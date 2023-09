Ove zipline ture u Hrvatskoj morate isprobati, pogledom oduzimaju dah!

Od 20 najboljih aktivnosti za 2023. godinu u prirodi u svijetu, po izboru putnika koji su recenzije ostavili na Tripadvisoru, njih šest je – zipline. Koloa zipline na havajskom otoku Kauai na drugom je mjestu najboljih aktivnosti (na prvom je cjelodnevni obilazak otoka Oahu, također na Havajima), a na trećem je Rotorua zipline kroz šumu na Novom Zelandu.

U Hrvatskoj se nude zipline ture različite po trajanju, visini postavljenih žica i tipu lokacije. Ima izazovnijih, ali i light zipline tura koje neće preplašiti ni mlađu djecu osnovnoškolskog uzrasta. Mogu trajati i nekoliko sati, a na izbor su ture iznad riječnih kanjona ili parkova. Koju odabrati prvenstveno ovisi o lokaciji na kojoj se nalazite ili do koje planirate doći. Kad isprobate svoj prvi zipline, vjerojtno ćete se 'navući' na ptičju perspektivu pa ćete poželjeti obići i ostale. Evo top 5 preporuka za prave adrenalinske ture (poredane po duljini sajli).

Planina Kozjak, Split – Adut ziplinea koji se nalazi na istočnim padinama Kozjaka je, između ostaloga, što s njega možete iz visine, poput cara Dioklecijana koji je za mjesto svog ljetnikovca odabrao pet kilometara udaljenu uvalu, uživati u pogledu na staru Salonu, splitski poluotok s park-šumom Marjan, otoke ispred Splita, ali i na Dalmatinsku zagoru te vrhove dinarskih planina u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Zipline ukupne dužine gotovo 2500 metara postavljen je nedaleko od vrha Sv.Jure, a sastoji se od šest žica. Da ih prođete, trebat će vam dva do tri sata tijekom kojih ćete se spustiti od početne točke do visećeg mosta dugog 90 metara koji se pruža kroz krošnje borove šume. Zahvaljujući ugodnim vremenskim uvjetima, ovdje na ziplineu možete uživati tijekom svih godišnjih doba. Aktivnost se obustavlja jedino zbog jake kiše ili grmljavine. Da bi se sudjelovalo, težina polaznika treba biti između 30 i 110 kg. Djeca ispod 17 godina moraju biti u pratnji odraslih, a preporučena minimalna dob je deset godina. Cijena po osobi iznosi 59 eura, s transferom iz Splita je 66 eura. (www.zip-split.com)

Otok Krk – jedinstvenu šetnju među krošnjama, odnosno spuštanje sajlama ukupno dugim oko 2400 metara, u kombinaciji s vožnjom terenskim vozilom i hodanje živopisnim krševitim krajolicima, nudi tura s početnom točkom na prijevoju Treskavac, u neposrednoj blizini poznate staze glagoljice. Pruža se pogled na jug otoka Krka, na Bašku i otok Prvić, vožnja preko osam sajli te maksimalnom brzinom do 80 km/h ukupno traje dva sata. Od osam sajli, najduža mjeri 700 metara. Maksimalna težina polaznika je 115 kg, a minimalna dob za samostalnu vožnju 13 godina (od 6 godina može u tandemu s instrumtorom). Cijena iznosi 60 eura. (www.zipline-edison-krk.com)

Kanjon Cetine, Omiš – višesatna avantura ovdje podrazumijeva zipline iznad kanjona rijeke Cetine, dubokog i do 300 metara. Tijekom cijele godine tri kilometra od Omiša na raspolaganju je sustav koji se sastoji od platformi i osam čeličnih sajli ukupno dugih 2100 metara. Najduža mjeri 700 metara, a postavljena je 150 metara iznad zemlje. Da se prijeđe čitav poligon potrebna su dva i pol sata, dva i pol sata leta iznad zelenih, plavih i bijelih ljepota. Kombinacija stijene, vegetacije i vode ostavlja bez daha. I početnici i iskusni avanturisti ovdje mogu uživati i u planinarenju, trčanju, penjanju, raftingu, kanjoningu i kanuingu. Minimalna dob djeteta za sudjelovanje u zipline avanturi je sedam godina, a maksimalna težina je 140 kg. Zipline ture u sezoni se održavaju tijekom cijelog dana, a preostali dio godine po dogovoru. Cijena je 65 eura po osobi. (www.zipline-croatia.com/hr)



Rudopolje, Vrhovine – 80 metara iznad tla, 1700 metara duga čelična sajla i pogled na krajolik Like. Jedna je to od najdužih žica u Europi, a može se pohvaliti i velikim postignutim brzinama, čak i većim od 120 km/h, kad imate vjetar u leđa. Bez njega, brzina je oko 100 km/h. Da ne ostane samo na ziplineu, možete šetati uz rijeku Gacku, voziti bicikl po označenim stazama, penjati se po umjetnoj stijeni, vinuti se u nebo sa zmajarskog uzletišta. Zipline 'Pazi, medo' za odrasle stoji 36 eura po osobi (39 eura u sezoni, od 1.7. do 1.9.), dok je 18 eura za dijete (19,50 eura u sezoni). U ponudi je i tandem zipline. (www.zipline-plitvice.com)

Kanjon Čikole – Ovaj je zipline – u blizini Šibenika, podno Svilaje - među naših top 5, no ne bi trebao biti prvi zipline u životu. Osim ako ste zaista neustrašivi, jer ovdje su tri čelične sajle postavljene cik-cak visoko iznad klisure, iznad 130 metara dubokog kanjona kojeg je izdubila rijeka Čikola, a polazna je točka na 234 metra. Prvom sajlom dugom 507 metara postižete brzinu do 70 km/h dok jurite pored okomite litice. Druga sajla, ona dužine 650 metara vodi vas iznad šume i kamenitog kanjona. Zadnja sajla ima 250 metara, a na njoj se postiže najveća brzina, mjestimice i do 120 km/h. Uzbuđenje iznad Čikole traje jedan sat. Po osobi stoji 50 eura, 80 eura za jednu odraslu osobu i dijete do 18 godina. (www.ziplinesibenik.com)