Pijani i drogirani za volanom: Hrvatska predvodi negativan trend! Evo koliko nam je pijanih vozača na cestama

ROADPOL, Europsko udruženje prometnih policajaca, provelo je akciju vezanu za alkohol i drogu kod vozača. U 15 europskih država krajem lipnja alkotestirano je više od 700.000 vozača, što je znatno više od 495.000 vozača, koliko ih je za istovjetne akcije testirano godinu dana ranije. Negativan trend ove godine predvode Hrvatska i Slovenija. Od ukupnog broja testiranih vozača, njih je 1,71 posto bilo pijano, odnosno 12.132 vozača. Još ih je 1896 (0,27 posto) za volanom zatečeno pod utjecajem droga. Za alkohol je to porast stope kršenja gotovo 9% (u odnosu na 1,57% pijanih vozača u prosjeku prošle godine), dok je za droge zabilježen pad od 28% (pad u odnosu na 0,38% drogiranih vozača prošle godine). Prema podacima iz svih zemalja koje su sudjelovale u ovoj akciji, tijekom nje je najmanje 2820 prekršitelja ostalo bez vozačke dozvole. No, u Hrvatskoj je postotak pijanih bio 3,87 posto, u Sloveniji 3,55 posto, u Srbiji 2,78 posto. U konkretnim brojkama, to za Hrvatsku – koja je zabilježila najveći postotak prekršaja – znači 683 vožnje pod utjecajem alkohola od ukupno 17.670 provjerenih vozača (3,87%). Na drugoj, pozitivnoj strani bile su Litva (0,31% pijanih vozača), Švedska (0,35%) i Slovačka (0,42%). Zanimljiv je i podatak iz Njemačke, gdje stopa korištenja droga tijekom vožnje (1185 uhvaćenih vozača) gotovo sustiže stopu alkoholiziranih vozača (1385 ispisanih prijava tijekom akcije).

- Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske vrlo ozbiljno pristupilo je posljednjoj međunarodnoj operaciji ROADPOL-a. Za ovu akciju, uz službenike prometne policije, angažiran je i veliki broj službenika iz drugih odjela, poput redovne i interventne policije, što je rezultiralo s više kontrola nego inače - komentirao je Zoran Brezak, član Operativne radne skupine ROADPOL-a iz Hrvatske službe prometne policije.

Pijan ili drogiran vozač u pravilu precjenjuje svoje sposobnosti te podcjenjuje opasnost Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Dodatno, zbog ranog početka turističke sezone, u prvih šest mjeseci 2024. zabilježen je značajan porast stranih vozila u Hrvatskoj, s 34.254.816 vozila zabilježenih u 2024. u odnosu na 30.835.212 u 2023., što predstavlja porast od 11,09%. Iako nacionalne statistike pokazuju smanjenje broja najtežih prometnih nesreća uzrokovanih vozačima pod utjecajem alkohola i droga, konzumacija alkohola i droga, odnosno njihova kombinacija, ostaju čimbenici od najvećeg utjecaja na sigurnost cestovnog prometa u Hrvatskoj – dodao je Z. Brezak.

Lipanj je za provođenje ove akcije odabran jer taj mjesec karakterizira početak školskih praznika, intenzivnija okupljanja i druženja, ali i održavanje brojnih festivala. Sve to vodi i pojačanoj konzumaciji alkohola i droga. Vožnja pod utjecajem alkohola i/ili droga uvelike povećava izglede za izazivanje prometne nesreće, i to one s najtežim posljedicama. Pijan ili drogiran vozač u pravilu precjenjuje svoje sposobnosti te podcjenjuje opasnost. Nadalje, vid mu je slabiji, reakcije usporene, sposobnost rasuđivanja smanjena. Ukratko, recept za katastrofu. Problem je tim veći što su prekršitelji najčešće mladi vozači, u dobnoj skupini od 18 do 25 godina, s manje od dvije godine vozačkog iskustva. Često nisu ni svjesni opasnosti vožnje pod utjecajem droga. Mnogi ne shvaćaju da ih čak i male količine narkotika mogu učiniti nesposobnima za vožnju, također su skloni podcjenjivati trajne učinke narkotika – oslabljena sposobnost za vožnju može potrajati čak i ako je droga uzeta nekoliko dana ranije.