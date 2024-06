Proizveden je posljedni Chiron. Broje se dani do premijere prvog Bugattija potpuno razvijenog pod Rimčevom paskom

Posljednji klasični Bugatti Chiron – ako se uopće može klasičnim nazvati jedan od kultnih automobila, prvi hiperautomobil odobren za cestovnu upotrebu – nedavno je izašao iz proizvodnog pogona. Čeka se otkrivanje njegova nasljednika, zakazano za 20. lipnja. Pozivnice za ovu svjetsku premijeru već su poslane. Bit će to jedan od praćenijih događaja u automobilskoj industriji, posebno na našim prostorima. Ovakve najave ne čude jer Chironov nasljednik bit će prvi Bugatti u potpunosti razvijen pod paskom Mate Rimca. Njegove fotografije još nisu objavljene – najvjerojatnije neće ni biti sve do svečane premijere - u javnost su izašle tek djelomične i nepotvrđene fotografije instrumenata inspiriranih mehaničkim ručnim satovima, graviranih do 550 km/h, te video pokretačkog agregata. A motor bi trebao biti hibridizirani V16 stroj nastao, naravno, u suradnji s Rimčevim dijelom kompanije Bugatti Rimac. Posve je to neuobičajena kombinacija, razlog više da se s nestrpljenjem očekuju detalji o prvom hibridnom Bugattiju.

Pogonit će ga, dakle, moćni elektrificirani V16 motor. Novorazvijeni 16-cilindarski agregat trebao bi imati nešto više od 1000 konjskih snaga. Navodno će biti uparen s tri elektromotora, što daje težinu pretpostavkama da će budući Chiron raspolagati snagom od oko 1800 KS. Mogao bi biti plug-in hybrid. Naravno, sve su ove brojke i dalje neslužbene. Iz legendarne marke iz Molsheima tek navode da će Chironov nasljednik biti novi vrhunac automobilske tehnologije, stvoren za vječnost. Kažu da će ispisati novo poglavlje i to performansama, luksuzom, korištenjem samo vrhunskih materijala i sklopova, izradom po narudžbi kupca. Ugljična vlakna koristit će se u velikoj mjeri kako bi se postigla što manja ukupna težina automobila.

Foto: Bugatti

Do njegove premijere, valja se sjetiti Chirona s kojim se pozdravljamo. Od 2016. godine on je proizveden u samo 500 primjeraka. Posljednji, proizveden ove godine, ima oznaku “L’Ultime”. Posljednji i jedini takav, unikat. Cestovni hiperautomobil Bugatti Chiron imao je mnoga posebna izdanja, no u osnovi je nudio 1500 konjskih snaga te je bio prvi serijski automobil koji je mogao pojuriti brže od 300 km/h. Ovaj posljednji Chiron razvija gotovo 1600 KS, i dalje iz benzinskog 8-litrenog W16 motora s četiri turbopunjača. Na karoseriji posljednjeg Chirona ispisane su oznake ‘500’ te potpisi ljudi koji su sudjelovali u proizvodnji. Proizveden je u varijanti Super Sport, u kombinaciji dvije plave boje: Atlantic Blue i French Racing Blue. Za što efektniji prijelaz između te dvije boje bili su zaduženi dizajneri i umjetnici iz studija Bugatti Sur Mesure. Ima u tome i konkretne simbolike, kažu, jer Chiron “L’Ultime” predstavlja prelazak iz dosadašnje ere u novu, elektrificiranu – ali ipak ne potpuno električnu, bez obzira što je pri njegovu razvoju glavnu riječ imao Mate Rimac. Štoviše, iz Rimac Automobila naveli su da su na hibridizaciji motora koji će pogonoti novi Chiron radili čak dvije godine prije spajanja tvrtke s Bugattijem.