Provjerili smo cijene sastojaka za četiri kolača: Evo koliko stoje jeftinija i skuplja košarica

Za 200 grama Dorina čokolade za kuhanje u Kauflandu i Plodinama valja izdvojiti 2,99 eura, a za duplo veću gramažu trgovačke robne marke S-Budget Spara (400 g) 2,39 eura. A nisu samo to apsurdi koji u ovo predblagdansko vrijeme, kada nekih namirnica trošimo i puno više nego inače, upućuju potrošače – barem one osjetljivije na cijene – da prije svakog šopinga obavezno prolistaju barem tri-četiri kataloga različitih trgovaca. Tako bi vidjeli, primjerice, i da Kanditovih 300 g čokolade za kuhanje u Konzumu stoji čak 5,39 eura, a u Plodinama ili KTC-u 3,99 eura – koliko u Studencu košta svega 200 g te iste čokolade istog proizvođača. Najjeftinije 200-gramsko pakiranje La Bomba čokolade za kuhanje našli smo u Tommyju, za 1,99 eura, a kad su u pitanju trgovačke robne marke – 350 g Sweet Chefa u Konzumu košta 3,99 eura, Lidlovog Fin Carea iste gramaže 4,65 eura, B&B-a iz Plodina 4,49 eura, po čemu i dalje najuvjerljivije vodi ona 'teža' S-Budget s početka priče – 400 g za 2,39 eura. Koliko u cijeni čini neznatna razlika u udjelu kakaa, koji je u spomenutim čokoladama od 43 do 53%, većini potrošača manje je važno. No očito je da uz globalni rast cijene kakaovca, koja je u odnosu na kraj listopada proteklog tjedna porasla vrtoglavih 50% (na 10.373 dolara/t) zbog straha od slabije ponude u odnosu na očekivanja glavnih aktera tog tržišta, kako piše glavni HUP-ov ekonomist Hrvoje Stojić – zbog čega su i maloprodajne cijene čokolada u posljednjih godinu i više nego udvostručene – 'igru' igraju i marže trgovaca, akcije i bespoštedni rat 10 vodećih za kupce.

Drugi najvažniji artikl kad su u pitanju blagdanski kolači (ali i neka slana blagdanska jela i umaci) je maslac koji nam je, nakon što je povratio reputaciju 'dobrog dečka' u kuhinji, danas puno draži od margarina kojega 250 g košta debelo ispod eura. U Lidlu 200 g Pilos maslaca košta 1,49 eura, Alpinetta maslac (250 g) 2,14 eura, a isti u Kauflandu cent više. Sparov maslac te Deutsce markenbutter u Konzumu stoje 2,29 eura, dok je brendovima Vindije i Dukata cijena u većini trgovačkih lanaca ovih dana izjednačena na 2,99 eura. U Tommyju međutim 'z bregov košta i 3,85 eura, a Zdenka maslac koji u Konzumu i Studencu košta 3,29 eura, u splitskom je trgovačkom lancu 3,99 eura. Donedavno se spekuliralo i o mogućim nestašicama – nakon vijesti o povijesno najvišim cijenama maslaca u EU, čemu su uz pad proizvodnje krava, mlijeka – i maslaca u Njemačkoj, koja je po tom pitanju europska velesila, kumovali i bolest plavog jezika, zelena tranzicija, nove tehnologije i sve rigorozniji zakoni o dobrobiti životinja, manje mliječne masti u mlijeku, rasprodane zalihe, suša... No u isto to vrijeme neki su s maslacem akcijali i za 1,49 eura, lani i za 1 euro, što najbolje govori koliko mu je u međuvremenu rasla cijena.

- Cijene maslaca u EU bilježe znatan rast, u Njemačkoj primjerice više od 77%. Maslac je burzovna roba visoke volatilnosti, a na cijenu utječu brojni čimbenici, poput povećane potražnje za masnim proizvodima i istodobnog smanjenja masnoće u mlijeku diljem EU, uključujući Hrvatsku. Stoga, nagli rast ili pad cijena nije neuobičajena pojava – kazali su nam nedavno iz Dukata uz tvrdnje kako oni, unatoč poremećajima na europskom tržištu, zahvaljujući stabilnoj otkupnoj bazi u Hrvatskoj, mogu osigurati da njihove cijene ostanu nepromijenjene do kraja godine.

A evo i koliko, kad se sve to uzme u obzir u nekoj skupljoj i jeftinijoj varijanti koštaju osnovni sastojci za četiri nepretenciozna blagdanska kolača, popularna u ovo vrijeme i koje može napraviti svatko – londonere, orehnjaču, vanilin roščiće i čokoladni božićni kuglof..., računamo li i na to kako neke od sastojaka, poput mlijeka, šećera u prahu za posipanje, soli, ruma za kolače, kvasca, korice od limuna ili naranče... uglavnom već imamo doma. Po receptima koje smo ovih dana objavili u Večernjakovoj Slatkoj adventskoj kuharici za ta četiri kolača treba, među ostalim, 1,7 kg brašna, 250 g smeđeg i 400 g bijelog kristal šećera, 7 vanilin šećera, 3 praška za pecivo, 900 g maslaca ili margarina, 10 jaja, 300 g čokolade za kuhanje, 100 g džema od marelica i 540 g mljevenih oraha.

Naravno, svih tih 10 glavnih sastojaka je u trgovačkom lancu nemoguće kupiti u gram nego u određenim pakiranjima. Primjerice, jezgru oraha, 500 g, moguće je kupiti ovih dana na akciji u Konzumu za 3,69 eura, u Plodinama za 2,99, u Tommyju 350 g za 2,79, dok pakiranje od 1 kg u tom istom lancu košta 5,99 eura. S obzirom na to da nama treba nešto više od 500 g mljevenih oraha možemo varati za tih 40 g i kupiti manje pakiranje, možda i ono veće od 1 kg koje će biti dostatno i za grickanje ili pak mljevene orahe Sweet Chef u Konzumu, tri puta po 200 g za 1,59 eura, odnosno za ukupno 4,77 eura. Isto tako, 10 M jaja u Kauflandu stoji 1,59 eura, K Plus u Konzumu 1,69 eura, a ako smo vjerni Luneti – za 10 jaja u Studencu platit ćemo i 3,52 eura. Džem od marelica u najmanjoj gramaži od 360 g Podravke košta 1,87 eura uz akcijsko sniženje od 24%, a 375 g Bakine tajne 3,99 eura... Vanilin šećer Dolcela po komadu košta 0,24 eura, prašak za pecivo 0,10 do 0,22 eura, ovisno o proizvođaču, a pet komada vanilije u pakiranju, primjerice Sweet Chef u Konzumu 0,40 eura. Prašak za pecivo (5+1 gratis) u pakiranju košta pak od 0,50 eura (Podravka) ili 1,10 eura (dr. Oetker) u Studencu. Samo jedna vrećica praška za pecivo Dolcela košta pak 0,10 eura u tom istom lancu. Cijena 500 g smeđeg šećera varira pak od 0,99 eura u Lidlu do 2,79 za 500 g muscovada u Konzumu ili Encianovog za 2,99 u Studencu.

Kako bilo, kad se sve to uzme u obzir, samo za četiri odabrana kolača ovih blagdana, u jeftinijoj varijanti – s margarinom, kristal šećerom i tamo gdje se koristi smeđi, s najjeftinijom čokoladom za kuhanje, jajima trgovačke robne marke... košarica nas je stajala 18,30 eura, a skuplja s brendovima poput Vira, Dukata, Dorine, Lunete, Bakine tajne (koja nije na akciji), muscovado šećera... čak 36,49 eura – gotovo dvostruko više (manje za svega 11 centi). U jeftinijoj varijanti ušteda je, dakle, gotovo 50% samo kad su u pitanju iste vrste slastica!

Nije stoga čudno što je i nedavno istraživanje HGK pokazalo kako su građani sve manje vjerni jednom trgovačkom lancu i mjesečno obavljaju šoping kod pet različitih trgovaca. Razlog odabira kupovine dominantno je blizina – i to za 60% ispitanika, za 50% ispitanika najvažniji je kriterij povoljna cijena, dok 42% njih odabire prodavaonicu zbog posebnih promocija/akcija.

