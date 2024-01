Croatia Airlines slavi 35. rođendan: Do petka avio karte 35% jeftinije

Hrvatski nacionalni avioprijevoznik Croatia Airlines ove godine obilježava 35. obljetnicu osnutka i tim se povodom karte za putovanja u njihovim zrakoplovima od srijede, 31. siječnja, pa do petka, 2. veljače, do 23:59 sati mogu kupiti uz 35 posto popusta. To vrijedi za jednosmjerne i povratne zrakoplovne karte za sve međunarodne letove Croatia Airlinesa iz hrvatskih zračnih luka u europska odredišta ove tvrtke.

Popust od 35 posto moći će se ostvariti primjenom posebnog promo koda 35GODINA isključivo prigodom rezervacije i kupnje karata na internetskim stranicama i preko aplikacije Croatia Airlinesa.

Popust se odnosi na letove od 1. veljače do 26. listopada 2024. Moguće ga je ostvariti za letove koji se obavljaju zrakoplovima Croatia Airlinesa (OU operating flights), a popust se neće primijeniti ako se odabrano putovanje obavlja u kombinaciji s drugim avioprijevoznicima. Također, popust se odnosi na cijenu avio karte (prevozninu) bez pristojbi zračnih luka i ostalih naknada, koje se plaćaju u punom iznosu.

POVEZANI ČLANCI:

>> VIDEO Ogorčeni francuski farmeri blokiraju autoceste: 'Pozivamo Macrona da uvede realističnije norme'