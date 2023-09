VIDEO Nije svaki kikiriki maslac zdrav. Provjerili smo koji je najzdraviji, a koji najukusniji

Maslac od kikirikija jedan je od najprodavanijih maslaca od orašastih plodova. Posljednjih godina popularnost mu (ponovno) raste, a voljeli ga ili ne, maslacu od kikirikija ne možete osporiti da je zdrav. Je li zaista? Stručnjaci kažu da jest jer je odličan izvor vitamina E, B3 i B6, kao i folata, magnezija, bakra i mangana. Sadrži i vitamin B5, željezo, kalij, cink i selen, u malim količinama. Nutricionisti savjetuju žlicu maslaca od kikirikija na dan jer njegovo uzimanje u malim količinama pomaže smanjiti apetit – budući da u 100 grama sadrži oko 600 kalorija, čak i više. Dakle, može biti zgodan sastojak vaše rutine za postizanje idealne tjelesne težine, ali samo ako se ograničite na žlicu dnevno. Preračunato u kalorije, to bi bilo 95-100 kalorija. Dvije žlice maslaca od kikirikija sadrže proteina kao jedno jaje pa za njim možete posegnuti i nakon jače fizičke aktivnosti.

Nije svejedno volite li slađi ili manje sladak maslac od kikirikija; mažete li ga na kruh ili koristite u jelima Foto: Sandra Mikulčić

Nadalje, kikiriki maslac sadrži više nezasićenih nego zasićenih masti pa je poželjan izvor masnoća koji smanjuje rizik od bolesti srca. Budući da ima i dosta vitamina E, može pomoći smanjenju rizika od karcinoma želuca, crijeva, pluća, jetre. Također, svojim količinama niacina (vitamin B3) štiti od Alzheimerove bolesti. Kikiriki snižava loš kolesterol, a povećava onaj dobri. Posredno utječe i na smanjenje rizika od žućnih kamenaca i to – po nekim studijama – za čak 25 posto. Smanjuje i rizik od dijabetesa, budući da pozitivno utječe na reguliranje šećera u krvi. Maslac od kikirikija sadrži i dosta željeza i kalcija pa tako utječe i na zdravlje i čvrstoću kostiju. Problema može biti pretjeramo li s količinama – jer riječ je o jako kaloričnoj namirnici – ali i ako ne gledamo deklaraciju. Jer, mnogi kikiriki maslaci sadrže štetne dodatke poput šećera, soli i palminog ulja. U domaćim smo trgovinama odabrali pet kikiriki maslaca (obuhvatili smo prirodan, kremast i onaj s komadićima kikirikija) te smo im usporedili sastav – s posebnim naglaskom na šećer - teksturu i okus. Jer, nije svejedno volite li slađi ili manje sladak; mažete li ga na kruh ili koristite u jelima (piletina u umaku od kikirikija dobro zvuči…) i kolačima. Ono što je kod kikiriki maslaca bitno jest da ne bi trebao sadržavati štetne dodatke, da bi trebao prevladavati okus kikirikija uz tek nešto malo soli. Evo naših zapažanja.

Foto: Sandra Mikulčić

Nutz kikiriki maslac na 100 grama sadrži 10,4 grama šećera i 1,25 grama soli. Dakle, u teglici od 310 grama – koja stoji 3,15 eura – ima ukupno 32,24 grama šećera Foto: Sandra Mikulčić

Nutz – Kremasti kikiriki maslac svidio nam se teksturom, nije ni pregust, ni prerijedak, što ga čini odličnim za mazanje na kruh ili tost, ali i za dodavanje raznim jelima u kojima se traži okus kikirikija. Namjenom je svestran, ali i ukusan. U okusu ima slatkoće, osjeti se bogata aroma kikirikija. Slovenci ga proizvode iz argentinskog kikirikija, kojega (po deklaraciji) u proizvodu ima 95 posto. Ostatak su šećer i sol – na 100 grama sadrži 10,4 grama šećera i 1,25 grama soli. Dakle, u teglici od 310 grama – koja stoji 3,15 eura – ima ukupno 32,24 grama šećera. Bitno je znati da nema štetnog palminog ulja. Na vrhu uočavamo malo izdvojene tekućine no to vas ne treba zbuniti. Zbog prirodnog odvajanja ulja, ulje aromatičnog kikirikija može biti vidljivo na površini pa kikiriki maslac prije konzumiranja trebate samo promiješati. To je zapravo znak da je napravljen od prirodnih sastojaka.

Ocjena: 4/5

Foto: Sandra Mikulčić

Nutrigoldovu kikiriki maslacu šećer nije dodan već ovaj proizvod sadrži samo prirodno prisutne šećere (2,9 grama) i 0,1 gram soli Foto: Sandra Mikulčić

Nutrigold – Odabrali smo verziju s komadićima kikirikija, a ulje se izdvaja i na površini ovog, organskog kikiriki maslaca pa ga prije upotrebe valja promiješati. Najrjeđi je od isprobanih, a izdvaja se i sastavom – sastoji se od 100 posto kikirikija. Među sastojcima su i sol i šećer, ali šećer nije dodan već ovaj proizvod sadrži samo prirodno prisutne šećere (2,9 grama) i 0,1 gram soli. Ne sadrži palmino ulje. S obzirom na sastav, zdrav je, zdraviji od ostalih isprobanih, ali valja se priviknuti na okus bez dodanog šećera. Osjeti se gorčina, ali ne pretjerana. Ovaj se kikiriki maslac proizvodi u Nizozemskoj. Na 100 grama ima 602 kcal. Teglica od 350 grama stoji 3,65 eura i ukupno ima 10,15 grama šećera. Sa zdravstvene strane, maslac sa 100 posto kikirikija, bez dodanog šećera i palminog ulja apsolutni je pobjednik.

Po sastavu, blizak mu je OstroVitov kikiriki maslac, također od 100 posto prirodnog kikirikija, bez dodanih šećera i soli, na kojega smo naknadno naišli. Četiri eura valja dati za pakiranje od 500 grama, što djeluje kao isplativa opcija za 100-postotni kikiriki maslac. Isprobat ćemo. Zasad, sa zdravstvene smo strane na Nutrigoldovom maslacu, ali od njega nam je ukusniji idući isprobani kikiriki maslac pa mjesto na pobjedničkom postolji dajemo i njemu, K-Classic maslacu – za trenutke kad smo voljni malo 'zgriješiti' sa šećerom, ali ne bismo u tome trebali pretjerivati.

Ocjena: 4,5/5

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

K-Classic palminog ulja nema, no dodan mu je šećer od šećerne trske: 10 grama šećera na 100 grama, dakle ukupno 35 grama u teglici Foto: Sandra Mikulčić

K-Classic – Kauflandova robna marka kikiriki maslaca okusom nam je favorit, a dobra mu je i cijena – pakiranje od 350 grama stoji 2,35 eura. Palminog ulja nema, no dodan mu je šećer od šećerne trske: 10 grama šećera na 100 grama, dakle ukupno 35 grama u teglici. Ima i 0,90 grama soli, a potpuno hidrogenizirana biljna mast odnosi se na repičinu i kokosovu. Kikirikija ima 90 posto i, po deklaraciji, potječe iz Južne Amerike. Sam kremasti namaz od tog se kikirikija proizvodi u Nizozemskoj. Ovaj kikiriki maslac na 100 grama broji 604 kalorije. Odabrali smo kremastu verziju (u ponudi je i onaj s komadićima kikirikija). Okusom mu je najbliži kikiriki maslac jedne druge robne marke, Konzumov K-Plus koji za 350 grama stoji 2,99 eura, a sadrži 95% kikirikija te također dodani šećer i sol. Na 100 grama ima 592 kalorije.

Ocjena: 4,5/5

Foto: Sandra Mikulčić

Spread Up kikirikija ima 82 posto. Ovaj kikiriki maslac još sadrži suncokretovo ulje, ali i hidrogeniziranu palminu mast Foto: Sandra Mikulčić

Spreed Up kikiriki maslac pronašli smo u Sparu, gdje 350 grama stoji 2,37 eura. I ovdje se nudi hrskavi, odnosno s komadićima kikirikija, i kremasti. Uzeli smo onaj s komadićima. Kikirikija ovdje po deklaraciji ima samo 82 posto, najmanje od svih analiziranih. Ovaj kikiriki maslac još sadrži suncokretovo ulje, ali i hidrogeniziranu palminu mast. Na 100 grama maslaca ima 6,5 grama šećera – 22,75 grama na čitavu teglicu – 0,53 grama soli, te 643 kcal. Proizvodi se u Nizozemskoj, za kikiriki na deklaraciji piše da nije iz Nizozemske, ali se ne navodi otkud je. Ovaj je kikiriki maslac jako gust, najgušći od isprobanih, a komadići kikirikija u njemu dosta su veliki. Budući da ga je zbog gustoće i velikih komada kikirikija teže mazati na kruh, namjenu mu vidimo u kolačima. Na njemu se nije izdvojilo ulje kikirikija.

Ocjena: 3,5/5

Foto: Sandra Mikulčić

Skippy namazu u sastavu je navedeno 91 posto kikirikija, te 0,82 grama soli i 10,3 grama šećera na 100 grama proizvoda (35,05 grama u čitavom pakiranju) Foto: Sandra Mikulčić

Skippy kikiriki maslac iz Metroa većina će kupaca preskočiti zbog cijene – teglica od 340 grama stoji čak 5,90 eura. Osobno, okusom mi ne opravdava tu cijenu, no ukusi su različiti... I ovdje smo odabrali hrskavu verziju. Komadića kikirikija u njemu ima dosta, nisu preveliki. U sastavu je navedeno 91 posto kikirikija, te 0,82 grama soli i 10,3 grama šećera na 100 grama proizvoda (35,05 grama u čitavom pakiranju). Kalorija ima 603. Palminog ulja nema; ima i repičinog ulja i ulja sjemenki pamuka te se po tome razlikuje od ostalih kikiriki maslaca u čijim se deklaracijama ni repica ni pamuk ne spominju. Ovaj nam je kikiriki maslac pregust, toliko je gust da ga je teško progutati. Okus mu je intenzivniji nego, primjerice, kod Nutza koji nam se svidio, ali nije to intenzivan okus kikirikija, nego prevladava nešto drugo, slatkasto. Ovaj kikiriki maslac proizvodi se u SAD-u.

Ocjena: 3,5/5

Od kikiriki maslaca koje omjerom cijene i količine valja uzeti u obzir izdvaja se i Lidlov Maribel – za teglicu od 454 grama valja dati 3,09 eura. Kikirikija u proizvodu ima 95 posto, na 100 grama šest je grama šećera o 0,60 grama soli. Kalorija ima 649. Šteta što sadrži i palmino ulje.