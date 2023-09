Žudite za šećerom? Evo što vam vaše tijelo zapravo pokušava reći

Bilo da se radi o žudnji za sočnim komadom voća ujutro ili komadićem tamne čokolade poslijepodne, želja za šećerom može vas uhvatiti u bilo koje vrijeme pa se možda neki od vas pitaju: Zbog čega žudim za šećerom? U potrazi za odgovorima, Yahoo se obratio registriranim dijetetičarima i stručnjacima za prehranu kako bi saznali odgovor i, što je najvažnije, saznali što možemo učiniti da obuzdamo žudnju za šećerom.

'Smatram da se žudnja za šećerom javlja kada vašem tijelu treba brzo povećanje energije', kaže registrirani dijetetičar i osnivač Senta Healtha, Ali Bandier, 'To se može dogoditi kao rezultat nedovoljne opskrbe tijela tijekom dana ili nedovoljnog odmora noć prije'.

Stručnjaci su se također složili da potreba za slatkim može ukazivati ​​na nedostatak esencijalnih nutrijenata kao što su krom, magnezij, cink, vitamini B, proteini i zdrave masti. 'Proteini i masti pružaju stabilan i trajan izvor energije, pružajući dosljedno iskustvo za razliku od skoka šećera (glukoze)', objašnjava dr. Sarah Olszewski.

Evo znakova koji upućuju na nedostatak esencijalnih nutrijenata i na koje kažu da treba pripaziti:

1. Nedostatak magnezija: Ako vaša potreba za slatkim obično teži čokoladi, možda imate nizak nivo magnezija. 'Istraživanja pokazuju da do 30 posto stanovništva ima manjak magnezija, a žudnja za čokoladom povezana je s nedostatkom magnezija', kaže Bandier.

2. Nedostatak vitamina B: Bandier također navodi nedostatak vitamina B (poznatih i kao građevni blokovi za zdravo tijelo) kao još jedan skriveni signal koji stoji iza žudnje za šećerom, rekavši: 'Tiamin (B1), biotin (B7) i kobalamin (B12) ključni su vitamini za metabolizam glukoze. Ako imate nizak udio vitamina B, vaše tijelo može imati problema s razgradnjom glukoze za proizvodnju energije, zbog čega biste mogli žudjeti za više šećera i jednostavnih ugljikohidrata nego što je vašem tijelu potrebno'.

3. Nedostatak cinka: 'Cink je ključna hranjiva tvar koja igra mnoge uloge u našim tijelima, uključujući pomoć probavi, radu živaca i metabolizmu energije', kaže Kelsey Costa, registrirana dijetetičarka i savjetnica za prehranu. Kada su razine cinka niske, to može dovesti do disfunkcije metabolizma, što može potaknuti želju za hranom. 'Uključujući više hrane bogate cinkom u svoju prehranu - mislimo na kamenice, slanutak, špinat, sjemenke bundeve i indijske oraščiće - možete pomoći u učinkovitom upravljanju žudnjom za šećerom', dodaje.

4. Nedostatak kroma: Nikada niste čuli za krom? Prema Costi, to je bitan mineral koji igra ulogu u metabolizmu glukoze i proizvodnji energije. 'Kada su razine kroma male, sposobnost tijela da učinkovito koristi glukozu iz hrane je smanjena, što može dovesti do fluktuacija u razinama šećera u krvi', kaže ona. To može izazvati želju za šećerom kada vaše tijelo pokušava nadoknaditi nedostatak energije tražeći brzo rješenje. Umjesto da se okrenete šećeru, pokušajte se opskrbiti hranom bogatom kromom, poput brokule, soka od grožđa, češnjaka, krumpira i zelenih mahuna.

5. Nedostatak željeza: Ako niste dobivali dovoljno hem željeza iz izvora proteina poput mesa, plodova mora i peradi, Bandier kaže da bi to mogao biti razlog zašto se okrećete šećeru. 'Manjak željeza obično se povezuje s niskom razinom energije', objašnjava ona, 'a kada vaše tijelo pati od niske razine energije dovoljno dugo, žudite za šećerom za brzi porast energije'. Niste mesojed? Željezo možete pronaći i u grahu, grožđicama, marelicama i špinatu.

6. Nedostatak Omega-3: 'Dokazano je da omega-3 masne kiseline pridonose povećanju razine dopamina, baš kao i šećer', kaže Bandier, 'Istraživanja sugeriraju da povećanje unosa omega-3 može pomoći u smanjenju želje za šećerom koja dolazi iz vašeg mozga koji želi više dopamina'. Jedan od najbržih načina da dobijete zdravu dozu omega-3 masnih kiselina? Jesti više ribe. Točnije lososa, uz tunu, pastrvu, sardine i inćune.

Što više dodanih šećera konzumirate, to više žudite za šećerom, pa Olszewski preporučuje da ograničite ovu vrstu hrane u svojoj prehrani. 'Kako biste spriječili želju za šećerom, pobrinite se da jedete uravnotežene obroke dosljedno tijekom dana', kaže ona, 'Konzumirajte proteine, povrće, zdrave masti i ugljikohidrate od cjelovitog zrna ili škrobno povrće u svakom obroku za optimalnu sitost i ravnotežu šećera u krvi; ako trebate međuobrok, pobrinite se da spojite vlakna i proteine ​​zajedno'.

Održavanje hidratacije također je ključno, jer se ponekad žeđ može pogrešno protumačiti kao glad, što dovodi do žudnje. Olszewski savjetuje svojim klijentima da piju puno vode tijekom dana i da, za optimalnu hidrataciju, uključe napitak za zamjenu elektrolita koji ne sadrži dodane šećere.

Bandier daje prednost voću, lisnatom zelenom povrću, proteinima, lososu, mliječnim proizvodima i orašastim plodovima kao zdravijoj alternativi slatkišima, čokoladi i drugim slasticama. 'Kako biste izbjegli popodnevnu žudnju ili večernju želju za slatkim, pokušajte uključiti neke od ovih sastojaka u svoje obroke tijekom dana', kaže ona.

