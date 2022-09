Tenisači izborili Malagu: 'Nadamo se Marinu Čiliću i bit ćemo još jači, Gojo je pokazao kvalitetu'

Argentinci su bili među neugodnijim suparnicima našim tenisačima u Davisovu kupu, izgubili smo sva četiri međusobna dvoboja – posebno je bio bolan naš posljednji poraz u finalu tog natjecanja 2016. godine u zagrebačkoj Areni – ali sad je došlo vrijeme vraćanja dugova. U posljednjem susretu skupine A Davisova kupa u Bologni Hrvatska je pobijedila Argentinu s glatkih 3:0.

Gojo je dao vjetar u leđa

Pobjednik je odlučen već nakon pojedinačnih dvoboja: Borna Gojo nadjačao je Sebastiana Baeza, 37. tenisača svijeta, sa 6:1, 3:6, 6:3, dok je Borna Ćorić bio bolji od Francisca Cerundola (27.) sa 6:4, 7:6 (6). Za maksimalnu pobjedu potrudio se naš par koji čine Nikola Mektić i Mate Pavić, nadvisivši Gonzaleza i Zeballosa sa 6:2, 7:5.

Iako je postojala teoretska mogućnost da ipak ne odu na završnicu u Malagi (u slučaju pobjede Švedske nad Italijom od 3:0 u nedjeljnom susretu), u našem taboru nisu skrivali zadovoljstvo postignutim. Posebno u dvoboju s uvijek neugodnim gaučosima. Borna Ćorić ovako je opisao svoju pobjedu.

– Bilo je jako teško. Odlično sam počeo meč, odlično se osjećao, a u drugom setu počeo sam muški, ranim breakom. No u jednom trenutku počeo sam igrati malo defenzivnije, pa se on vratio. U tie-breaku sam kod 3:5 imao malo sreće, promašivši siguran volej, ali u cjelini odigrao sam dobar meč. Gojo mi je dao vjetar u leđa. To je jedan od razloga zašto sam odigrao najbolji meč ovog tjedna. Znao sam da imamo parove ako i izgubim, pa mi je bilo lakše igrati.

A rečeni par još jednom je potvrdio da je jedan od naših velikih aduta u novom sustavu natjecanja u Davisovu kupu. Pavić je o pobjedi nad Argentincima kazao:

– Prvi meč bio je dug, Gojo je izvukao sve što je imao u sebi. Ćorić i mi odradili smo svoj dio posla, a nadam se da će Italija u nedjelju riješiti što treba i poslati nas na završnicu – rekao je Mate nakon meča, a partner Nikola pridodao je:

– Naš je meč bio čudan na početku, oni kao da su u njega ušli pomalo nezainteresirano. Nama je pobjeda puno značila i mislim da smo dobro odradili taj dvoboj. Gojo je još jednom pokazao da je bolji nego što to rang-lista pokazuje, Boki je igrao nevjerojatno – zaključio je Mektić.

Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS Tennis - Davis Cup - Group A - Croatia v Argentina - Unipol Arena, Bologna, Italy - September 17, 2022 Croatia's Mate Pavic and Nikola Mektic celebrate after winning their doubles match against Argentina's Maximo Gonzalez and Horacio Zeballos REUTERS/Ciro De Luca Photo: CIRO DE LUCA/REUTERS

Izbornik Vedran Martić, kojemu je ovo bila sedma pobjeda na klupi naše nacionalne vrste (uz dva poraza: protiv Italije ove i Rusije prošle godine), bio je također zadovoljan cijelom izvedbom.

– Mislim da zaslužujemo nastup u Malagi. I u porazu od Italije u mečevima je bilo puno gušće nego što je to na kraju izgledalo po rezultatu. Nadam se da će nam se u Malagi pridružiti i Marin Čilić pa ćemo biti još jači – najavio je izbornik.

Kanađani prošli

Osim Italije, u subotu su plasman u četvrtfinale osigurale još i Kanada, SAD, Nizozemska, Njemačka i Australija. Kanađani su u Valenciji osigurali prolazak iako su izgubili od Srba s 1:2. No Kanađanima je bio dovoljan i jedan bod protiv Srbije. Laslo Đere osigurao je Srbiji vodstvo od 1:0 pobjedom protiv Gabriela Dialoa sa 6:2, 6:2, no potom je Felix Auger-Aliassime nadigrao Miomira Kecmanovića sa 6:3, 6:3 i osigurao prolazak Kanade. Nakon toga Kanada je meč parova predala bez borbe.

U skupini D u Glasgowu Nizozemska i SAD su i prije međusobnog susreta osigurale prolazak s omjerom 2:0 u prva dva nastupa, dok su Velika Britanija i Kazahstan s po 0:2 otpali. Prvo je mjesto na kraju osvojila Nizozemska svladavši SAD s 2:1. Iz skupine C u Hamburgu plasman na završnicu osigurale su Njemačka i Australija koje su imale po dvije pobjede uoči međusobnog ogleda za prvo mjesto.

