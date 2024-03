Bitka protiv kamenca: Naš je test proizvođača potaknuo da promijeni mlaznicu, M8 sad je besprijekoran

Tvrdokornom kamencu u kupaonici, primarno u tuš kabini, krajem prošle i početkom ove godine kroz višemjesečno smo testiranje suprotstavili tri jaka sredstva, a među njima i jedno hrvatsko - M8 HRC Fosfosanit sredstvo za čišćenje kamenca. Rezultate testiranja možete pogledati ovdje. M8 pokazao se prilično učinkovitim, ali koliko je snažno utjecao na kamenac i prljavštinu, toliko je intenzivno djelovao i na osobu koja ga koristi. Prisjetimo se, M8 se deklarira kao učinkovito sredstvo za odstranjivanje kamenca, hrđe, tamnih mrlja od gljivica... Na pakiranju stoji da nadražuje kožu, a valja i izbjegavati udisanje isparavanja. Logično, razmišljali smo i tada, za prvog testiranja, sredstvo mora biti jako da bi se izborilo s tvrdokornim problemima. M8 HRC Fosfosanit sredstvo za čišćenje kamenca, kazali smo već, proizvodi se u Hrvatskoj. Pakiranje od jedne litre stoji 5,50 eura. Proizvođač navodi da je ovo sredstvo posebno formulirano za brzo i temeljito odstranjivanje kamenca, hrđe, patine, te tamnih mrlja od gljivica s različitih površina - keramičkih, plastičnih, metalnih ili staklenih, samo ne s mramora ili prirodnog kamena visokog sjaja. Prva razlika koju smo uočili – u odnosu na druga dva testirana sredstva – bila je da sredstvo kroz mlaznicu ne izlazi kao pjena već se sitne kapljice fino rasprše. Taj nam se detalj tada svidio jer je sredstvo tako bilo lakše i brže nanijeti na željenu površinu.

No, M8 nas je natjerao da posegnemo za zaštitnom maskom. Miris je bio intenzivan, poticao je na kašalj. Nije to dugo trajalo - intenzivan miris raspršio se već nakon tri minute djelovanja sredstva, nakon pet minuta najnormalnije smo ušli u kupaonicu i više nam ništa nije smetalo. Sredstvu nigdje nije trebala pomoć ni spužve ni četke, voda je odnijela i razgrađeni kamenac i stare naslage sapuna, čak su i mrlje od plijesni na fugama otišle samo ispiranjem sredstva. Čišćenje je s njim bilo brže i bez potrebe za ribanjem. Također, ovo je sredstvo na staklenim stijenama tuš kabine ostavilo zaštitni sloj, masni film koji je u narednom periodu s njih tjerao vodu pa se i novi kamenac sporije nakupljao. Stoga smo tada sredstvo M8 preporučili - za prostorije s prozorom. Nekoliko tjedana kasnije, kontaktirao nas je proizvođač sredstva M8 HRC Fosfosanit, s upitom da ponovimo testiranje. Naime, naš ih je tekst potaknuo da i sami testiraju proizvod te da za njega izrade novu mlaznicu, budući da su tijekom testiranja utvrdili da je za pojačano nadraživanje dišnog sustava prilikom korištenja proizvoda kriva ranija mlaznica. Ona je čestice sredstva raspršivala preširoko po prostoriji u kojoj se sredstvo koristilo. Naravno, odazvali smo se pozivu te je M8 HRC Fosfosanit ponovno prošao naš test, ovoga puta s još boljim uspjehom. Samo čišćenje nečistoća i uklanjanje kamenca prošlo je kao i prvi put – besprijekorno, sve je otišlo bez potrebe za ribanjem četkom, a tek smo na nezgodnijim mjestima prije ispiranja vodom malo prošli spužvom preko tretirane površine. Budući da je sada naglasak bio na novoj mlaznici, u čišćenje smo se upustili bez zaštitne maske, kako bismo utvrdili hoće li nas M8 i ovoga puta 'štipati' za grlo. U ponovljenom testiranju tih problema nije bilo. Naravno, intenzivan miris i dalje se osjeti, to je kod jakih sredstava neizbježno, no nije bilo potrebno napustiti prostoriju tijekom onih pet minuta koliko je valjalo ostaviti sredstvo da djeluje. Proizvođač je očito primjedbu shvatio i više nego ozbiljno te je problem riješio učinkovito i brzo.

* Stavovi izneseni u ovom tekstu su neovisna mišljenja ljudi koji su sudjelovali u analizi i nisu službeni stav Večernjeg lista.