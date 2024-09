Je li ovo najčudniji laptop koji ste dosad vidjeli: Pomični ekran može i - zaplesati

IFA sajam potrošačke tehnologije u Berlinu ove je godine sasvim sigurno u znaku umjetne inteligencije, odnosno uređaja koji se trude iskoristiti veliki softverski AI uzlet. Sada se, pak, velike tehno kompanije natječu i tko će čim uspješnije ugraditi AI značajke i u cijeli niz uređaja pa nam tako stiže nove generacija AI računala. Tako je velika kineska kompanija Lenovo, lider po broju prodanih PC računala, u Berlinu na svom Lenovo Innovation World 2024. događaju predstavila cijeli niz novih serija prijenosnih računala.

Lansirana je nova premium Aura serija laptopa namijenjena poslovnim korisnicima Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition (s Intelovim Ultra procesorima) i Lenovo Yoga Slim 7i, zatim ThinkBook 16 Gen 7 linija koja ima nove Qualcommove procesore Snapdragon X Plus, kao i ThinkBook s posljednjim procesorima iz AMD-a.

Lenovo je na događanju Lenovo Innovation World 2024 najavio najnovije dodatke portfeljima Lenovo Yoga i Lenovo IdeaPad, dizajnirane za poboljšanje produktivnosti i kreativnosti korisnika kroz snagu umjetne inteligencije. Modeli uključuju dodatke portfelju računala Lenovo Copilot+, potpuno novi Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (15", 9), Intel Evo Edition Copilot+ PC kojeg pokreću Intel Core Ultra procesori (serija 2), što je proizvod višegodišnje suradnje s Intelom, Lenovo Yoga Pro 7 (14", 9), Lenovo IdeaPad Slim 5 (15", 10) i Lenovo IdeaPad Slim 5 (13", 10), Copilot+ računala koja pokreću AMD Ryzen procesori, zatim Lenovo IdeaPad Slim 5x (14", 9) i Lenovo IdeaPad 5x 2-u-1 (14", 9), koje pokreću Snapdragon X Plus 8-jezgreni procesori te Lenovo Creator Zone, softverski paket koji kreatorima omogućuje korištenje prirodnog jezika za lokalno osmišljavanje i generiranje slika snagom umjetne inteligencije.

- Želimo kreirati svijet u kojem svi mogu koristiti Ai tehnologije koje će im pružati bolji život i da budu učinkovitiji. Nije nam misija samo da budemo lideri tržišta nego da i postavljamo nove smjernice. Naš strateški fokus i veliki dio naših investicija idu prema transformaciji prema inovacijama i boljem korisničkom iskustvu. Ove nove linije predstavljaju veliki korak naprijed u pozicioniranju Lenova na čelu AI revolucije. Donosimo Lenovo AI leptope i poslovnim i privatnim korisnicima - rekao je u Berlinu na predstavljanju novih proizvoda Luca Rossi, predsjednik Lenovo Intelligent Devices Group.

Najviše pažnje medija privukao je novo proizvod iz Lenova, odnosno radi se o konceptu nove vrste laptopa - s pomičnim ekranom koji se samostalno kreće i horizontalno i vertikalno. Ovaj uređaj zove se Lenovo Auto Twist AI. Inovativni laptop koristi umjetnu inteligenciju kako bi pratio pokrete korisnika i reagirao tako da se i ekran pomiče u smjeru korisnika. Recimo ako ste usred video konferencije i pomaknete se malo ulijevo, udesno, ustanete ili spustite glavu tako će vas i ekran laptopa "slijediti" i usmjeravati se prema vama. Lenovo Auto Twist AI prihvaća i nekoliko glasovnih naredbi pa mu tako možete reći da se ekran otvori, zatvori, prebaci u način korištenja kao da se radi o tabletu.

No, najzabavniji ovih mogućnosti je da možete ovaj laptop poslati u "plesni" način pomicanja - pa tom prilikom laptop prolazi sve mogućnosti kretanja koje ima njegova gornja stranica koja figurira kao ekran, a u ovom slučaju i kao "računalna balerina".

Glasovne naredbe zasad su ograničene na kineski i engleski jezik, ali već i sama mogućnost da neki laptop može imati toliko pokretni zaslon je nešto drugačije i vrlo zanimljivo. No, treba istaknuti da je ovo tek prototip i zasad iz Lenova ne objavljuju hoće li u sljedećim godinama ovaj uređaj doista i plasirati na tržište, niti koliko bi mu bila cijena u tom slučaju.

No, zato ostale predstavljene nove linije Lenova imaju cijene od 819 eura do 2699 eura (ne računajući poreze) za europsko tržište od listopada do prosinca kada se očekuje plasiranje Aura, Yoga i ThinkPad serije. Više od deset tisuća korisnika diljem svijeta sudjelovalo je u kvalitatativnom i kvantitativnom istraživanju korisničkog iskustva. Uz rezultate iz tog istraživanja,

Lenovo i Intel su razmišljali o konceptima upotrebljivosti koji su naknadno suženi i testirani s dodatnih četiri tisuće korisnika koji su pomogli u određivanju prioriteta i poboljšanju iskustava.

Korisnicima bi posebno mogao biti zanimljiv ThinkPad X1 Carbon laptop iz Aura linije koji teži manje od kilograma što je super za jedan flagship laptop s dijagonalom od 14 inča. A unutra je i Intelov procesor, bolja autonomija baterije. I Carbon serija kao i Yoga Slim Lenovo laptopi koriste sada i "Smart Mode" način rada gdje korisnici mogu namještati značajke za više privatnosti (može vam se automatski blurati ekran ako vam netko viri što radite), manje ometanja.

Možete blokirati da vam uskaču obavijesti određenih aplikacija poput Facebooka, Instagrama u vremenskom periodu koji si sami odredite. Recimo, pola sata se želite potpuno fokusirati na određeni zadatak i ne želite da vas ometaju poruke koje u tom trenutku ne smatrate nužnima. Možete i namjestiti da se automatski aktivira VPN prilikom spajanja na javne wi-fi mreže.

Za poslovne virtualne sastanke možete podešavati pozadinu uz poznati način 'bluranja' okoline, ili postavljanja drugih vizualnih pozadina za čuvanje vaše privatnosti. Zanimljivo je da nove AI značajke mogu prepoznati kada se umarate za laptopom, kada vas algoritam "ulovi" da se pogrbljujete i da gubite fokus, podsjetit će vas da si uzmete pauzu.

Još jedna cool inovacija je zgodni način prebacivanja fotografije s mobitela na laptop. Na laptopima iz serije Yoga Slim 7i Aura možete kucnut mobitelom po rubu ekrana laptopa i time će se fotografija direktno prebaciti s mobitela na laotop. Doduše, to će značiti samo za posljednju snimljenu fotografiju na mobitelu. Ovo funkcionira preko Bluetootha. Također, potrebno je na mobitelu instalirati prateću aplikaciju.

Lenovo će na svojim novim laptopima nuditi i novi softverski paket "Smart Care" koji sadrži jednostavne online alate i chatbot koji vam može asistirati u realnom vremenu čak i ako niste stručnjak za računala. Ovo može uključivati i slanje screenshotova s problemom koji imate, pa čak i dijeljenje prikaza ekrana.