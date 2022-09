U čemu se vozi Marin Čilić kad nije na teniskim terenima

Ako ste proteklih dana na zagrebačkim ulicama uočili nečujnu, dvobojnu limuzinu avangardnog dizajna pa ste pomislili da je do metropole skoknuo proslavljeni tenisač Marin Čilić, prevarili ste se. Naš je teniski as, istina, prvi Hrvat koji je preuzeo svoj Mercedes EQS, ali ovo u Zagrebu ipak nije njegov automobil. On je svoj, koji je osvojio pobjedom na ATP turniru u Stuttgartu, otpremio u Monte Carlo, gdje je u društvu ostalih luksuznih automobila iz Čilićeve kolekcije – Range Rovera, Mercedesa, BMW-a, Jaguara, Alfa Romea. Ovaj sa zagrebačkim oznakama njegov je brat blizanac, jednak i motorizacijom i opremom, pa smo provjerili u kakvom se to autu Marin Čilić vozi kad ne trenira za neki od teniskih turnira.

Tri ekrana spojena u jedan

Najkraći opis bio bi – svemirski brod. Upravo na to asocira već svojom vanjštinom, uglađenom, zaobljenom, koja je dobrim dijelom zaslužna i za titulu najaerodinamičnijeg serijskog automobila na svijetu. Mercedesovi su stručnjaci za aerodinamiku, naime, usko surađujući s dizajnerima, na modelu EQS uspjeli postići novu najbolju vrijednost koeficijenta otpora zraka (cd) od 0,20. To vrijedi najviše pri mjerenju dosega i potrošnje – EQS s jednim punjenjem baterije može prijeći do 770 km – ali aerodinamične linije i zatvorena prednja maska, karakteristična za električne automobile – tijekom Večernjakova su testa za EQS prikovale mnoge poglede, većinom muške publike svih dobnih skupina. Naravno, na privlačnost ovog magneta za poglede utjecala je i upečatljiva dvobojna karoserija. Za tu posebnu boju, odnosno "dvoboju" valja doplatiti 88.052 kune. Kao za neki konkretniji rabljeni automobil… Ali, kad imate na hrpi 1,529.916 kn, koliko stoji ovaj Mercedes EQS 580 4Matic Edition One, onda tih 88.052 kn ne čine razliku.

Ovo Edition One označava posebnu ediciju puštenu u prodaju u povodu lansiranja noviteta na tržište. Premda, i bez te bi edicije EQS bio poseban jer govorimo o svojevrsnoj električnoj inačici najprestižnije Mercedesove limuzine S-klase. Dakle, što je S-klasa u svijetu klasičnih automobila, to je EQS među električarima. Poslastica. Cjenovno starta od 802.122 kn. Najekskluzivniji Mercedesov model prava je cestovna krstarica dugačka 521 centimetar. Znamo li da su osovine međusobno razmaknute 321 cm, nije teško zaključiti kakvim obiljem prostora raspolaže interijer. Čim smo se, poput Marina Čilića, zavalili u vozačevo sjedalo, kroz glavu nam je prošla misao kako je u njemu udobno…

Foto: Sandra Mikulčić

Mekana profilirana sjedala u svijetloj koži imaju i dodatni jastučić na naslonu za glavu. Zasebno su klimatizirana, naravno, i s ugrađenim masažnim sustavom, ali ništa manje ugodno i prostrano nije ni na stražnjim sjedalima, koja u ovom našem – pa i u Čilićevu – primjerku imaju i dodatne ekrane ugrađene na naslone prednjih sjedala. Tablet je sastavni dio i središnjeg naslona za ruke na stražnim sjedalima. Putnici su straga, sad vjerojatno mislite, posve okruženi ekranima. Jesu, na njima mogu gledati što žele, igrati igre… Ali, glavna zvijezda interijera EQS-a ipak nije na stražnjim sjedalima. Od vrata do vrata, preko čitavog se prostora ispred vozača i suvozača pruža jedan veliki ekran. MBUX Hyperscreen je najveći ekran u autoindustriji. U širinu mjeri čak 141 centimetar. Ovaj zakrivljeni zaslon sastavljen je spajanjem triju ekrana – digitalne instrumentne ploče, središnjeg dodirnog i desnog dodirnog ekrana – u skladnu cjelinu. Ispred suvozača je 12,3-inčni OLED zaslon, također dodirni, njemu na raspolaganje. No, na njemu su zabavne funkcije dostupne samo dok se auto vozi u skladu sa specifičnim propisima države. Mercedes-EQS oslanja se na inteligentnu logiku nadzora temeljenu na kameri: ako kamera detektira da vozač gleda na zaslon ispred suvozača, on se automatski gasi.

Foto: Sandra Mikulčić

Prati vozačeve zjenice

Vozačeve zjenice kamere prate i da uhvate mikrosan vozača te da ga upozore na opasnost. Samo Hyperscreen stoji oko 45.000 kuna. Ali, ne brinite se, izgledi da ćete negdje usput povesti susjedu da ne pokisne hodajući do kuće pa da vam ona s kišobranom uneredi ekran zaista su mali jer on ima staklo s visokim udjelom silicija, čvršće od uobičajenoga. A, teoretski, da se staklo i izgrebe, ne treba mijenjati čitav sustav.

- Možete li se vratiti, ostavili ste mobitel u automobilu?

Iako znamo da Mercedes već neko vrijeme u svojim modelima ima ugrađen glasovni asistent koji možete, primjerice, zatražiti da provjeri vremensku prognozu, potraži omiljenu radiopostaju ili podesi rutu na navigacijskom sustavu, ipak nas je iznenadio brižni EQS koji je uočio da vozačica izlazi iz njega, a da je mobitel ostao u vozilu. I nije to sve na što EQS pazi. Kao inteligentno vozilo, EQS ima do 350 senzora, ovisno o opremi. Bilježe udaljenosti, brzine i ubrzanja, uvjete rasvjete, padaline i temperature, zauzeće sjedala kao i treptaj oka vozača ili govor putnika. Ovo mnoštvo informacija obrađuju kontrolne jedinice koje uz pomoć algoritama donose odluke munjevitom brzinom.

Foto: Sandra Mikulčić

Novi EQS može i proširiti svoje mogućnosti na osnovi novih iskustava jer je sposoban učiti, zahvaljujući umjetnoj inteligenciji. Na mobitel nam je tako poslao poruku kad smo prekoračili ograničenje brzine, a upozorio je i da njegovo prozorsko staklo nije do kraja podignuto, a samo što se nije spustila kiša… Nema problema, iako smo se već bili udaljili od automobila. Mercedesova nam je aplikacija za pametne telefone skenirala lice za identifikaciju te smo preko mobitela "zamolili" EQS da zatvori prozor do kraja. Na daljinu se s EQS-om možete dogovoriti, primjerice, i da prije planiranog polaska na posao odradi predventiliranje, odnosno da se prozrači. Može se unaprijed zagrijati, podesiti navigaciju, možete od kuće provjeriti koliko još energije imate u bateriji i gdje i kada automobil možete puniti… Opremu je ovdje nemoguće i pobrojiti, a nema ni smisla jer s EQ gamom kreće budućnost, ona u kojoj će automobili biti otvoreni za sve, a vozač će sam odabrati (i platiti) koliko dugo želi u vozilu imati koju funkciju.

Foto: Sandra Mikulčić

Isprobani EQS 580 4Matic s težinom od 2510 kg može se mjeriti s težinom dva manja osobna automobila. Ili težinom dviju žirafa. Da bi ta grdosija na cesti bila agilna, brine se moćan električni pogon. Sa snagom od 385 kW, odnosno 523 KS na 100 km troši 21,8-17,4 kWh električne energije. Električni pogonski sklop montiran je na obje osovine, masivan automobil žustar je od samog starta, što je jedna od blagodati električnog pogona. Koncentriramo li se samo na vozne osobine, s obzirom na agilnost i upravljivost, lako je zaboraviti gabarite EQS-a. No, nesporno je - tehnološki je još veća ekskluziva nego u pogonskom smislu. Iako smo jako uživali vozeći ga.

Foto: Sandra Mikulčić