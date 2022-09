Ozračje nam je perfektno, još čekamo Marina. S Federerom sam igrao nogomet kad smo bili klinci

Hrvatski nas tenisači ni ovaj put nisu iznevjerili, na turniru Davisova kupa u Bologni s dvije pobjede i jednim porazom zauzeli su drugo mjesto u skupini i plasirali se na završnicu u Malagi (krajem studenoga) gdje će nas u četvrtfinalu čekati Španjolci. O doživljenom u Bologni, ali i o nekim drugim teniskim temama, razgovarali smo s našim izbornikom Vedranom Martićem koji na hrvatskoj klupi bilježi već sedam pobjeda, uza samo dva poraza.

Nema dogovor s Marinom

– Cilj je ostvaren i to je najvažnije – kaže Vedran nakon povratka iz Italije, uz opasku:

– I u porazu od Italije u mečevima je bilo puno gušće nego što je to na kraju izgledalo po rezultatu. Ćorić je protiv Berrettinija imao loptu za obrat u trećem setu, a Pavić i Mektić su imali set i break, ali su svejedno izgubili. Mislim da je podloga malo više odgovarala Talijanima, posebno Berrettiniju, oni su se dulje pripremali na njoj.

U četvrtfinalu u Malagi idemo na domaćina Španjolsku, čini se da težeg suparnika nismo mogli dobiti?

– Vidjet ćemo u kojem sastavu će nastupiti Španjolci, hoće li igrati Nadal, tko će biti zdrav, a tko bolestan. I u kakvoj će oni formi biti s obzirom na to da se igra u dvorani. Vjerujem da će u našoj momčadi biti i Marin Čilić, a u tom slučaju bit će to otvoren meč. Španjolska je jaka i još je k tome domaćin, ali Hrvatska može protiv svakoga. Mi možemo bilo koga pobijediti.

Imate li vi možda kakav dogovor da će Čilić igrati?

– Nemamo dogovor, ali vjerujem da će situacija biti drugačija nego uoči Bologne. Marinu je nakon US Opena naprosto bilo previše svega, nije bilo stanke, nije bilo odmora, tu je i vremenska razlika od šest sati, a on ipak ima i neke godine, u 34. je. Zbog toga su i Sinner i Alcaraz preskočili prve mečeve u Davisovu kupu. I Gojo je bio preumoran, igrao je prije toga iz tjedna u tjedan, ali mislio je da će u Bologni igrati Čilić i Ćorić. No borio se kao lav, do pobjede nad Baezom došao je posljednjim atomima snage i za to mu treba odati priznanje. A što se Marina tiče, nadam se da će biti u momčadi, ozračje u reprezentaciji je perfektno.

Vidjeli smo da su se momci stalno naslikavali s Čilićevom fotografijom. Odakle im ona?

– To je Mate negdje isprintao. Da, bilo je simpatično, i to potvrđuje da u reprezentaciji vlada zdrava atmosfera.

U novom sustavu natjecanja parovi postaju naš veliki adut?

– To već i matematika pokazuje, u prijašnjem sustavu parovi su donosili 20 posto ukupne pobjede, a sada već 33 posto. Parovi su svakako jedan od naših oslonaca.

Kako ide vaša suradnja s Karenom Hačanovom (26) kojega ste teniski odgojili, a sad ste ponovno zajedno?

– S Hačanovom sad radim povremeno, ali bio sam s njim na US openu i ondje je bio prilično uspješan. Izgubio je u polufinalu od Ruuda, ali je prije toga pobijedio Carrena Bustu i Kyrgiosa, igrače iz samog svjetskog vrha, vratio se na 17. mjesto ATP liste. Tim učinkom možemo biti zadovoljni.

Dolaze mladi igrači

U mirovinu nam odlazi Roger Federer, svi govore o tome, imate li vi što dodati?

– Rogera znam od najmlađih dana, igrali smo nogomet kad je on imao 16 godina. Svakako je zaslužan za globalnu popularnost tenisa, bio je obožavan gdje god je došao. Sigurno je da će nam puno nedostajati, nedostajat će nam njegova lagana, elegantna igra, igra bez puno muke, servis-mreža... No vrijeme je učinilo svoje, dolaze mladi i s tim se moramo pomiriti – zaključio je izbornik Martić.

