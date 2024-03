Dacia Spring 12.100 eura, Opel Mokka Electric 18.900 eura, četverocikl Opel Rocks za 6969 eura

Uskoro će Fond za zaštitu okoliša objaviti javni poziv za poticaje na energetski učinkovita vozila za koji je osigurano 15,000.000 eura, a građani će moći dobiti do 9000 eura električne automobile, do 5000 eura za plug-in hibride i do 2500 eura za električne mopede, motocikle i četverocikle. Uz uvjet da poticaj ne prelazi 40% cijene vozila.

Već smo pisali o tome koja se vozila najviše isplate kupiti uz poticaje, a sada su neki od proizvođača odlučili osjetno spustiti cijene pojedinih vozila iz svoje ponude.

Foto: Dacia

Primjerice, Dacia Spring se sada nudi u reklamama za 12.100 eura uz poticaj. To znači da je na određeni broj vozila iz Dacijine ponude cijena s 23.700 eura (kako stoji u službenom cjeniku), spuštena na 21.100 eura. Pa onda uz 9000 eura državne subvencije dolazimo do cijene od 12.100 eura, što je već vrlo atraktivna ponuda za električni gradski automobil. Baterija mu je kapaciteta 26,8 kWh, što osigurava WLTP domet od 220 km (u gradu 310 km). Masa praznog vozila je manja od tone – 975 kg. Do stotke stiže za 13,7 s, a najveća brzina je 125 km/h.

Foto: Renault

Renault Twingo E-Tech se reklamira po cijeni od 14.100 eura. Redovna cijena Twinga je 26.390 eura (uz poticaj 17.390 eura). Dakle, u akcijskoj cijeni električni Twingo se može dobiti uz popust od 3190 eura, pa uz državni poticaj od 9000 eura za već spomenutih 14.100 eura.

Godinama najprodavaniji električni automobil u Hrvatskoj je električni Twingo, koji nudi elektromotor s 80 KS i bateriju neto kapaciteta 21,3 kWh. To je dovoljno za WLTP domet od 190 km (u gradu 270 km). Do stotke stiže za 12,7 s, a najveća brzina je 135 KS. Twingo je dugačak 361 cm, zbog čega je vrlo okretan u gradskom prometu, a masa vozila je "samo" 1112 kg, što je odlično za elektroauto. Pruža komfor za četiri putnika, a prtljažnik ima 174 litre (980 l).

Opel je također bitno smanjio cijene za tri svoja modela. Prema akcijskim cijenama električna Opel Mokka Electric uz poticaje se nudi po cijeni od 18.900 eura. To je zaista izdašan popust jer je redovna cijena Mokke Electric 37.261 eura. Dakle, uz 9000 eura subvencije države, Opel još daje popust od 9361 eura. Opel Mokka Electric ima elektromotor od 136 KS i okretnog momenta od 260 Nm te bateriju kapaciteta 50 kWh. To je dovoljno za domet prema WLTP-u od 338 km. Kao i u svim potpuno električnim Opelovim modelima, baterija je ugrađena u podvozje automobila. Stoga nema nikakvog smanjenja kapaciteta putničkog ili prtljažnog prostora

Opel Astra Electric nudi se po akcijskoj cijeni od 29.900 eura s poticajima. Redovna cijena električne Astre jest 43.900 eura, što znači da je uz 9000 eura države, Opel još dodao popust od 5000 eura. Astra Electric dolazi uz elektromotor snage 156 KS te bateriju kapaciteta 54 kWh. Domet prema WLTP-u jest 418 km.

Foto: Opel



Opel ima i odličnu ponudu za električni četverocikl Opel Rocks Electric koji se nudi po cijeni od 6969 eura uz poticaje. Njegova redovna cijena jest 9990 eura, a na njega se može dobiti 2500 eura državne subvencije. Stoga, Opel je još dodao popust od 520 eura. Opel Rocks Electric najmanje je električno baterijsko vozilo na u Opelovom portfelju. Agilan, bez lokalnih emisija i, prije svega, dostupan starijima od 151 godina, Rocks Electric savršeno je vozilo za pristupačnu individualnu mobilnost. Pametni električni četverocikl s prostorom za dvoje putnika i panoramskim staklenim krovom u standardnoj opremi nudi doseg do 75 kilometara koji je moguće prijeći brzinom do 45 km/h. Zahvaljujući krugu okretanja od samo 7,2 metra, dužini od 2,41 metar i širini od 1,39 metara (bez vanjskih retrovizora), Rocks Electric može lako svladati uske zavoje ili parkirati u skučenim prostorima