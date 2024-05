Što smo kupovali: Na naše su ceste opet stigle neke rijetke zvijerke, kupili smo 13,5% automobila više nego lani

Na hrvatskom tržištu novih automobila situacija je i dalje stabilna – svoje utvrđene pozicije suvereno brane Škoda i Volkswagen. Škoda je i dalje prvoplasirana s ove godine ukupno novoregistriranih 3016 automobila, drugi je Volkswagen s 2045 novih primjeraka, slijede Renault i Suzuki. Francuska marka u Hrvatskoj je od početka godine prodala 1991 novi automobil, dok ih japanska broji 1778. Top 5 najprodavanijih marki zatvara Toyota s ove godine ukupno novoregistriranim 1551 automobilom, vidljivo je iz podataka Promocije Plus, agencije specijalizirane za praćenje tržišta. U deset najprodavanijih marki na hrvatskom tržištu novih automobila još su Dacia, Opel, Kia, Hyundai i Audi. Njemački Audi tako je i dalje jedina premium marka u prvih deset, no sada mu se približio bavarski BMW – odmah je na 11. mjestu s ove godine ukupno prodana 822 primjerka, u usporedbi s Audijevih 865. Valja kazati i da je s 22.288 novih automobila ovogodišnje tržište za 13,5 posto jače od lanjskoga u istom razdoblju. Gledamo li samo travanj, ukupno su novoregistrirana 7083 automobila. Usporedbe radi, lanjskoga travnja bilo ih je 6240.

VEZANI ČLANCI:

Od zanimljivosti, vrijedi istaknuti jedan novoregistrirani primjerak Rimac automobila, jednu Neveru. U travnju su na naše ceste stigli i po jedan novi Lamborghini i Aston Martin. Novoregistrirana su i dva Ferrarija. Kad govorimo o kineskim markama, protekloga mjeseca nije registriran niti jedan novi Forthing, Lynk ni BYD, no zato jest 11 automobila marke Geely (od početka ove godine ukupno 56). Ne treba zaboraviti ni nekad englesku, sad kinesku marku MG – u travnju su prodali 83 automobila, u prva četiri mjeseca ove godine njih 236. U travnju je novoregistrirano i 14 Tesli, ukupno ih je ove godine na naše ceste pristiglo 81, no tek će doći oni primjerci za koje su građani povukli državne poticaje, njih više od 480.

A koje smo modele ove godine najviše kupovali? Na prvom je mjestu i dalje uvjerljivo Škoda Octavia. Za njom je od početka godine posegnulo 1550 kupaca. Drugi izbor bio je Renault Clio s 1037 novoregistrirana primjerka od početka ove godine. Na trećem je mjestu Suzuki Vitara (983 primjerka). Slijede Opel Corsa, Toyota Yaris Cross, Dacia Duster, Renault Captur, Suzuki SX4, Volkswagen T-Cross, Škoda Kamiq. U hrvatskih top 20 nema niti jednog modela premium proizvođača. Pogledamo li pogonske sklopove, nadmoćni su benzinci sa 48,6-postotnim udjelom, odnosno ove je godine kupljen 10.821 novi automobil s benzinskim motorom. Dizelaša je tek 17,3 posto (3858 vozila). Između njih i benzinaca ugurali su se hibridi s 30,6 posto tržišnog udjela, odnosno 6826 novoregistrirana primjerka u 2024. godini. Automobila s plinskom instalacijom bilo je samo 526 (2,4%), no i s tako malim udjelom dvostruko su jači od električnih automobila kojih je u prva četiri mjeseca ove godine registrirano samo 257, odnosno 1,2 posto.