve te naoko male stvari koje ipak dosta opterećuju vozačev džep ne mijenjaju se tek reda radi, već automobil treba održavati. On je složen sklop sustava i dijelova koji možete gledati i poput orkestra - da bi mogao pružiti najbolju izvedbu, svi njegovi dijelovi moraju biti u dobroj formi i međusobno uštimani. Jeste li u prvom ili drugom taboru? Kako se brinete za svoj automobil? Znate li kad se i kako na njemu rade određene kontrole? Provjerite kroz kviz koji smo vam pripremili.