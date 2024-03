Isplati li se po autogume u Sloveniju? Donosimo tablicu detaljnog izračuna

Sutra nam i kalendarski stiže proljeće, a s njime i vrijeme za sezonsku izmjenu guma. Iako, ne zaboravite da obveza korištenja zimske opreme na autocestama i kontinentalnim brzim cestama traje do 15. travnja. Stoga, ako do sredine travnja putujete kroz Gorski kotar ili Liku, nemojte žuriti s izmjenom pneumatika, već radije pričekajte sredinu travnja. Ako tražite nove ljetne gume i ne znate koje odabrati, dobar orjentir je uvijek test ljetnih guma europskih autoklubova pod vodstvom njemačkog ADAC-a, a u čijoj provedbi sudjeluje i naš HAK. Ove su godine testirali pneumatike u samo jednoj dimenziji, 215/55 R17, koju koriste kompakti, manja kompaktna SUV vozila i limuzine. Tri pneumatika dobila su ocjenu vrlo preporučljivo, čak 12 ih je dobilo ocjenu "preporučljivo", a jedna je guma "djelomično preporučljiva". Tri najbolje gume s ocjenom "vrlo preporučljivo" su Continental (ocjena 2,0), Michelin (2,1) i Kumho (2,3). Najviše je pneumatika ocjenjeno s "preporučuje se", odnosno nalaze se u zlatnoj sredini. To su pneumatici Debica Presto UHP 2, Dunlop Sport Maxx RT2, Bridgestone Turanza 6 i Fulda SportControl 2, Hankook Ventus Prime4, Goodyear EfficientGrip Performance 2, Falken Ziex ZE310 Ecorun, Nexen N'Fera Primus, Goodride Solmax 1, Sailun Atrezzo ZSR2, Semperit Speed-Life 3 i Linglong Sport Master. Jedna je guma dobila ocjenu "djelomično se preporučuje - Vredestein Ultrac, dok se nijedan testirani pneumatik ne preporučuje.

Kakve su cijene testiranih pneumatika, provjerili smo kod popularnih vulkanizera u Zagrebu i slovenskoj Dobovi blizu Zagreba. Continental PremiumContact 7 u zagrebačkom Vulkalu stoji 165 eura, dok kod slovenskih vulkanizera Lašića i Furlana trenutačno nije u ponudi. Michelin Primacy 4+ u Vulkalu košta 164 eura, a u Furlanu u Dobovi 149,30 eura. Dakle, osjetnih 60 eura manje za komplet. Dok prve dvije gume na testu spadaju u premium klasu pneumatika, treća Kumho Ecsta HS52 spada u srednju klasu što se i vidi prema osjetno nižoj cijeni. U Vulkalu stoji od 93,75 eura po komadu, dok je slovenski vulkanizeri trenutačno nemaju u ponudi. Gumu Debica Presto UHP 2 nismo pronašli kod vulkanizera, a na web-stranici gume.com.hr stoji 108,99 eura. Dunlop Sport Maxx RT2 u Vulkalu nema trenutačno u ponudi, u Dobovi kod Furlana stoji 121,75 eura, a na gume.com.hr je 152,39 eura. Dakle, želite li Dunlop u ovoj dimenziji u Dobovi je trenutačno najpovoljniji. Nova Bridgestone Turanza 6 98W XL u Vulkalu košta 155 eura, a kod Furlana 140,40 eura. Kod Lašića u Dobovi Fulda SportControl 2 stoji 105,38 eura, dok je kod ostalih vulkanizera trenutačno nema, pa ni na web-stranici gume.com.hr. Hankook Ventus Prime4 u Lašiću stoji 106,85 eura, a na stranici gume.com.hr 121,25 eura. Goodyear EfficientGrip Performance 2 u Vulkalu stoji 147 eura, kod Lašiča 133,38 eura, a kod Furlana 134,69 eura.

Kome se isplate cjelogodišnje gume

Sve se više vozača odlučuje za cjelogodišnje gume, što je djelomično rješenje jer takve gume nisu najbolje ni ljeti ni zimi, ali mogu biti zadovoljavajuće rješenje za one koji većinom voze u gradu, bez mnogo duljih putovanja, pogotovo u zimskim uvjetima. Kako se u, primjerice, Zagrebu klima promijenila i više nema dugotrajnijeg snijega, oni koji imaju manje gradske i srednje automobile te godišnje prelaze 10.000 do 12.000 km i znaju da neće zimi ići na dulje putovanje kroz Liku ili Gorski kotar, sve češće biraju all season pneumatike. Gotovo svaka treća guma prodana u Hrvatskoj je cjelogodišnja. Prednost je cjelogodišnjih guma to što ne morate obavljati sezonsku izmjenu, dok na kilometraži nećete mnogo uštedjeti jer otprilike dva seta cjelogodišnjih traje koliko i po set zimskih i ljetnih uz izmjene.

