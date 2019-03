Zbog jedne snimke mogu vas sustići čak tri kazne

Kamere su svuda oko nas, a bit će ih još i više, i to ne samo kamera, i to ne samo onih koje nadziru brzinu kretanja u prometu. Sukus je to posljednjeg u nizu sporazuma o nabavi raznih uređaja za spomenute i druge svrhe, potpisanog nedavno u hrvatskom Ministarstvu unutarnjih poslova. Druge svrhe, kažemo, no suština je zapravo ista: dosadašnje kamere i radari služile su za nadzor stanja u prometu i povećanje sigurnosti na cestama te, zahvaljujući onima koji se ne pridržavaju važećih propisa, punjenje državnog proračuna.

No, ovaj najnoviji, 53 milijuna kuna vrijedan ugovor, ipak donosi važne novosti.

Za početak, ministarstvo je spomenutim ugovorom osiguralo isporuku 75 fiksnih uređaja za mjerenje brzine i očitavanje registarskih pločica, 150 kućišta za mjerenje brzine, 50 stacionarnih uređaja za mjerenje brzine na tronošcu te 100 ručnih uređaja za mjerenje brzine koji će biti isporučeni u tri godine. Time će se, objavljeno je po potpisivanju ugovora, kapaciteti na spomenutom području povećati za više od 200 posto u odnosu na opremu za mjerenje brzine kojom je policija raspolagala do sada. Uređajima će zaključno s 2020. godinom biti pokriveno svih 20 policijskih uprava, a bit će postavljeni na dionice za koje sigurnosni pokazatelji pokažu da je njihovo postavljanje najpotrebnije.

Sve je to, dakako, jasno kao dan, no ono što vozači trebaju znati jest sljedeće: iako su fiksni, odnosno stacionarni uređaji za mjerenje brzine nabavljeni prije svega s ciljem nadzora brzine kretanja vozila, uz prekršaje ograničenja oni će se moći koristiti i za sankcioniranje nekih drugih prekršaja, poput korištenja telefona za vrijeme upravljanja automobilom ili nekorištenja sigurnosnog pojasa. Bit će to moguće, dakako, zbog toga što će novi uređaji moći snimati u visokoj razlučivosti.

VIDEO Stižu veće kazne za vozače:

Kako će to točno izgledati u praksi, tek ćemo vidjeti, no prema dosad dostupnim informacijama, čini se da će za sankcioniranje spomenutih drugih prekršaja trebati biti ispunjen osnovni preduvjet, a to je prekoračenje propisane brzine kretanja. Uređaji će, čini se, fotografiju okidati jedino ako se vozilo na određenoj dionici bude kretalo brzinom većom od dopuštene. U tom slučaju iz snimke će se moći razaznati ima li vozač možda istovremeno i telefon na uhu, kao i je li vezan sigurnosnim pojasem.

U slučaju da na snimci – osim brzine – bude zabilježeno još prekršaja, vozač će biti adekvatno kažnjen i za njih, pa bi na svoju adresu mogao dobiti ne jednu, nego i dvije ili čak tri uplatnice. S pravom, dakako, jer sigurnost mora biti na prvom mjestu, pa ako je vozač već odlučio juriti, a pritom još i telefonira i k tome nije ni vezan sigurnosnim pojasem, doista zaslužuju paprenu kaznu. A ona će u takvim slučajevima biti neminovna. Mali problem u cijeloj ovoj priči, dakle, predstavlja samo činjenica da nevezani i oni koji telefoniraju neće moći biti kažnjeni ako uz to ne budu i jurili. Točnije rečeno, ne na osnovi snimaka novih kamera, ali to naravno ne znači da će nesmetano moći raditi ovakve prekršaje.