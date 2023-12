Ledeni tobogan dug 40 metara, panoramski kotač i Čarobni grad Djeda Mraza bit će pravi hit

Tisuću četvornih metara ledenih površina, 40 metara dug ledeni tobogan, panoramski kotač u Gajevoj ulici, druženja na Stančićevom trgu... U gradu Varaždinu na osam lokacija u odvijat će se više od 130 programa koji je Turistička zajednica isplanirala za Advent koji počinje 1. prosinca, a završava 7. siječnja, čak 38 dana. Bit će to po najsadržajniji Advent dosad. Najčuvanija tajna ovogodišnjeg varaždinskog Adventa je u dvorištu palače Sermage, gdje se smjestio Čarobni grad Djeda Mraza, koji će zasigurno biti hit ovogodišnjeg Adventa, kažu u gradskoj Turističkoj zajednici koju vodi Jelena Toth. Djed Mraz je prošlih godina "stanovao" u Kući Djeda Mraza u Gajevoj ulici, koja je postala svojevrsni simbol varaždinskog Adventa. Kuća je ove godine prerasla u grad, a prostor u Gajevoj ulici od 30 kvadrata zamijenio je dvorišni prostor palače Sermage na gotovo 400 kvadrata. Veća površina, veća čarolija. U Čarobnom gradu Djeda Mraza nalazi se i ured Djeda Mraza, radionice Bake Mraz, suvenirnica, Grincheva špilja i Slatki kutak.

- Djed Mraz će u svom uredu dočekivati posjetitelje s osmijehom na licu, a u radionici Bake Mraz održavat će se razne radionice uz slasne kolače, gledati animirani filmovi i čitati čarobne priče. Svoje mjesto imat će i Grinch, no i on će biti u veselom, prazničnom raspoloženju. U Čarobnom gradu Djeda Mraza najmlađi će posjetitelji, kao i svi koji se žele na trenutak vratiti u djetinjstvo, moći uživati u blagdanskoj čaroliji zasigurno najčarobnijeg mjesta u Hrvatskoj ovog Adventa – dodaju.

U Varaždin se vratio panoramski kotač, atrakcija koja je prije dvije godine izazvala veliki interes. Bit će postavljen u Gajevoj ulici i s 23 metra visine, na koju se podižu gondole, vidjet će ukrašeni grad. Ledena čarolija mjesto je našla na Kapucinskom trgu, gdje je već otvoreno klizalište s ledenim stazama i jedan od najvećih ledenih tobogana dug 40 metara i površine 180 četvornih metara. Klizalište s ledenim stazama ima površinu od 1215 četvornih metara. Klizati se može svakodnevno od 10 do 21.30 sati, uključujući i Badnjak, blagdan Sv. Stjepana, Staru godinu te blagdan Sv. Tri kraja. Na Božić i Novu godinu klizalište će raditi od 13 do 21.30 sati. Ulaznica za klizalište je četiri eura, djeca do 1,2 metara visine plaćaju dva eura, koliko i pratnja djece. Obiteljska ulaznica za dvije odrasle osobe i dvoje djece do 12 godina stoji osam eura. Najam klizaljki je dva eura, najam pomagala za klizanje (medvjedić) tri, a brušenje klizaljki pet eura. Jedan spust s ledenog tobogana plaća se jedan euro, a pet spusteva četiri eura. Prošle godine ulaznica za klizalište za odrasle iznosila je 20 kuna, za djecu do 1,2 m visine 10 kuna, obiteljska se plaćala 50 kuna, a najam klizaljki 15 kuna.

Prve adventske subote 2. prosinca na Korzu će nastupiti Abba Ring, koji će dočarati atmosferu live koncerata jedne od najpopularnijih grupa svih vremena. Varaždinski band Romantix izvodit će 9. prosinca najveće hitove popularnog banda Eurythmics, a Neki to vole vruće nastupit će tjedan dana kasnije, 16. prosinca. Uoči Božića, 23. prosinca, koncert će održati grupa Pavel, a posljednje subote u ovoj godini 30. prosinca na Korzu nastupa Beatles tribute band – The Bestbeat. Koncerata će na Korzu biti i petkom, pa će se izredati Pava & bend, Coda, Cafe Society, Mirko Švenda Žiga i Rebecca Posavec, a na Dan grada i blagdan sv. Nikole, 6. prosinca jutarnji koncert za najmlađe održat će Bojan Jambrošić, a navečer že nastupiti Varaždinski vokalni ansambl. Centar tradicijske kulture u nedjelje 3. i 10. prosinca izvest će tradicionalne božićne pjesme, a Varaždinske mažoretkinje 16. prosinca pripremaju Adventsku čaroliju plesa. Na Korzu će biti organiziran i tradicionalni doček Nove godine na otvorenom. Točno u ponoć startat će Novogodišnja utrka, a u najluđoj noći u godini okupljene će zabavljati Zodiac band. Bogat je program i na Trgu Miljenka Stančića, na kojem će biti postavljene kućice s blagdanskim delicijama. Vikendima će nastupiti Jessie & Dino, Fakustix, Fani Solomun & Hrvoje Šenjug, Marko Kenji, Lucija Job & Hrvoje Funda, DJ NKLE i DJ Mario Kovač. Dodatna atrakcija bit će snježno fotkanje na Lančanom mostu gdje vas čeka snježna idila s najljepšim pogledom na Stari grad. Na Franjevačkom trgu i Trgu slobode moći će se pronaći brojni tradicionalni i moderni proizvodi. Varaždinske galerije, muzeji, HNK Varaždin i mnogi drugi organizatori tijekom prosinca pripremaju niz prigodnih i zanimljivih sadržaja.