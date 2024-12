Današnje umjetne jelke djeluju prilično živo. Cijene su šarolike – od ispod sedam do preko 600 eura

Umjetna jelka ili pravo božićno drvce? Jedno je to od pitanja na koja obje strane imaju podjednako žestoke argumente, a ovdje se oni mogu svesti na to 'boli' li prirodu manje proizvodnja i kasnije odlaganje umjetne jelke ili sječa pravog drvca. Jer, nitko ni ne pokušava osporiti da se miris plastike – ili izostanak mirisa – ne mogu mjeriti s mirisom pravih borovih iglica. Naravno, najbolja bi opcija bila imati živo drvce u tegli pa ga kasnije negdje zasaditi, ali ima i onih koji zbog alergija to ne mogu. Ili se više ne žele boriti s iglicama otpalima s bora u toplini kuće. Financijski, priča je podjednaka, jer kao što pravih jelki neke relativno pristojne visine ima za 30-ak eura, tako se i umjetnih od cca 100 cm može naći za 20-30 eura, a umjetnu ćete ipak imati više godina. Naravno, ona kvalitetnija, bogatija, veća drvca skuplja su – kako prirodna, tako i umjetna – a u zagrebačkim smo trgovinama provjerili što se i za koji iznos od umjetnih može kupiti.

Kao adresa za najpovoljniju kupnju ove se godine nametnuo Pevex, gdje smo pronašli i uvjerljivo najjeftiniju umjetnu jelku – drvce visoko 90 centimetara stoji samo 6,78 eura. Obilazili smo ga u potrazi za nekim vidljivijim nedostatkom, ali nismo ga našli. Realno, dali bismo za njega 6,78 eura... Čak mu ni grane nisu prerijetke. Istina, riječ je o onim trakicama umjesto iglica, ali može proći, za tu cijenu. U istoj trgovini do 180 cm uzdiže se neobično Pencil Pine drvce. Zašto neobično? Jako je usko, za tu visinu. No, ima smisla – za skućene prostore. Cijena mu je 22,39 eura, grane s trakicama umjesto iglica dovoljno su gusto raspoređene. Za 31,78 eura odabrati se može i 180 cm visoko drvce uobičajene širine. I ono, naravno, s onim trakicama umjesto iglica, ali također je solidne gustoće grana. Ispod 50 eura (točnije, 49,99 eura) stoji i 140 cm visok bor, potpuno 'zasniježen', a upečatljivo djeluje i onaj okruglih bijelih vrhova – 51,63 eura ako je 120 cm visok, odnosno akcijskih 68,07 eura za bor od 150 cm. Takav visok 180 cm košta akcijskih 103,43 eura. Iste visine, ali s iglicama kao na klasičnom boru, cijena mu je 114,99 eura. Gustim iglicama koje vjerno imitiraju prave dojmilo nas se i drvce Cashmere Hudson visoko 210 cm. Cijena mu je 83,99 eura.

Bauhaus, čini nam se, ove godine ima bogatiji izbor nego lani, a cijene sežu od 34,95 do 439 eura. Ovih 34,95 eura cijena je istaknuta na metar visokom bogatijem drvcu koje također ima trakice umjesto iglica od plastike oblikovanih tako da izgledaju kao prave, ali dovoljno je gusto da mu to ne zamjeramo. Uz kuglice i ostale ukrase, izgledalo bi dobro. Bor visok 120 cm, s lagano zabijeljenim vrhovima, valja u toj trgovini platiti 50,99 eura. Onaj, pak, s bucmastijim granama, s okruglim bijelim vrhovima, košta 51,99 eura za također 120 cm visine. No, kako doznajemo od prodavačice, kupci ovih dana među umjetnim jelkama ne hodaju u potrazi za što jeftinijima. Traže se oni visoki. "Razlikuje se to od dana do dana, ali danas su najtraženija umjetna drvca visoka 180 i 220 centimetara, i to upravo ovaj bor s bijelim vrhovima grana. Samo danas prodali smo deset takvih", pojasnila je te se odmah okrenula odgovoriti na pitanja para koji se zanimao upravo za takav bor od 180 cm. Njegova je cijena 115 eura, dok za onaj visok 220 cm valja izdvojiti 189 eura. Ako odaberete bor s bucmastijim granama, s okruglim bijelim vrhovima, platit ćete ga 129 eura. Isti tip drvca, ali visok 220 cm stoji 159 eura. Cijena od 439 eura odnosi se na klasičan bor s realističnim plastičnim iglicama, visok 240 cm, dok 309 eura stoji isti tip bora, ali sa zasniježenim granama (čak nam djeluje i bogatiji od ovog najskupljeg, ali visok je 210 cm). Bijelo božićno drvce u toj se trgovini nudi po cijeni od 44,99 do 99 eura, visoko od 120 do 220 centimetara.

Foto: Sandra Mikulčić

Dobra adresa za istraživanje ponude umjetnih jelki specijalizirana je trgovina Gala Decor u West Gate centru koja je sva u božićnim nijansama i ukrasima. I na pogled i na opip jasno je da su ova drvca kvalitetnije izrađena i od kvalitetnijih materijala – tu nema trakica koje glume iglice - no kod tih premium umjetnih božićnih drvca valja očekivati i nešto višu cijenu. Ipak, cijene su i ovdje šarolike i ovise o tipu drvca kojeg odaberete i o njegovoj veličini. Primjerice, jelka Aurora Exclusive (klasična, bez zasniježenih vrhova) stoji 199 eura ako je visoka 150 cm, 319 eura za 180 cm visine, 459 eura ako je 220 cm visoka te 559 eura za 250 cm visoko drvce. Ali, zaista lijepo izgleda. Na prvi pogled teško je reći stojimo li pred pravom ili umjetnom jelkom. Nama se, pak, najviše svidio ledeni bor, s injem na vrhovima grana, čija je cijena 99 eura za drvce visoko 120 cm, odnosno 129 eura za 150 cm visine, 189 eura za 180 cm, 279 eura za 220 cm, 339 eura za 250 cm. Uvjerljivo djeluje i jelka Victoria 3D koja košta od 119 eura (120 cm) do 529 eura (250 cm). Victoria Exclusive, pak, košta od 109 do 639 eura (100 do 250 cm). Ta najskuplja izgleda baš poput pravog drvca, dok joj ne priđete baš sasvim blizu. No, ne možemo ne primjetiti da je lani u istoj trgovini najskuplje drvce stajalo 499 eura (crveno Colchester božićno drvce visoko 215 cm). Općenito, sva su umjetna drvca u svim trgovinama nešto skuplja nego lani.

Kao i prošle godine, bogat izbor umjetnih jelki ima i Emmezeta. Može se tamo naći više vrsta i visina umjetnih jelki i borova. Cijene? Charlton od 215 cm, primjerice, košta 99,99 eura, ali valja kazati da ima trakice umjesto iglica. Isto drvce visoko 155 cm stoji 49,99 eura, ono od 185 cm je 69,99 eura. Snježno drvce nalik pravome, sa 1073 grančice, košta 179,99 eura – ako je dimenzija 210x127 cm. Realističan bor zasniježenih vrhova iglica, sa 974 grančice i češerima, stoji 129,99 eura, na 210 cm visine. Zanimljivih drvca visokih 180 cm može se tamo naći po 89,99 eura, zatim 139,99 eura – ovisno o gustoći grana i o tome želite li zasnježene vrhove i češere. Raskošno božićno drvce visoko 240 cm, gustih grana posutih umjetnim snijegom, tamo stoji 179,99 eura. Na deklaraciji se navodi da ima 1458 grančica.