Čemu služe primeri kod šminkanja i jesu li zaista potrebni za nanošenje šminke?

Postoji toliko mnogo proizvoda za šminkanje da se ponekad može činiti kao da nisu svi 100 posto potrebni. Hoće li vam šminka doista ostati na licu bez spreja za fiksiranje, je li beauty blender stvarno bolji od spužvice, trebate li staviti primer prije šminke? Posljednje je posebno zbunjujuće jer svaki časopis i članak o ljepoti tvrdi da je to neophodno kako bi se dobio savršen finiš šminke, ali teško je izmjeriti funkcionira li stvarno za svakoga. Primer se koristi kao baza za poboljšanje ostatka šminke. Njihova osnovna funkcija je da pripreme kožu, stvarajući glatku i ujednačenu površinu na koju se šminka lako nanosi. Ovi proizvodi dolaze u različitim formama, uključujući gelove, kreme i tekućine, i često sadrže sastojke poput silikona, hidratantnih supstanci i antioksidanata.

Primer može poboljšati mnoge dijelove vaše beauty rutine, uključujući oči, lice, trepavice i usne. Primer za lice, primjerice, može se koristiti za izravnavanje pora, stvaranje podloge za dugotrajnu šminku, upravljanje masnom kožom ili sprječavanje pretjeranog sjaja. Bez obzira imate li suhu kožu, masnu kožu, kožu bez sjaja, zabrinuti ste zbog akni, hiperpigmentacije, zaštite od sunca, zagađivača ili imate višestruke probleme, postoji primer za vas. Primeri su pogodni za sve tipove kože i mogu se prilagoditi individualnim potrebama. Osobe sa masnom kožom mogu posebno cijeniti primere koji pomažu u kontroliranju viška ulja i matiranju kože, dok su osobe sa suhom kožom u potrazi za primerima koji pružaju dodatnu hidrataciju. Također, ljudi koji žele postići profesionalni izgled ili traže dugotrajan rezultat mogu naći korist u upotrebi primera.

No, trebate li zapravo koristiti primer prije šminke? I da i ne. Može biti koristan za određena godišnja doba, na primjer, pomaže vašem sjenilu da ostane na mjestu tijekom vrućih dana, dok zimi oko nas postoje elementi, poput vjetra, snijega, a samim time i suzenja očiju koji će se smanjiti korištenjem primera. Također, posebne prilike, kao što je vjenčanje, dovode do suza, znoja i puno grljenja i ljubljenja, tako da temeljni primer može biti od velike pomoći da sve ostane na mjestu i da se ne razmaže ili pomiče. Ako svoje lice možete hidratizirati i zaštititi od sunca proizvodima za njegu kože, to bi vam moglo biti dovoljno i u tom slučaju primeri možda neće biti potrebni. Međutim, ako ste skloni masnoj koži, proširenim porama ili crvenilu, primeri mogu poboljšati vaš izgled i produžiti vrijeme nošenja šminke.

Kako bi se postigli najbolji rezultati, važno je pravilno koristiti primer. Nakon što se koža očisti i hidrira, primer se nanosi ravnomjerno preko lica i vrata. Preporučuje se nježno utapkavanje proizvoda prstima ili kozmetičkom spužvicom kako bi se osiguralo ravnomjerno raspoređivanje i apsorpcija. Nakon toga, možete nastaviti sa nanošenjem ostale šminke po vašem izboru.